Nêu gương từ nhiệm vụ chuyên môn

Trường Mầm non Yên Phong số 3 hiện có 1.368 trẻ, 54 nhóm, lớp và 150 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, Chi bộ có 62 đảng viên. Với một trụ sở chính, một phân hiệu và 5 điểm trường, việc quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các bộ phận.

Cô và trò Trường Mầm non Yên Phong số 3 trong giờ học.

Trước yêu cầu đó, Chi bộ gắn việc học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ, đảng viên; chú trọng tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành quy chế chuyên môn và thái độ tận tụy với công việc.

Đồng chí Nguyễn Thị Như Thu, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chi bộ xác định học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải bắt đầu từ những việc làm cụ thể hằng ngày”. Trong nhiệm vụ chuyên môn, nhà trường tổ chức ăn bán trú cho 100% trẻ, bảo đảm 100% trẻ đến trường được thụ hưởng Chương trình Sữa học đường. Việc xây dựng thực đơn, khẩu phần ăn được chú trọng theo độ tuổi; tình trạng dinh dưỡng của trẻ được theo dõi nhằm kịp thời có biện pháp chăm sóc phù hợp. Nhà trường phối hợp với trạm y tế và gia đình trong chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền tiêm chủng, bảo vệ trẻ.

Để phụ huynh nắm rõ chất lượng chăm sóc, thực đơn và tiền ăn bán trú được công khai hằng ngày. Trong từng giờ học, giáo viên tăng cường thực hành, trải nghiệm, lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông phù hợp với lứa tuổi. Nhà trường cũng vận dụng có chọn lọc phương pháp giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm và các phương pháp giáo dục hiện đại kết hợp kiến thức liên môn, giúp trẻ phát triển khả năng quan sát, khám phá, thực hành và vận dụng kiến thức vào những tình huống gần gũi.

Từ những nhiệm vụ thường xuyên, vai trò nêu gương từng bước được cụ thể hóa bằng chất lượng công việc. Năm học 2025-2026, nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen, toàn trường có 15 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua.