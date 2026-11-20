Thầy giáo Lê Huy - Chủ nhiệm câu lạc bộ STEM (ngoài cùng bên phải) là một trong những điển hình tiên tiến, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của Trường THPT Hạ Hòa.

Để PTTĐ đạt hiệu quả thiết thực, Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đồng chí Nguyễn Anh Tuân - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Thi đua trước hết phải xuất phát từ ý thức trách nhiệm của người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên, giáo viên trong thực thi nhiệm vụ; không chạy theo thành tích đơn thuần mà phải hướng tới chất lượng giáo dục thực chất, lấy sự tiến bộ toàn diện của học sinh làm thước đo”. Theo đó, các PTTĐ được gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn; sinh hoạt tổ nhóm, trao đổi kinh nghiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin và nghiên cứu sáng kiến được đẩy mạnh, tạo động lực để mỗi giáo viên phát huy năng lực, tâm huyết, trách nhiệm trong công tác.

Là một trong những nhân tố điển hình trong PTTĐ của nhà trường, cô giáo Đàm Phương Anh, Bí thư Đoàn trường, dạy môn Địa lý, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo trong công tác chuyên môn và hoạt động Đoàn. Không chỉ tận tụy trong giảng dạy, cô còn tích cực tham mưu, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, tình nguyện, nhân đạo, góp phần xây dựng môi trường học đường năng động, nhân văn. Các chương trình bảo vệ môi trường, tiếp sức mùa thi, hiến máu nhân đạo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được triển khai thường xuyên. Đặc biệt, cô luôn chú trọng gắn hoạt động Đoàn với nhiệm vụ học tập, nghiên cứu khoa học, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo trong học sinh thông qua cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo” và mô hình “Không gian sáng tạo trẻ”. Từ việc khuyến khích, định hướng và tạo môi trường để học sinh hiện thực hóa ý tưởng, phong trào sáng tạo của tuổi trẻ nhà trường đạt nhiều kết quả tích cực, năm 2025 giành 1 giải Khuyến khích cấp quốc gia tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng; năm 2026 có 17 giải cấp xã và 6 sản phẩm tham gia dự thi cấp tỉnh. Những đóng góp của cô được ghi nhận bằng nhiều thành tích: Nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen là điển hình tiên tiến trong PTTĐ yêu nước ngành Giáo dục giai đoạn 2020-2025 và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2024-2025.

Nếu cô giáo Đàm Phương Anh tạo dấu ấn bằng sự năng động, trách nhiệm trong công tác Đoàn thì thầy giáo trẻ Lê Huy là tấm gương tiêu biểu về tinh thần tự học, đổi mới và sáng tạo trong giảng dạy. Sinh năm 2001, tốt nghiệp ngành Sư phạm Toán học năm 2023, hoàn thành chương trình Thạc sĩ Toán Giải tích năm 2026 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, thầy hiện là giáo viên Toán, Chủ nhiệm Câu lạc bộ STEM và Phó Bí thư Đoàn trường. Đầu năm 2025, khi nhà trường được tài trợ phòng thực hành STEM hiện đại, thầy Huy được giao phụ trách Câu lạc bộ STEM. Trước những thiết bị, linh kiện và công nghệ còn mới mẻ, thầy chủ động tự học, nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu nguyên lý hoạt động của từng thiết bị, tranh thủ thời gian ngoài giờ lên lớp để từng bước làm chủ công nghệ. Không chỉ tự trang bị kiến thức, thầy tích cực hướng dẫn học sinh nghiên cứu, lắp ráp, thử nghiệm và phát triển ý tưởng. Quá trình thầy và trò cùng học hỏi đã khơi dậy niềm đam mê khoa học, phát triển tư duy sáng tạo và năng lực số cho học sinh.

Nỗ lực ấy được ghi nhận bằng những kết quả nổi bật. Cuối năm học 2025-2026, thầy hướng dẫn 3 đội tuyển tham dự vòng chung kết Cuộc thi Vô địch quốc gia về STEM, AI và Robotics; cả 3 đội đều đạt giải, gồm 2 giải Khuyến khích và 1 giải Tinh thần thể thao. Đầu năm học 2026-2027, đội tuyển do thầy hướng dẫn tiếp tục giành giải Nhất bảng B (khối THPT), khu vực miền Bắc tại Cuộc thi Sáng tạo trẻ quốc gia về trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026 do Trung ương Đoàn tổ chức.

Từ những tấm gương như cô giáo Đàm Phương Anh và thầy giáo Lê Huy, PTTĐ “Dạy tốt - Học tốt” ở Trường THPT Hạ Hòa lan tỏa bằng những việc làm và kết quả cụ thể. Sự tận tụy, tinh thần đổi mới của mỗi nhà giáo không chỉ tạo nên thành tích cá nhân mà còn truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, khơi dậy niềm say mê học tập, nghiên cứu trong học sinh, góp phần tạo động lực để nhà trường phát triển toàn diện. Những nỗ lực đổi mới đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động giáo dục của nhà trường. Năm học 2025-2026, tỷ lệ học sinh rèn luyện tốt đạt 94,6%; học sinh học tập khá đạt 50,2%. Trong 5 năm, nhà trường có 78 sáng kiến cấp cơ sở, 8 sáng kiến cấp ngành. Đặc biệt, việc đưa phòng thực hành STEM do Tập đoàn Năng lượng quốc gia Việt Nam tài trợ vào sử dụng đã mở rộng cơ hội tiếp cận khoa học, công nghệ cho học sinh.