Nêu gương làm giàu, trách nhiệm với cộng đồng

Gương mẫu trong sản xuất, kinh doanh

Chi bộ Công ty cổ phần may Vin - PT Deahan Global (trực thuộc Đảng bộ xã Tiên Lục) có 22 đảng viên. Theo đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc điều hành Công ty thì doanh nghiệp xác định người lao động là tài sản quý, vì vậy, Công ty luôn chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách. Hiện Công ty có 800 lao động, thu nhập bình quân hơn 11 triệu đồng/người/tháng. Với người đảng viên giữ vị trí quản lý, trách nhiệm nêu gương không chỉ thể hiện qua kết quả sản xuất, kinh doanh mà còn ở cách điều hành doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi người lao động và giữ gìn uy tín trên thị trường.

Công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Thắng TX yên tâm lao động, sản xuất nhờ lãnh đạo đơn vị thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần.

Cùng quan điểm đó, lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Thắng TX (xã Tân Dĩnh) cho rằng trách nhiệm nêu gương cần được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực như: Tạo điều kiện để người lao động trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng suất và đặc biệt là chăm lo đời sống công nhân. Chi bộ Công ty có 19 đảng viên thường xuyên phối hợp với tập thể lãnh đạo định hướng hoạt động doanh nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững. Với ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét, Công ty chú trọng cải tiến máy móc, dây chuyền sản xuất, bảo đảm an toàn lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và bảo hiểm. Một phần lợi nhuận hằng năm được dành cho quỹ phúc lợi để thăm hỏi, tặng quà người lao động dịp Tết và tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 9 triệu đồng/người/tháng.

Tại Hợp tác xã Vận tải thương mại Nội Thành, đảng viên Ngô Văn Kế, Giám đốc Hợp tác xã cho biết, đơn vị chú trọng tính minh bạch trong quản lý, đồng thời đề cao trách nhiệm bảo đảm an toàn giao thông. Hợp tác xã hiện có 78 thành viên chính thức cùng 135 lao động là lái xe, phụ xe, thu nhập bình quân hơn 10 triệu đồng/người/tháng. Hợp tác xã thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở lái xe tuân thủ quy định giao thông, lắp đặt hệ thống giám sát hành trình. Doanh thu được phân chia theo hướng phần lớn trả trực tiếp cho thành viên tạo ra doanh thu, phần còn lại phục vụ hoạt động chung. Nhiều năm liên tục, Hợp tác xã được cơ quan thuế khen thưởng về chấp hành nghĩa vụ thuế. Năm 2026, đơn vị được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam công nhận danh hiệu Hợp tác xã tiêu biểu và trao giải Ngôi sao Hợp tác xã “CoopStar Awards”.

Điểm chung ở các doanh nghiệp, hợp tác xã này là lấy năng lực thực chất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sự minh bạch làm nền tảng phát triển. Lợi nhuận không tách rời trách nhiệm với người lao động, thành viên và xã hội. Đây cũng là cách đảng viên khẳng định vai trò nêu gương trong hoạt động kinh tế, góp phần xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp.

Đề cao đạo đức, kiểm soát xung đột lợi ích

Tinh thần của Quy định số 224-QĐ/TW là tạo điều kiện để đảng viên phát huy năng lực trong phát triển kinh tế nhưng phải đặt hoạt động đầu tư, kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật, đạo đức và kỷ luật của Đảng. Làm giàu chính đáng không chỉ được đo bằng doanh thu, lợi nhuận hay quy mô doanh nghiệp mà còn ở phương thức tạo ra của cải, việc thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm đối với các bên liên quan. Một doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhưng vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền lợi người lao động hoặc trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước không thể được xem là phát triển bền vững.

Tinh thần của Quy định số 224-QĐ/TW là tạo điều kiện để đảng viên phát huy năng lực trong phát triển kinh tế nhưng phải đặt hoạt động đầu tư, kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật, đạo đức và kỷ luật của Đảng.

Ông Ngô Văn Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Bắc Ninh, Bí thư Đảng ủy Hội Doanh nghiệp Bắc Giang cho biết: Đảng viên tham gia lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp cần nêu gương trong xây dựng văn hóa kinh doanh minh bạch, thượng tôn pháp luật và đề cao trách nhiệm xã hội. Doanh nghiệp phải khẳng định vị thế bằng chất lượng, năng suất, đổi mới sáng tạo và năng lực quản trị, không dựa vào chức vụ, quan hệ hay nguồn lực công để tạo lợi thế không chính đáng. Đặc biệt, đảng viên không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thông tin hoặc nguồn lực công để trục lợi cho bản thân, người thân hay doanh nghiệp có liên quan. Với những người đồng thời đảm nhiệm chức vụ trong cơ quan nhà nước và tham gia hoạt động kinh tế, việc thực hiện đúng trách nhiệm công vụ, chủ động phòng ngừa xung đột lợi ích và tuân thủ các quy định liên quan càng cần được coi trọng.

Gắn khát vọng làm giàu với đạo đức, kỷ cương và trách nhiệm chính là cách đảng viên khẳng định vai trò tiên phong. Cùng với ý thức tự giác của mỗi đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp cần phát huy vai trò định hướng, giáo dục và giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của đảng viên đối với người lao động, cộng đồng. Qua đó, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng được thể hiện bằng những chuyển biến cụ thể trong quản trị, hiệu quả hoạt động và chất lượng phát triển của doanh nghiệp.