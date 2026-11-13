Nêu gương để tạo sức lan tỏa

Làm trước để dân tin, dân làm theo

Ở thôn Hua Khắt, xã Púng Luông, Bí thư Chi bộ Thào A Phổng được người dân biết đến bởi tinh thần trách nhiệm trong công việc và sự mạnh dạn trong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đưa gia đình từ hộ nghèo vươn lên khá giả.

Bí thư Chi bộ Thào A Phổng (thứ hai từ trái sang), chia sẻ với người dân cách trồng và chăm sóc giống hồng Nhật Fuji.

Năm 2014, khi phần lớn diện tích đất sản xuất của gia đình vẫn trồng ngô, anh Phổng mạnh dạn đưa giống hồng Nhật Fuji (hồng giòn) về trồng thử nghiệm. Với một gia đình còn khó khăn, việc chuyển đổi cây trồng đòi hỏi sự cân nhắc về vốn đầu tư, công sức và thời gian.

Anh chủ động tìm hiểu đặc tính cây, học kỹ thuật chăm sóc, kiên trì theo dõi quá trình sinh trưởng. Hơn một năm sau, cây bắt đầu cho quả; đến năm thứ ba, vườn hồng cho thu hoạch ổn định.

Kết hợp chăn nuôi với hơn 100 gốc hồng giòn, mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh Phổng mang lại thu nhập khoảng 200 - 250 triệu đồng/năm.

Năm 2020, anh đầu tư hơn 100 triệu đồng xây dựng chuồng trại nuôi lợn rừng. Vừa nuôi vừa tích lũy kinh nghiệm, anh phát triển đàn lợn với 10 nái sinh sản, mỗi năm nuôi 2 lứa lợn thịt, quy mô 50 - 100 con. Kết hợp chăn nuôi với hơn 100 gốc hồng giòn, gia đình anh thu về khoảng 200 - 250 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.

Được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Hua Khắt từ năm 2019, anh Phổng xác định muốn tuyên truyền, vận động người dân thì trước hết bản thân và gia đình phải gương mẫu. Theo anh, người dân chỉ thực sự tin tưởng, làm theo khi thấy hiệu quả từ việc làm cụ thể của cán bộ.

Anh Thào A Phổng, Bí thư Chi bộ thôn Hua Khắt chia sẻ: “Muốn bà con phát triển kinh tế, trước hết mình phải làm để bà con thấy hiệu quả. Khi đã có kinh nghiệm, mình sẵn sàng hướng dẫn, chia sẻ cách chọn giống, chăm sóc cây trồng, vật nuôi và phòng trừ dịch bệnh để các hộ cùng làm, cùng vươn lên”.

Từ mô hình của gia đình bí thư chi bộ, nhiều hộ trong thôn đã học hỏi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Gia đình ông Thào Nhà Của là một ví dụ. Trước đây, hơn 1 ha đất vườn trồng nhiều loại cây nhưng hiệu quả thấp.

Sau khi tìm hiểu mô hình trồng hồng giòn, ông mạnh dạn chuyển đổi diện tích, từng bước mở rộng vườn cây. Nhờ áp dụng kỹ thuật chăm sóc, mỗi năm vườn hồng cho thu hoạch hơn 2 tấn quả, giá bán từ 35.000 - 40.000 đồng/kg, mang về nguồn thu gần hơn 80 triệu đồng.

Cây hồng giòn phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở Púng Luông, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Bà Nguyễn Thùy Nhung, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Púng Luông cho biết: “Việc phát triển kinh tế gia đình của Bí thư Chi bộ Thào A Phổng đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn. Không chỉ trong phát triển kinh tế, công tác tuyên truyền, vận động cũng thuận lợi hơn khi người đứng đầu chi bộ luôn gương mẫu, nói đi đôi với làm”.

Cùng với những chuyển biến trong phát triển kinh tế, đến nay, thu nhập bình quân của người dân thôn Hua Khắt đạt trên 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 12%.

Quy tụ sức dân từ những việc làm cụ thể

Nếu ở Hua Khắt, dấu ấn nêu gương của Bí thư Chi bộ Thào A Phổng thể hiện qua việc tiên phong phát triển kinh tế, thì tại thôn Tà Sung, xã Tú Lệ, Bí thư Chi bộ Lý A Sâu tạo dấu ấn bằng sự gần gũi, trách nhiệm trong vận động Nhân dân phát triển sinh kế và chung sức xây dựng hạ tầng.

Bí thư Chi bộ Lý A Sâu (thứ hai từ trái sang) cùng cán bộ đến các hộ dân nắm tình hình, động viên bà con phát triển kinh tế.

Tà Sung là thôn vùng cao, địa hình chia cắt, giao thông còn khó khăn, có 257 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Mông và Thái; chi bộ có 30 đảng viên. Từ năm 2019, anh Lý A Sâu được bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Sẻ Sáng. Sau khi thôn Sẻ Sáng sáp nhập với thôn Tà Sung vào tháng 7/2026, anh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Tà Sung.

Địa bàn rộng, dân cư đông hơn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác lãnh đạo, vận động Nhân dân. Anh Sâu xác định phải nắm chắc tình hình cơ sở, hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó lựa chọn những việc thiết thực, phù hợp với điều kiện từng hộ.

Thôn Tà Sung có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, thu hút đông đảo du khách tới tham quan, trải nghiệm.

Phát huy lợi thế cảnh quan, ruộng bậc thang và bản sắc văn hóa, anh cùng các đảng viên trong chi bộ tích cực vận động người dân đa dạng hóa sinh kế. Đến nay, Tà Sung có 14 hộ làm du lịch cộng đồng, 41 hộ làm cốm, 7 hộ phát triển chăn nuôi dê, trâu, bò; 117 hộ trồng thảo quả.

Toàn thôn duy trì 72 ha lúa đặc sản nếp tan, quản lý và bảo vệ hơn 1.000 ha rừng. Việc đa dạng hóa sinh kế góp phần đưa thu nhập bình quân của thôn đạt khoảng 48 triệu đồng/người/năm.

Khu nghỉ dưỡng tại Homestay Blue Home của gia đình chị Nguyễn Thị Nhung.

Gia đình chị Nguyễn Thị Nhung, chủ Homestay Blue Home, là một trong những hộ khai thác lợi thế cảnh quan để phát triển du lịch. Với những căn bungalow hướng ra thung lũng Khau Phạ, mô hình thu hút đông đảo du khách, đồng thời mở ra hướng sinh kế mới cho người dân địa phương.

Chị Nguyễn Thị Nhung chia sẻ: “Được xã định hướng, tuyên truyền, vận động, gia đình đã mạnh dạn đầu tư xây dựng khu du lịch Homestay. Du lịch phát triển đã tăng thu nhập cho gia đình và tạo việc làm cho người dân địa phương”.

Cùng với vận động Nhân dân, gia đình anh Lý A Sâu cũng chủ động phát triển kinh tế tổng hợp. Với hơn 4.000 m² lúa nếp tan, hơn 1 ha quế, gần 1.000 m² măng sặt, kết hợp chăn nuôi lợn giống địa phương và gần 100 con gà đen H'Mông, mỗi năm gia đình anh có tổng thu nhập trên 100 triệu đồng.

Anh Lý A Sâu, Bí thư Chi bộ thôn Tà Sung cho biết: “Trong thời gian tới, tôi và Chi bộ sẽ tiếp tục vận động người dân phát huy lợi thế địa phương, nhân rộng những cách làm phù hợp như: du lịch cộng đồng, chăn nuôi dê, trâu, bò và trồng đào, qua đó đoàn kết phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”.

Nhân dân thôn Tà Sung chung sức làm đường giao thông nông thôn.

Bên cạnh phát triển kinh tế, anh Sâu chú trọng vận động Nhân dân xây dựng hạ tầng nông thôn. Theo anh, đường giao thông được mở rộng, bản làng khang trang thì người dân là những người trực tiếp hưởng lợi. Vì vậy, công tác vận động phải gắn với giải thích rõ mục đích, ý nghĩa, tạo sự đồng thuận để người dân tự nguyện tham gia.

Năm 2026, anh cùng cán bộ thôn vận động Nhân dân đóng góp 157 ngày công tu sửa 1,2 km đường giao thông, vệ sinh, phát quang 4 tuyến đường; 217 hộ chỉnh trang nhà cửa, công trình vệ sinh và thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, 73 hộ hiến đất mở đường với tổng chiều dài 2,3 km. Tiêu biểu, gia đình ông Lường Văn Xuân hiến 500 m² đất; gia đình ông Hà Văn Tâm hiến 300 m² đất cùng hơn 40 cây quế.

Từ chỗ còn băn khoăn khi phải dành đất sản xuất cho công trình chung, nhiều hộ đã chủ động bàn bạc, thống nhất và sẵn sàng đóng góp công sức, tài sản. Kết quả này cho thấy hiệu quả công tác dân vận khi cán bộ gần dân, hiểu dân, cùng dân bàn bạc và giải quyết những vấn đề thiết thực.

Những chuyển biến về kinh tế và hạ tầng đang từng bước tạo diện mạo mới cho Tà Sung. Trong đó, vai trò của Bí thư Chi bộ Lý A Sâu thể hiện rõ qua việc khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự chủ động của người dân.

Sức lan tỏa bắt đầu từ vai trò nêu gương

Thực tiễn ở Hua Khắt và Tà Sung cho thấy vai trò của người đứng đầu chi bộ trong việc đưa chủ trương vào cuộc sống tại những địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn là đúng đắn.

Một buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Tà Sung.

Từ câu chuyện của anh Thào A Phổng, có thể thấy khi người đứng đầu tiên phong đổi mới cách làm kinh tế, mạnh dạn thử nghiệm mô hình và đạt hiệu quả, người dân có thêm cơ sở để tin tưởng, học tập. Còn cách làm của anh Lý A Sâu cho thấy sức lan tỏa được tạo nên từ khả năng tập hợp, vận động nhân dân cùng thực hiện những công việc vì lợi ích chung.

Du khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm tại một homestay ở thôn Tà Sung.

Hai cách làm ở hai địa bàn cùng cho thấy giá trị của việc nêu gương bằng hành động cụ thể. Nêu gương không phải làm thay nhân dân hay chỉ thể hiện trong phong trào nhất thời mà là kiên trì đi đầu, dám chịu trách nhiệm, đồng hành và tạo điều kiện để người dân phát huy nội lực.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu, sâu sát địa bàn, lắng nghe Nhân dân, nói đi đôi với làm và tập trung thực hiện những việc thiết thực, phù hợp. Sự gương mẫu góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận, thúc đẩy các phong trào ở cơ sở phát triển bền vững.