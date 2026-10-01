Nêu gương cụ Huỳnh Thúc Kháng, khơi dậy trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; cùng các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, các tỉnh, thành phố, cơ quan ngoại giao và cơ quan Trung ương tại Đà Nẵng.

Cùng dự có gần 700 đại biểu là lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ, trí thức, lực lượng vũ trang, nhân dân thành phố và đại diện các cơ quan báo chí.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, điểm lại những dấu ấn lịch sử, khẳng định cụ Huỳnh Thúc Kháng, một chí sĩ yêu nước tiêu biểu, hội tụ những phẩm chất cao đẹp về lòng yêu nước, khí tiết, trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần canh tân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đánh giá cụ Huỳnh là người "học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao. Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, ở Cụ tri thức không tách rời trách nhiệm, bản lĩnh không tách rời đạo đức, lòng yêu nước luôn được thể hiện bằng hành động cụ thể.

Các đại biểu xem triển lãm về cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đánh giá về bối cảnh đất nước đang vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới với những thời cơ và yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, năng lực quản trị quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ rõ: "Trong bối cảnh đó, chúng ta cần những phẩm chất mà cụ Huỳnh Thúc Kháng đã nêu gương: cần lòng yêu nước để có một động lực phụng sự; cần trí tuệ để nhìn xa, nghĩ lớn, hành động đúng; cần bản lĩnh để không dao động trước những khó khăn thách thức; cần liêm chính để giữ mình trước quyền lực và vật chất; cần tinh thần đổi mới để không bằng lòng với những gì đã có; và trách nhiệm để mỗi người hiểu rằng việc nước không phải là việc của riêng ai. Xây dựng đất nước là sự nghiệp của toàn dân tộc".

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh bài học lớn về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc mà cụ Huỳnh để lại vẫn còn nguyên giá trị, phải trở thành sức mạnh thực tế trong hành động. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần tiếp tục khơi dậy trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, biến nguồn lực con người và khoa học công nghệ thành động lực phát triển thực chất.

Với sự quan tâm đặc biệt cho vùng đất giàu truyền thống cách mạng, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng: "Đối với xứ Quảng anh hùng, Đà Nẵng hôm nay đang mở ra một thời cơ phát triển mới với không gian rộng mở, tiềm năng lớn và những yêu cầu cao hơn. Tôi mong muốn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, hiếu học, nghĩa tình, ý chí tự lực, tự cường; đoàn kết, thống nhất, đổi mới tư duy, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; quan tâm nâng cao chất lượng sống của Nhân dân. Đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm, động lực và sức lan tỏa của Đà Nẵng, tăng cường liên kết với các địa phương trong khu vực, đóng góp ngày càng tích cực, hiệu quả vào sự phát triển của miền Trung và cả nước."

Gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể đồng bào và đại biểu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, biến truyền thống thành động lực, khát vọng thành hành động, quyết tâm thành kết quả cụ thể vì Nhân dân là cách thiết thực nhất để tiếp nối di sản cao quý của cụ Huỳnh Thúc Kháng và các thế hệ tiền nhân.

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó nhấn mạnh những giá trị vô giá mà cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại cho dân tộc, đồng thời soi chiếu những giá trị đó vào thực tiễn xây dựng và phát triển Đà Nẵng hôm nay.

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, giá trị cốt lõi tỏa sáng từ di sản chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng là lòng yêu nước, khí tiết, ý chí tự lực, tự cường, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Cả cuộc đời cụ Huỳnh là minh chứng sống động cho lòng yêu nước bằng sự dấn thân và trách nhiệm. Nhắc nhớ tấm gương của tiền nhân là để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi mình trong công việc và thực thi trách nhiệm. Đó còn là tinh thần hiếu học, tư duy độc lập và khát vọng canh tân.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, tinh thần "Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh" từ phong trào Duy Tân cần được Đà Nẵng tiếp nối bằng những nội hàm mới của thời đại: "Khai dân trí" là phát triển giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và một xã hội học tập. "Chấn dân khí" là khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới. "Hậu dân sinh" là phát triển hướng đến con người, đo đếm bằng chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của Nhân dân.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định bài học về tinh thần đại đoàn kết, liêm chính và một đời phụng sự Nhân dân. Trong không gian phát triển mới, Đà Nẵng là nơi hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa và con người được vun đắp qua nhiều thế hệ. Thành phố cần phát huy những điểm tương đồng, trân trọng sự khác biệt, cùng chung sức thực hiện sứ mệnh phát triển thành phố.