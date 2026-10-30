Nêu gương cán bộ, rèn nghiêm kỷ luật

Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn Pháo phòng không 224 xác định xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật là nhiệm vụ thường xuyên, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trên cơ sở đó, đơn vị chú trọng quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, quy định của cấp trên; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với nhiệm vụ thực tiễn và những tình huống thường gặp trong công tác, sinh hoạt, huấn luyện.

Đặc biệt, Trung đoàn phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ đại đội, trung đội trực tiếp quản lý bộ đội. Cán bộ các cấp duy trì tác phong sâu sát, gần gũi chiến sĩ, thực hiện tốt mô hình “Ba cùng, bốn biết” trong quản lý tư tưởng; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh quân nhân, kịp thời động viên, định hướng, giải quyết những vấn đề nảy sinh.

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Thiếu tá Nguyễn Quốc Vũ, Đại đội trưởng Đại đội 4, Trung đoàn 224 cho biết: “Cán bộ đại đội phải thực sự sâu sát, nắm chắc tình hình tư tưởng và các mối quan hệ của bộ đội. Chúng tôi duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần, phân công cán bộ theo dõi, kiểm tra từng bộ phận; kết hợp nhắc nhở, uốn nắn với động viên, giúp đỡ để chiến sĩ nhận thức đúng, tự giác chấp hành kỷ luật”.

Cùng với đó, Trung đoàn duy trì nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần; nền nếp trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý quân số và lễ tiết, tác phong quân nhân. Công tác củng cố doanh trại, sắp xếp nơi ăn, ở, học tập, làm việc được thực hiện nền nếp; duy trì vệ sinh, chăm sóc cây xanh, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Đối với đơn vị pháo phòng không, việc chấp hành quy trình công tác, quy định an toàn trong huấn luyện, quản lý và sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn được đặt lên hàng đầu.

Một buổi huấn luyện thực hành trên khí tài của Đại đội 10, Trung đoàn Pháo phòng không 224.

Chia sẻ về ý thức chấp hành kỷ luật, Hạ sĩ Trần Tuấn Ân, Chiến sĩ thông tin, Đại đội 10 Thông tin, Ban Tham mưu, Trung đoàn 224 cho biết: “Được cán bộ các cấp thường xuyên giáo dục, hướng dẫn, chúng tôi hiểu rõ hơn trách nhiệm của người quân nhân trong chấp hành kỷ luật. Bản thân tôi luôn chủ động thực hiện đúng chế độ, quy định, giữ gìn tác phong, lễ tiết quân nhân, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

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Trung tá Đào Văn Dương, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 224 nhấn mạnh: “Để nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, trước hết phải phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ đại đội, trung đội trực tiếp quản lý bộ đội. Chúng tôi tập trung duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp; tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, quán triệt với quản lý, rèn luyện, xây dựng ý thức tự giác chấp hành kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ”.

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Những biện pháp đồng bộ trên góp phần hình thành ý thức tự giác, tác phong khoa học, tinh thần trách nhiệm của mỗi quân nhân. Thời gian tới, Trung đoàn 224 tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp chính quy, nâng cao hiệu quả quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.