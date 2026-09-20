Nêu gương bằng kết quả công việc thực tế

Tinh thần nêu gương bằng hành động, sản phẩm và hiệu quả công việc được nhấn mạnh trong Kế hoạch 09-KH/TW ngày 15-9-2026 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” đang được nhiều địa phương tại TPHCM cụ thể hóa bằng những phần việc thiết thực. Trong đó, người đứng đầu trực tiếp nhận việc khó, tháo gỡ vướng mắc và theo sát kết quả thực hiện.

Theo việc đến cùng

Đầu tháng 9-2026, nhiệm vụ số hóa 1.325 hồ sơ đảng viên tại phường Phú Thuận gặp nhiều vướng mắc, trong khi phường đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 30-9. Nhiều hồ sơ gốc đã cũ, hư hỏng; năng lực máy móc, nhân sự chưa đáp ứng yêu cầu xử lý, trong khi thủ tục đấu thầu có nguy cơ kéo dài, ảnh hưởng tiến độ.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Thuận Châu Xuân Đại Thắng đã trực tiếp chủ trì làm việc với Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Đảng ủy để tháo gỡ các điểm nghẽn của nhiệm vụ.

Theo đó, Bí thư Đảng ủy phường chỉ đạo trưng tập ngay lực lượng từ Ban Chỉ huy Quân sự phường, Chi bộ Trường Mầm non Phú Thuận, Chi bộ Trung tâm Dịch vụ công và Chi bộ Khu phố 24 để làm ngoài giờ. Về kinh phí, phường vận động hơn 66,2 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để hỗ trợ lực lượng thực hiện. Công việc được tổ chức theo phương thức cuốn chiếu, ưu tiên xử lý dứt điểm khâu chỉnh lý hồ sơ.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Thuận Châu Xuân Đại Thắng kiểm tra suất ăn bán trú cho học sinh tại một trường học trên địa bàn. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Trong 2 tuần cao điểm, từ ngày 3 đến 17-9, phường Phú Thuận đã chỉnh lý 1.316/1.325 hồ sơ, đạt 99,32%; tỷ lệ scan hồ sơ đạt 97,2%. Có 796 hồ sơ được đưa lên Hệ thống Đảng viên 4.0, trong đó 541 hồ sơ đã được hệ thống ghi nhận chuẩn hóa. Những điểm nghẽn ở khâu chỉnh lý, số hóa từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện để phường tiếp tục hoàn thành các phần việc còn lại theo kế hoạch.

“Người đứng đầu phải nắm được điểm nghẽn nằm ở đâu, xác định đúng cơ quan và người chịu trách nhiệm, đồng thời theo dõi được sự chuyển biến sau chỉ đạo, thay vì chỉ dừng lại ở việc giao nhiệm vụ”, đồng chí Châu Xuân Đại Thắng chia sẻ.

Cũng tại phường Phú Thuận, một việc khác gắn trực tiếp với nhu cầu của người dân là kết nối đường D8 ra đường Đào Trí. Trước yêu cầu phát triển đô thị và nguyện vọng của người dân, Đảng ủy phường yêu cầu UBND phường nghiên cứu phương án, làm việc với các bên liên quan.

Lãnh đạo UBND phường trực tiếp làm việc với các chủ đầu tư trong khu vực để trao đổi, tạo sự đồng thuận, thống nhất hướng triển khai. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp đơn vị chức năng lập khái toán phương án xây dựng các tuyến N1, D7 và D8 kết nối đường Đào Trí, với tổng mức đầu tư khoảng 84,4 tỷ đồng. Đến tháng 6-2026, tuyến đường N1 kết nối đường D8 ra đường Đào Trí đã được khởi công.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Phú Thuận Châu Xuân Đại Thắng, sự nêu gương của người đứng đầu trước hết phải thể hiện bằng hành động, trách nhiệm và kết quả công việc cụ thể. Với những việc khó, việc mới hoặc vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng tiến độ chung, người đứng đầu phải sát thực tiễn, dám quyết, dám chịu trách nhiệm trong phạm vi thẩm quyền; đồng thời giao rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và theo sát quá trình thực hiện.

Kết quả phải đến với dân

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Đức Nhuận duy trì 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn, tỷ lệ hài lòng đạt khoảng 99%; đơn thư được giải quyết đúng quy định. Những kết quả này gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, cải cách hành chính và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đức Nhuận, cho biết, địa phương xác định việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với nhiệm vụ chính trị, những vấn đề thực tế đang đặt ra và những điều người dân quan tâm.

Trong công tác an sinh, phường triển khai các giải pháp hỗ trợ phù hợp từng hoàn cảnh. Công trình dân vận khéo “Đức Nhuận nghĩa tình, an sinh bền vững” tập trung chăm lo 38 hộ cận nghèo, hộ khó khăn. Mỗi hộ được phân công một tổ chức đảng phụ trách, đảng viên trực tiếp đồng hành, tìm hiểu nguyên nhân khó khăn để lựa chọn cách hỗ trợ phù hợp. Công trình đã huy động hơn 951 triệu đồng để chăm lo các hộ gia đình, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, mái ấm công đoàn, hỗ trợ bảo hiểm y tế và phương tiện sinh kế; đồng thời xây dựng tập sách ảnh số “Nghĩa tình Đức Nhuận” để kết nối nguồn lực đến đúng người, đúng nhu cầu.

Đảng ủy phường cũng phân công các tổ công tác phụ trách cơ sở; đảng viên được giao phụ trách hộ nghèo, hộ cận nghèo phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, tìm hiểu cụ thể hoàn cảnh để có giải pháp phù hợp.

“Dân đang cần gì, địa phương đang vướng ở đâu thì cán bộ, đảng viên phải chủ động nhận diện việc cần làm, vấn đề cần giải quyết và chứng minh bằng kết quả cụ thể”, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo khẳng định.

Đối với phường Bình Đông, cấp ủy lựa chọn những phần việc gắn với đời sống dân sinh, trong đó có mô hình “Chia sẻ yêu thương”. Trong 9 tháng đầu năm 2026, mô hình huy động hơn 925 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa, qua đó trao 8.600 suất ăn 0 đồng, hơn 2.320 phần quà cùng nhiều hỗ trợ về giáo dục, sinh kế cho người khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Huỳnh Mỹ Ngọc cho biết, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền phường trực tiếp chủ trì các hội nghị tiếp xúc, đối thoại với cán bộ hội, công nhân lao động và người dân trong “Tháng nghe dân nói”; tiếp nhận và chỉ đạo xử lý các kiến nghị thuộc thẩm quyền. “Thước đo bắt buộc của sự nêu gương chính là mức độ giải quyết bức xúc và sự hài lòng của người dân”, bà Huỳnh Mỹ Ngọc nhận xét.

* Đồng chí LÊ VĂN MINH, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM: Đưa việc học vào từng nhiệm vụ

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Văn Minh

Chỉ thị 07-CT/TW là sự kế thừa và phát triển Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, trong đó điểm nhấn rõ nét là yêu cầu chuyển mạnh từ học tập sang thực hành. Đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải được thể hiện bằng hành động, sản phẩm cụ thể, gắn với vị trí việc làm, vai trò, nhiệm vụ, chức năng của từng cơ quan, đơn vị trong phục vụ người dân. Người đứng đầu cần xác định rõ sản phẩm cần tạo ra và hiệu quả thiết thực từ việc học tập, thực hành theo Bác. Tinh thần “học đi đôi với hành” là đưa những giá trị trong tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh vào công việc và đời sống, qua đó phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển và nâng cao cuộc sống của nhân dân. Tại TPHCM, yêu cầu này được gắn với đăng ký nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng KPI; kết quả, chất lượng, hiệu quả và sản phẩm công việc cụ thể được sử dụng để đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, từng vị trí việc làm. Việc đánh giá được lượng hóa trên thang 100 điểm, trong đó 30 điểm thuộc nhóm tiêu chuẩn chung, gồm phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương...; 70 điểm tập trung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, sản phẩm và hiệu quả công việc trở thành cơ sở quan trọng để đánh giá quá trình lao động, cống hiến và phục vụ nhân dân. * Đồng chí PHAN THỊ THANH PHƯƠNG, Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận, TPHCM: Người đứng đầu phải nhận việc khó

Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận Phan Thị Thanh Phương

Theo tôi, muốn đưa việc nêu gương bằng kết quả công việc trở thành cách làm thường xuyên của cả đội ngũ thì trước hết người đứng đầu phải thay đổi từ cách giao việc, kiểm tra đến đánh giá cán bộ. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ người chịu trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm và tiêu chí đánh giá cụ thể. Người đứng đầu phải nhận việc khó và làm trước. Khi địa phương có vấn đề nổi cộm, bức xúc hoặc điểm nghẽn, người đứng đầu cần trực tiếp nắm tình hình, xuống cơ sở, gặp cán bộ và người dân để xác định đúng vấn đề, từ đó chỉ đạo giải quyết đến cùng. Đây cũng là tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, “gần dân, sát dân, vì dân”. Cùng với giao việc rõ người, rõ trách nhiệm, phải kiểm tra việc thực hiện chứ không chỉ kiểm tra việc đăng ký. Mỗi cuộc giao ban, mỗi đợt kiểm tra cần trả lời được ba câu hỏi: việc gì đã làm, kết quả đến đâu và người dân được hưởng lợi gì. Khi nêu gương được đánh giá bằng kết quả thực tế, đó sẽ trở thành phương thức làm việc hàng ngày của cả hệ thống chính trị.