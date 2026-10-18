Nêu gương bằng kết quả chuyển đổi số

Chuyển đổi số làm thay đổi căn bản cách thức quản lý, khai thác thông tin và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành hậu cần - kỹ thuật. Quá trình ấy đòi hỏi mỗi cơ quan, đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm của con người trong từng khâu công tác: Dữ liệu do ai cập nhật, ai kiểm tra? Vướng mắc do bộ phận nào chủ trì giải quyết? Kết quả được đánh giá dựa trên căn cứ nào? Đó là những vấn đề then chốt gắn liền với năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và trách nhiệm công vụ của từng cán bộ, đảng viên.

Làm chủ chuyên môn, bảo đảm dữ liệu sạch và an toàn

Trong thực tiễn triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, có những phần việc ít được chú ý nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công tác chung: Kiểm tra nguồn thông tin, đối chiếu số liệu, cập nhật hồ sơ, sửa dữ liệu sai và hướng dẫn người sử dụng. Một thông tin chưa được đối chiếu, hồ sơ chậm cập nhật hoặc tài liệu không xác định rõ phiên bản sẽ làm tăng thời gian kiểm tra, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tổng hợp, tham mưu. Bởi vậy, người cán bộ, đảng viên phải gương mẫu ngay từ phần việc mình phụ trách, chịu trách nhiệm đến cùng về tính chính xác và tiến độ xử lý thông tin. Thực hiện nghiêm túc những việc ấy chính là biểu hiện cụ thể của tác phong làm việc khoa học và ý thức tổ chức kỷ luật cao.

Trung tướng Trần Minh Đức, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật kiểm tra hoạt động nhà kho ứng dụng công nghệ tại Kho 708, Cục Quân y.

Đặc biệt, với cán bộ làm công tác khoa học quân sự, yêu cầu nêu gương gắn liền với chất lượng của từng nhiệm vụ triển khai: Tài liệu được số hóa cần có thông tin mô tả chuẩn xác để dễ dàng tra cứu; nội dung tổng hợp phải phân biệt rõ dữ kiện với nhận định; kiến nghị phải có căn cứ khoa học và tính đến điều kiện thực hiện. Trong đó, việc thu thập, xử lý, lưu trữ, khai thác dữ liệu phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự. Trách nhiệm của người cán bộ không dừng lại ở khâu "hoàn thành số lượng", mà phải theo sát giá trị ứng dụng thực tế của sản phẩm; một tài liệu đưa vào cơ sở dữ liệu nếu khó tìm, thiếu nguồn hoặc trùng lặp thì vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chuyển đổi số.

Chủ động làm chủ công nghệ, đối diện với khó khăn và sai sót

Tính nêu gương của người cán bộ, đảng viên còn thể hiện ở tinh thần chủ động tự học, tự nghiên cứu để nâng cao hiểu biết nghiệp vụ và năng lực kiểm soát kết quả. Khi đề xuất ứng dụng một công cụ, phần mềm, phải làm rõ nhu cầu sử dụng, điều kiện vận hành và cách thức kiểm tra hiệu quả. Đặc biệt, khi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ công việc, người cán bộ vẫn là chủ thể chịu trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng; tuyệt đối không phó thác cho công nghệ, phải luôn kiểm chứng thông tin, đối chiếu nguồn và chấp hành nghiêm quy định về phạm vi sử dụng.

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại Viện Thiết kế.

Nêu gương còn là bản lĩnh đối diện với khó khăn và sai sót. Chưa thành thạo thì chủ động học hỏi; phát hiện sai sót thì kiên quyết chỉnh sửa; gặp vướng mắc vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo kèm đề xuất phương án xử lý. Tinh thần trách nhiệm của cán bộ chuyên môn đòi hỏi sự trung thực, thẳng thắn, không che giấu khuyết điểm, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp chặt chẽ với đồng đội để xây dựng cách làm phù hợp, sát thực tế.

Gắn với sinh hoạt chi bộ, đo lường bằng kết quả thực chất

Năng lực lãnh đạo chuyển đổi số của tổ chức đảng phải được đo bằng hiệu quả giải quyết những vấn đề thực tiễn. Sinh hoạt chi bộ chính là nơi xem xét trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, thống nhất biện pháp khắc phục hạn chế và kiểm tra chuyển biến. Lấy ví dụ như khi số liệu giữa các bộ phận chưa thống nhất hoặc nhiệm vụ chậm tiến độ, chi bộ cần tổ chức sinh hoạt phân tích rạch ròi nguyên nhân: Do quy trình, điều kiện bảo đảm hay do ý thức trách nhiệm cá nhân. Việc thảo luận trên căn cứ cụ thể giúp từng đảng viên thấy rõ trách nhiệm, khắc phục triệt để thói quen đổ lỗi vướng mắc do công nghệ hoặc điều kiện khách quan.

Trong hoạt động tự phê bình và phê bình, cần thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, khắc phục biểu hiện nể nang, ngại va chạm hoặc nhận trách nhiệm chung chung; đồng thời phân biệt rõ nguyên nhân khách quan với biểu hiện thiếu trách nhiệm, làm việc tùy tiện. Cán bộ trung thực báo cáo phần việc chưa đạt, thẳng thắn nhận khuyết điểm và chủ động đề xuất giải pháp khắc phục cần được ghi nhận, đánh giá công tâm.

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật kiểm tra thực tế triển khai nhà kho ứng dụng công nghệ mới tích hợp phòng cháy, chữa cháy tự động tại Kho KV1, Cục Quân khí.

Kết quả chuyển đổi số phải được đánh giá đồng bộ giữa số lượng, chất lượng và giá trị sử dụng. Số lượng tài liệu số hóa hay hồ sơ điện tử là chỉ tiêu cần thống kê, song thước đo cốt lõi phải là: Tốc độ tra cứu có nhanh hơn không? Thời gian xử lý công việc có rút ngắn không? Số liệu có chính xác không? Người dùng có tự tin thao tác độc lập hay không? Đánh giá kết quả phải song hành với đánh giá quá trình thực hiện, tinh thần phối hợp và ý thức chấp hành kỷ luật.

Nêu gương bằng kết quả là yêu cầu thể hiện trách nhiệm chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên ngành hậu cần-kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Bắt đầu từ việc làm chủ chuyên môn, giữ vững kỷ luật bảo mật, cẩn trọng trong từng dữ liệu và chịu trách nhiệm đến cùng về sản phẩm triển khai, mỗi phần việc có chuyển biến cụ thể sẽ là minh chứng thiết thực nhất cho vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của Quân đội trong tình hình mới.