Nêu gương bằng hành động, tạo chuyển biến từ cơ sở

Lãnh đạo thành phố kiểm tra dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú. Ảnh: NGỌC PHÚ

Gần dân, sát việc để tháo gỡ vướng mắc

Ghi nhận tại các địa phương cho thấy, tinh thần nêu gương của người đứng đầu được thể hiện rõ qua cách tổ chức, điều hành công việc trong giai đoạn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thay vì chỉ đạo qua văn bản, lãnh đạo các địa phương thường xuyên trực tiếp kiểm tra công việc, gặp gỡ cán bộ và người dân, qua đó kịp thời nhận diện những vấn đề phát sinh để xử lý.

Bí thư Đảng ủy phường Hòa Xuân Nguyễn Văn Hùng cho rằng, trong giai đoạn đầu vận hành mô hình mới, khối lượng công việc lớn, cán bộ cơ sở còn bỡ ngỡ. Vì vậy, người đứng đầu phải đi trước, làm trước, chủ động nắm tình hình và chịu trách nhiệm đến cùng đối với nhiệm vụ được giao.

“Người đứng đầu phải thường xuyên có mặt ở cơ sở, lắng nghe cán bộ, nắm bắt những vướng mắc từ thực tiễn để cùng tháo gỡ. Khi cán bộ yên tâm công tác, phối hợp tốt thì công việc mới thông suốt, phục vụ người dân tốt hơn”, ông Hùng chia sẻ.

Tinh thần nêu gương được thể hiện cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng. Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường thường xuyên kiểm tra các công trình, dự án, nghe báo cáo tiến độ và trực tiếp chỉ đạo xử lý những khó khăn thuộc thẩm quyền. Những nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, đề xuất cấp trên xem xét, hạn chế tình trạng công việc bị đình trệ.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, nêu gương trước hết phải bắt đầu từ chính người đứng đầu: “Cán bộ lãnh đạo phải gần dân, sát việc, nói đi đôi với làm; việc gì thuộc trách nhiệm của mình thì chủ động giải quyết, không đùn đẩy, chờ đợi. Khi người đứng đầu thực sự trách nhiệm, sâu sát thì tinh thần ấy sẽ lan tỏa trong cả đội ngũ”.

Trong khi đó, ở xã Thăng Bình, sự nêu gương của người đứng đầu được thể hiện qua việc dành thời gian trực tiếp về thôn, dự sinh hoạt chi bộ, gặp gỡ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây được xem là cách để cấp ủy có thêm thông tin thực tế, nhất là những vấn đề chưa thể hiện đầy đủ qua báo cáo.

Bí thư Đảng ủy xã Thăng Bình Nguyễn Xuân Tiến nhận định, nêu gương trước hết thể hiện ở tác phong gần dân, sát cơ sở: “Có xuống cơ sở thì mới nghe được nhiều chiều, mới thấy được những vấn đề mà đôi khi báo cáo chưa thể phản ánh đầy đủ”.

Thời gian qua, ông Tiến trực tiếp dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn Hà Lam Đông, Hà Lam, Bình Hiệp; trao đổi với cán bộ, đảng viên và nhân dân về những vấn đề liên quan đến xây dựng Đảng, tạo nguồn phát triển đảng viên, trật tự đô thị, môi trường và các vấn đề dân sinh.

Điểm đáng chú ý là sau mỗi lần xuống cơ sở, các vấn đề đặt ra đều được hướng đến việc xác định nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể. “Phải xác định được việc gì cần làm, ai chịu trách nhiệm, thời gian thực hiện và sau đó phải kiểm tra lại kết quả”, ông Tiến nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Hùng (thứ 3, trái sang), Bí thư Đảng ủy phường Hòa Xuân kiểm tra thực tế công trình cảnh quan vệt giữa đường 29/3. Ảnh: TRUNG TRỰC

Quyết liệt chỉ đạo, rõ trách nhiệm

Theo Báo cáo số 428-BC/TU ngày 16/7/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ bản thực hiện tốt yêu cầu đề ra. Điểm nổi bật là tinh thần đổi mới, chủ động và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ ngày càng được thể hiện rõ. Nhiều cán bộ lãnh đạo có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động đề xuất chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và cấp ủy các cấp.

Trách nhiệm nêu gương cũng được thể hiện qua việc người đứng đầu tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh từ cơ sở để chỉ đạo xử lý. Cùng với đó, các cấp chú trọng hoàn thiện quy chế, quy định nhằm cụ thể hóa và ràng buộc trách nhiệm nêu gương.

Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá, người đứng đầu cấp ủy và cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ thành phố đến cơ sở cơ bản thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, điều hành. Vai trò nêu gương được thể hiện rõ hơn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục để xử lý các vụ việc, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài.

“Cùng với đó, trách nhiệm người đứng đầu được gắn với yêu cầu cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ và nâng cao hiệu quả thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng nền công vụ kỷ cương, trách nhiệm, hướng đến phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn”, báo cáo nêu rõ.

Những khẳng định đó được minh chứng bằng kết quả đạt được trong thực hiện các chỉ tiêu quan trọng từ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đến phát triển kinh tế - xã hội. Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, ban hành các chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai đồng bộ. Lãnh đạo thành phố thường xuyên kiểm tra tiến độ các công trình, dự án, nhất là những dự án còn vướng mắc, qua đó kịp thời lắng nghe, chỉ đạo tháo gỡ từng điểm nghẽn. Nhiều khó khăn về thủ tục, giải phóng mặt bằng được xử lý, tạo thêm dư địa cho phát triển.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố cũng ban hành chỉ thị về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Chỉ thị xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của tất cả cấp, ngành và đặt mục tiêu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao. Để đạt mục tiêu này, các đơn vị quán triệt nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Theo Sở Tài chính, nhờ sự chỉ đạo sát sao, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và giám sát, công tác giải ngân vốn đầu tư công của Đà Nẵng trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt kết quả tích cực, đứng thứ 4/34 địa phương. Tính đến ngày 11/9/2026, thành phố đã giải ngân 11.474,048 tỷ đồng/17.191,915 tỷ đồng, đạt 66,74% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, nhiều cơ quan, đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân từ 76% đến 100% kế hoạch năm.