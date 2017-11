Nếu giàu mới nghĩ đến chuyện mua ô tô, cả đời sẽ phải trung thành với xe máy

Chủ đề nên mua ô tô hay không và mua vào thời điểm nào hợp lý luôn là đề tài thảo luận sôi nổi trên nhiều diễn đàn hiện nay.

Mối bận tâm không của riêng ai này bao giờ cũng nhận được nhiều quan điểm trái chiều. Bất động sản thì khuyên nên mua đất, mua nhà cho thuê vì những tài sản này có thể giúp chủ nhân kiếm thêm tiền và không lo chúng bị rớt giá. Người thực tế thì bảo có tiền gửi ngân hàng chứ mua ô tô làm gì. Cần đi đâu thì thuê taxi vừa rẻ vừa tiện. Người mê xe thì bảo chết có mang theo tiền được không, cứ ôm khư khư đống tiền rồi nghĩ bao giờ mình thừa tiền mới đi mua ô tô. Vậy thì cả đời chỉ có đi xe máy theo sau mà hít bụi thôi.

Nhiều người liều mua ô tô khi trong túi chỉ có 1/3 giá trị chiếc xe thì đưa ra lý do thuyết phục hơn cả. Họ cho rằng, nếu biết đi ô tô “trăm đường tiện” thế này thì họ đã mua nó sớm hơn chứ không đắn đo, chần chừ, nghĩ ngợi nhiều làm gì.

Lý do đầu tiên họ đưa ra là mua ô tô để đảm bảo sự an toàn của cá nhân và gia đình. Ở Việt Nam, tham gia giao thông bằng xe máy được coi là gặp rủi ro tai nạn khá cao. Đường xá chất lượng thấp, nhiều ổ gà, ý thức của người điều khiển phương tiện còn nhiều hạn chế…khiến việc sử dụng ô tô cá nhân sẽ an toàn hơn rất nhiều so với chiếc xe 2 bánh. Bỏ ra vài trăm triệu mua ô tô còn hơn dùng tiền đó để nằm ở trong viện chịu bao đau đớn.

Thứ hai, hiện nay sở hữu một chiếc xe 4 bánh được xem như sự thành đạt của cá nhân và niềm tự hào của gia đình. Một chiếc xe có giá lên tới cả tỷ mà “khoe” ra cho thiên hạ thì sẽ thấy “oách” hơn nhiều. Hơn nữa, người ta vẫn thường có câu “1 vợ, 2 con, nhà 3 tấm, xe 4 bánh, du lịch 5 châu” để ám chỉ sự thành đạt của một đấng nam nhi. Và đây chính là lý do thứ hai nên mua xe, ngay và luôn kể cả chưa có đủ tiền trong túi.

Thứ ba, nếu chưa đủ tiền thì có thể vay trả góp. Hiện nay, các chính sách hỗ trợ vay tiền mua nhà, mua xe của nhiều ngân hàng rất tiện lợi và thủ tục đơn giản. Vì vậy, 10 người mua ô tô thì có đến 8 người trả góp qua ngân hàng. Nếu có tiềm lực tài chính để tự mua một chiếc xe mới thì tốt nhưng nếu chưa có đủ tiền ngay thì mua xe trả góp cũng tốt chứ sao. Vì vậy không thể viện lý do vì chưa đủ tiền nên không mua ô tô được.

Thứ tư, ý thức chấp hành luật giao thông khi điều khiển một chiếc ô tô sẽ khác hẳn so với đi xe máy. Chỉ có đi ô tô mới thấy đi xe máy sai làn nó nguy hiểm như thế nào. Những người phản đối việc mua ô tô do sợ tắc đường thì rõ ràng họ là người chưa sử dụng ô tô bao giờ. Cũng vì lý do này mà ngày càng nhiều người mua xe hơi để phục vụ gia đình, để đi làm, đưa đón con cái và du lịch. Có điều kiện chúng ta cứ dùng, còn hơn cưỡi con ngựa sắt 2 bánh nguy hiểm.

Thứ năm, ô tô cũng là một thứ “thương hiệu cá nhân” khi đi giao dịch và tiếp xúc khách hàng. Rất nhiều người lấy ô tô làm mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn đầu sự nghiệp cũng là điều đáng trân trọng.

Thứ sáu, ở Việt Nam, chiếc xe ô tô không phục vụ nhu cầu cá nhân như ở các nước phát triển mà có thể phục vụ cả gia đình. Một người mua xe là để chở cả gia đình, vợ chồng, con cái, ông bà…

Video: Mua nhà, mua xe sẽ không được dùng tiền mặt

Tuy nhiên, việc có mua ô tô hay không và nên mua vào thời điểm nào là hợp lý phụ thuộc vào suy nghĩ mỗi người. Cho nên những lý do ở trên không thể dùng để áp đặt cho tất cả.

Cuối cùng, cư dân mạng cho rằng, đời có sống bao nhiêu đâu, loay hoay cũng đã hơn nửa đời người rồi. Bao nhiêu năm cày cuốc chắt chiu dành dụm để làm gì? Đến khi về già muốn hưởng thụ thì đã hết sức.

Vì vậy ai có điều kiện thì cứ làm những gì mình muốn và bỏ ngay cái ý nghĩ chờ đến khi có tiền, có đủ điều kiện mới làm đi. Vì giàu mới nghĩ đến chuyện mua xe, bạn sẽ phải chung thành với xe máy đến cuối đời. Cũng đừng nghĩ làm được đồng nào là chắt chiu cho tương lai của con. Chính điều đó đã vô tình làm con bạn ỷ lại vào bố mẹ.

