Nếu giảm thuế xăng về 0%, người dân và doanh nghiệp tiết kiệm được bao nhiêu?

Ngày 27/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khẩn trương rà soát phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0% và giảm giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026 đến hết tháng 3/2027 nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Thuế tiêu thụ đặc biệt hiện là sắc thuế duy nhất còn lại trong giá xăng. Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15, hiệu lực từ ngày 1/1/2026, xăng khoáng chịu thuế suất 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%, trong khi thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu đều đã được đưa về 0% đến hết năm 2026. Sắc thuế này chỉ áp dụng với xăng, không áp dụng với các mặt hàng dầu.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền, đánh giá đầy đủ tác động và tính khả thi của phương án giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0% từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật, hoàn thành trước ngày 1/11/2026.

Việc đưa các loại thuế đối với xăng dầu về 0% (gồm thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và thuế nhập khẩu) giúp giảm trực tiếp khoảng từ 5.000 đến 6.000 đồng trên mỗi lít xăng. Theo các số liệu từ cơ quan quản lý trong các đợt giảm thuế trước đây (như Quyết định số 482/QĐ-TTg), việc hỗ trợ này giúp gỡ bỏ gánh nặng thuế/phí vốn đang chiếm khoảng 40% - 44% trong cơ cấu giá mỗi lít xăng. Ngân sách nhà nước ước tính giảm thu khoảng 5.000 - 7.200 tỷ đồng/tháng, toàn bộ số tiền này được chuyển thành phần giá giảm trực tiếp hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Mức tiết kiệm trực tiếp trên mỗi lít xăng (tạm tính) nếu thuế về 0%:

Với người dân (chủ phương tiện cá nhân xe máy, ô tô):

Nếu một xe máy tiêu thụ trung bình 50 lít xăng/tháng, việc giảm giá khoảng 5.000 – 6.000 đồng/lít giúp tiết kiệm khoảng 250.000 – 300.000 đồng/tháng.

Nếu một ô tô cá nhân tiêu thụ trung bình 200 lít xăng/tháng, mức tiết kiệm khoảng 1.000.000 - 1.200.000 đồng/tháng.

Với doanh nghiệp (vận tải, logistics, sản xuất):

Các doanh nghiệp có đội xe tải, xe container hoặc máy móc chạy dầu/xăng tiêu thụ hàng nghìn đến hàng chục nghìn lít nhiên liệu mỗi tháng sẽ giảm trực tiếp hàng chục đến hàng trăm triệu đồng chi phí đầu vào.

Chi phí vận tải hạ xuống cũng giúp kéo giảm giá cước dịch vụ và giá cả hàng hóa tiêu dùng chung trên thị trường, từ đó góp phần giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm; đồng thời thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.