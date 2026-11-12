'Nếu ĐBSCL không giải quyết được vấn đề hạ tầng giao thông thì rất khó phát triển'

Từ 15h45 ngày 12/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu trả lời chất vấn trên cương vị người đứng đầu Chính phủ.

Tham gia chất vấn, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) đặt câu hỏi: Nhằm để tạo, tạo điều kiện cho vùng phát triển được xứng tầm, theo Thủ tướng có nên chăng cho Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) một cơ chế đặc thù như một số tỉnh, thành khác hiện nay chúng ta đã làm? Và Thủ tướng có suy nghĩ gì về đề xuất trên?

Đại biểu Phạm Văn Hòa đặt câu hỏi với Thủ tướng (Ảnh: Media Quốc hội).

Trả lời đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, ông chia sẻ với những quan tâm của đại biểu Phạm Văn Hòa đối với khu vực ĐBSCL qua nhiều kỳ họp.

Theo Thủ tướng, vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 26 về các giải pháp ứng phó với sụt lún, thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời ban hành nghị quyết chung về phát triển các vùng kinh tế. Trên cơ sở các nghị quyết của Bộ Chính trị và Trung ương, Chính phủ đã xây dựng chương trình hành động chi tiết.

Riêng với ĐBSCL, trong bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn này, khu vực được phân bổ khoảng trên 320.000 tỷ đồng, mức cao nhất trong 6 vùng kinh tế, thể hiện quan tâm đầu tư đối với khu vực.

Về những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, Thủ tướng nhấn mạnh trước hết là sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tập trung đầu tư các công trình hạ tầng giao thông đường bộ và hạ tầng nông nghiệp.

Vừa qua, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương triển khai các dự án đã được phân bổ vốn, nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng kết nối của khu vực; đồng thời triển khai các dự án phòng, chống sạt lở, sụt lún và ứng phó với biến đổi khí hậu.

"Nếu Đồng bằng sông Cửu Long không giải quyết được vấn đề hạ tầng giao thông và hạ tầng nông nghiệp thì rất khó phát triển", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng (Ảnh: Media Quốc hội).

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ quan tâm chỉ đạo, yêu cầu các bộ, ngành làm việc với các tỉnh trong khu vực ĐBSCL để thu hút vốn đầu tư vào một số lĩnh vực như năng lượng mới, năng lượng tái tạo, cảng biển, thương mại, dịch vụ.

Theo Thủ tướng, cần thu hút những dự án đầu tư lớn vào lĩnh vực công nghiệp trên cơ sở hạ tầng thiết yếu đã được hoàn thiện. Cùng với đó, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tăng cường liên kết giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp với người nông dân và kết nối với thị trường trong nước, thị trường xuất khẩu để tạo đầu ra ổn định, vững chắc cho sản phẩm nông nghiệp.

Thủ tướng dẫn chứng Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao đang được triển khai hiệu quả và cho biết đây là một trong những lĩnh vực được ưu tiên.

Nhiệm vụ thứ 3 là tăng cường đầu tư cho y tế và giáo dục tại ĐBSCL, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng của khu vực.

Thủ tướng cho biết, các nhiệm vụ nêu trên đã được đưa vào chương trình hành động của Chính phủ và các bộ, ngành. Vấn đề quan trọng hiện nay là tổ chức thực thi. Theo đó, Chính phủ phân quyền lớn cho chính quyền các tỉnh ĐBSCL, giao địa phương làm chủ đầu tư một số dự án lớn. Các bộ, ngành phải phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh khu vực ĐBSCL trong quá trình triển khai thực hiện.

Đơn cử trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã có nghị quyết về việc đầu tư các dự án giao thông đường bộ tại khu vực ĐBSCL theo hình thức cầu cạn.

"Chi phí đầu tư ban đầu có thể cao hơn so với làm đường thông thường, nhưng nếu tính toán trên toàn bộ vòng đời dự án thì hiệu quả sẽ cao hơn nhiều", Thủ tướng nói và cho biết, Hình thức này cũng giúp giảm chi phí thu hồi, giải phóng mặt bằng, đồng thời tạo điều kiện để người dân ổn định sản xuất.