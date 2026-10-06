Nếu có đề xuất mang lại hiệu quả rõ rệt, cán bộ được xem xét bố trí vào ngạch cao hơn theo vị trí việc làm, nâng bậc lương trước thời hạn

Trước những khó khăn, thách thức do tình hình thế giới và trong nước tác động đến nền kinh tế đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng, nhưng với sự tập trung lãnh đạo của Tỉnh ủy, vai trò quyết định và giám sát của HĐND tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, 9 tháng năm 2026, Đồng Tháp thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng hơn so cùng kỳ năm 2025.