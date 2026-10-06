Nếu có đề xuất mang lại hiệu quả rõ rệt, cán bộ được xem xét bố trí vào ngạch cao hơn theo vị trí việc làm, nâng bậc lương trước thời hạn
Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 220-QĐ/TW ngày 30/9/2026 của Ban Bí thư về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong đó, có quy định nếu có đề xuất mang lại hiệu quả rõ rệt, cán bộ được xem xét bố trí vào ngạch cao hơn theo vị trí việc làm, nâng bậc lương trước thời hạn; cán bộ trong lực lượng vũ trang được xem xét thăng quân hàm trước thời hạn.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/neu-co-de-xuat-mang-lai-hieu-qua-ro-ret-can-bo-duoc-xem-xet-bo-tri-vao-ngach-cao-hon-theo-vi-tri-viec-lam-nang-bac-luong-truoc-thoi-han-510756