NEU Clubs Day 2026: Hơn 60 câu lạc bộ kết nối tân sinh viên

Là hoạt động thường niên mở đầu chuỗi chương trình chào đón tân sinh viên, NEU Clubs Day 2026 thu hút hàng nghìn sinh viên tham gia. Các câu lạc bộ, tổ, đội trực thuộc Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân mang đến nhiều hoạt động giới thiệu, giao lưu và trải nghiệm trực tiếp.

Qua đó, tân sinh viên có cơ hội tìm hiểu các lĩnh vực hoạt động, kết nối với sinh viên khóa trước và lựa chọn cộng đồng phù hợp với sở thích, năng lực cũng như định hướng phát triển của bản thân.

GS.TS Nguyễn Hữu Ánh - Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu khai mạc tại buổi lễ

Phát biểu khai mạc, GS.TS Nguyễn Hữu Ánh, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh, môi trường đại học không chỉ là nơi học tập, tích lũy kiến thức mà còn giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, khám phá năng lực bản thân và chuẩn bị hành trang cho tương lai.

Trong đó, các câu lạc bộ, tổ, đội là môi trường để sinh viên tham gia hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học, văn hóa - nghệ thuật, thể thao, tình nguyện, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; qua đó tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng làm việc tập thể và phát triển bản thân.

Với chủ đề “FUNTOPIA”, NEU Clubs Day 2026 mở ra một không gian đa dạng và nhiều màu sắc để các em tân sinh viên K68 tìm hiểu về các câu lạc bộ, tổ, đội; gặp gỡ các anh chị khóa trước; kết nối với những người bạn có chung sở thích và lựa chọn cho mình những hoạt động phù hợp.

Các đại biểu chụp ảnh cùng hơn 60 Câu lạc bộ, Tổ đội trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân mong muốn các tân sinh viên chủ động trải nghiệm nhưng có mục tiêu, biết cân bằng giữa học tập và hoạt động ngoại khóa để mỗi trải nghiệm trong những năm tháng đại học đều góp phần vào quá trình trưởng thành. Đồng thời, các câu lạc bộ, tổ, đội tiếp tục xây dựng môi trường hoạt động tích cực, văn minh, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo và trách nhiệm của sinh viên.

Tại các gian trại của Ngày hội, sinh viên có cơ hội trực tiếp tìm hiểu về hoạt động của từng tổ chức, tham gia các minigame, hoạt động trải nghiệm và giao lưu cùng các thành viên.

Bạn Hoàng Thảo Phương, sinh viên năm nhất khoa Đầu tư (bên phải) háo hức tham gia Ngày hội NEU Clubs Day 2026”

Háo hức với lần đầu được trải nghiệm NEU Clubs Day 2026, bạn Hoàng Thảo Phương, sinh viên năm nhất khoa Đầu tư, Đại học Kinh tế Quốc dân không giấu được sự bất ngờ với quy mô hoành tráng và đầu tư của ngày Hội.

“Trước khi đến đây, em nghĩ NEU Clubs Day 2026 sẽ là nơi để tìm hiểu thêm về các câu lạc bộ, nhưng không ngờ lại có nhiều hoạt động thú vị đến vậy. Mỗi CLB đều có một màu sắc riêng khiến em khá phân vân khi lựa chọn. Em muốn thử sức ở một môi trường mới, làm quen thêm nhiều bạn và có thêm những trải nghiệm đáng nhớ trong những năm tháng đại học”, Thảo Phương chia sẻ.

Cũng đến tham gia Ngày hội, bạn Nguyễn An Đức, tân sinh viên khoa Tài chính doanh nghiệp Chất lượng cao chia sẻ: “Em cảm thấy NEU Clubs Day giống như một cơ hội để những sinh viên năm nhất nhanh chóng làm quen với môi trường mới. Trước đây, em chỉ biết đến các hoạt động của trường qua những bài đăng trên mạng, còn hôm nay được trực tiếp tham gia và trò chuyện với các anh chị, em cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều.

Em cũng nhận ra đại học không chỉ có việc học mà còn có rất nhiều cơ hội để mình thử sức, khám phá điều mình thích và phát triển những kỹ năng mới. Vì vậy em sẽ ứng tuyển vào Câu lạc bộ Neu English Community ”.

Mỗi gian hàng lại cố gắng để mang đến một hoạt động trải nghiệm riêng, gây ấn tượng với các tân sinh viên.

Việc tham gia vào các CLB/tổ/đội trong trường từ lâu đã trở thành một nét văn hóa vừa truyền thống, vừa mới lạ khi các tân sinh viên bước chân vào cánh cửa Đại học Kinh tế Quốc dân, giúp các các sinh viên nâng cao tầm hiểu biết, kiến thức thực tế; phát triển kỹ năng mềm; đồng thời mở rộng mối quan hệ của bản thân.

Đặc biệt, NEU Clubs Day 2026 diễn ra trong năm Đại học Kinh tế Quốc dân kỷ niệm 70 năm thành lập, tạo nên dấu ấn đặc biệt cho ngày hội năm nay. Trong cột mốc đáng nhớ của Nhà trường, các hoạt động tại NEU Clubs Day 2026 không chỉ mang đến không khí sôi động của tuổi trẻ mà còn góp phần thể hiện một NEU năng động, sáng tạo và không ngừng phát triển qua các thế hệ sinh viên.

Một số hình ảnh tại NEU Clubs Day 2026: