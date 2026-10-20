Nếu cho mượn thẻ tín dụng, bạn sẽ phải đối mặt với nguy cơ nào?

Ngân hàng khuyến cáo người dùng cần chủ động giám sát giao dịch thẻ tín dụng thường xuyên, thông báo ngay khi có dấu hiệu bất thường. Ảnh minh họa: canva.

Lợi dụng thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp để lừa đảo

Trong bối cảnh những thủ đoạn lừa đảo ngày càng biến hóa tinh vi trên không gian số, việc sử dụng thẻ tín dụng an toàn, thông minh cũng cần được người dùng trau dồi, vì một hành động tưởng chừng đơn giản như cho người thân mượn thẻ tín dụng, bạn cũng có thể đối mặt với nguy cơ "mất trắng" tài khoản.

Theo chuyên gia ngân hàng VPBank, lợi dụng sự tiện lợi và phổ biến của thẻ thanh toán, gần đây xuất hiện thủ đoạn đánh tráo chip trên thẻ.

Kẻ gian bóc tách chip hợp lệ từ thẻ của khách hàng và gắn sang một phôi thẻ khác để tạo phương tiện thực hiện giao dịch trái phép, trong khi thẻ của khách hàng bị thay thế bằng chip giả hoặc chip không còn hoạt động.

Do hình thức can thiệp này thường khó nhận biết bằng mắt thường, chủ thẻ có thể không phát hiện thẻ đã bị đánh tráo cho đến khi phát sinh giao dịch bất thường hoặc thẻ không thể thực hiện giao dịch bằng chip.

Một trong những nguyên do của việc này là khả năng thông tin thẻ tín dụng đã bị đánh cắp. Vì vậy, chuyên gia ngân hàng khuyến cáo: Không cho mượn thẻ dù đó là người thân, bạn bè.

Khả năng mất chủ quyền kiểm soát giao dịch thẻ tín dụng

Ngân hàng khuyến cáo, khi cho mượn thẻ tín dụng thì rủi ro không chỉ nằm ở chiếc thẻ vật lý.

Khi cung cấp thẻ cùng mã PIN, mật khẩu hoặc mã xác thực OTP, chủ thẻ có thể mất quyền kiểm soát giao dịch, đối mặt với nguy cơ bị chiếm đoạt tiền hoặc lộ thông tin cá nhân. Ngay cả khi không trực tiếp thực hiện giao dịch, chủ tài khoản vẫn có thể phải phối hợp xác minh nguồn tiền và mục đích chuyển nhận tiền nếu phát sinh giao dịch đáng ngờ.

Đáng lưu ý, việc cho mượn thẻ hoặc tài khoản có thể không biết, không tham gia vào quá trình phạm tội. Tuy nhiên, tùy tính chất, mức độ và hành vi cụ thể, người liên quan có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng liên tục phát hiện nhiều vụ mua bán, cho thuê tài khoản thanh toán để phục vụ hoạt động phạm pháp trên không gian mạng. Chính phủ đã ban hành Nghị định 340/2025/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó tại Khoản 5 Điều 30 Nghị định 340/2025/NĐ-CP nêu rõ, quy định phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo Khoản 6 Điều 30 Nghị định 340, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản trở lên mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Để bảo vệ tài sản, người dân cần giữ thẻ, mã PIN, mật khẩu và OTP cho riêng mình; không giao thẻ cho người khác thực hiện giao dịch hộ. Nếu phát hiện giao dịch bất thường hoặc nghi ngờ thông tin bị lộ, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa thẻ, kiểm tra tài khoản và được hướng dẫn xử lý.

Sự tin tưởng trong quan hệ gia đình, bạn bè là điều đáng quý, nhưng không nên đánh đổi bằng rủi ro tài chính và pháp lý. Không cho mượn thẻ ngân hàng là cách đơn giản để bảo vệ tài sản và tránh vô tình tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.