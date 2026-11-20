Cùng chủ trì có Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng.

Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Công Quân thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2026.

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Công Quân cho biết, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng khá so với cùng kỳ, như: tổng sản lượng thuỷ sản tăng 6,4%; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 20,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 9,9%; sản lượng chế biến tôm tăng 17,1%.

Thu ngân sách đạt 94,3% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 55% kế hoạch; số doanh nghiệp thành lập mới đạt và vượt kế hoạch. Tiến độ triển khai các dự án động lực, trọng điểm được đẩy mạnh.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được quan tâm triển khai. Hoạt động văn hoá, du lịch diễn ra sôi nổi, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương. Công tác giải quyết việc làm, an sinh xã hội và thực hiện chính sách đối với người có công được triển khai kịp thời, đúng quy định. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tô Hoài Phương đề xuất các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình; trong đó nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và sự phối hợp giữa các đơn vị.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu tập trung đề xuất giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh trên các lĩnh vực năng lượng tái tạo, nuôi trồng, khai thác, chế biến thuỷ sản xuất khẩu và du lịch; quyết tâm tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị tốt công tác chăm lo Tết, nhất là đối với gia đình chính sách, hộ nghèo, người dân vùng biên giới, hải đảo, khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai và biến đổi khí hậu.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Đen đề xuất giải pháp khai thác dư địa, thúc đẩy kích cầu du lịch dịp cuối năm thông qua các lễ hội, sự kiện, hoạt động văn hoá.

Chỉ đạo tại phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; khắc phục triệt để những hạn chế, nhất là hạn chế do nguyên nhân chủ quan, thiếu quyết tâm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Việc triển khai nhiệm vụ phải bảo đảm thông suốt, rõ trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng cấp dưới gặp khó khăn nhưng cấp trên thiếu hướng dẫn, theo dõi và tháo gỡ kịp thời.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời yêu cầu quyết liệt thực hiện các giải pháp, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị phải cam kết cụ thể về tiến độ và chất lượng thực hiện. Trường hợp không đạt yêu cầu, phải chịu trách nhiệm; việc điều chuyển, cắt giảm vốn cần được thực hiện đối với những dự án chậm tiến độ theo quy định.

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải quyết liệt thực hiện, phấn đấu đạt 100% kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời nhấn mạnh, tăng trưởng kinh tế có thể chưa đạt như kỳ vọng, nhưng tiến độ giải ngân phải được bảo đảm, bởi nhu cầu đầu tư của tỉnh còn rất lớn, người dân đang mong chờ những công trình thiết yếu, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, y tế và giảm nghèo.

“Xin được vốn là rất khó khăn, giờ không sử dụng hết, phải giải thích với cấp trên, bị cắt nguồn, cho thấy chúng ta chưa làm hết trách nhiệm, có lỗi với Nhân dân”, đồng chí Lữ Quang Ngời lưu ý.

Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, từng cơ quan, đơn vị cần khẩn trương rà soát các chỉ tiêu, xác định rõ nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, bảo đảm hiệu quả, thực chất. Người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; chuyển quyết tâm thành hành động cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét trên từng lĩnh vực, địa bàn. Qua đó, tạo nền tảng quan trọng cho tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu của Trung ương và kỳ vọng của Nhân dân.

Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, yêu cầu.