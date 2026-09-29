Nêu cao trách nhiệm, quyết tâm thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Báo Quân đội nhân dân gửi tới độc giả phóng sự ảnh ghi lại tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và quyết tâm cao của các lực lượng tham gia thực hiện chiến dịch.

Vận tải cơ CASA-295 vận chuyển 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được quy tập tại TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội để giám định ADN.

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại xã Thường Tân (TP Hồ Chí Minh), khép lại quá trình tìm kiếm, quy tập tại khu vực này.

Đoàn công tác Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh khảo sát, xác minh vị trí nghi có hơn 100 liệt sĩ yên nghỉ tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp (cũ).

Đội K74 (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh) vẫn miệt mài, tỉ mỉ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.