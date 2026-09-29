Nêu cao trách nhiệm, quyết tâm thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm
TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục đẩy mạnh Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các lực lượng chuyên trách tập trung rà soát, xác minh thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm, nỗ lực đưa các liệt sĩ trở về, đáp lại mong mỏi của thân nhân và nhân dân.
Báo Quân đội nhân dân gửi tới độc giả phóng sự ảnh ghi lại tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và quyết tâm cao của các lực lượng tham gia thực hiện chiến dịch.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chien-dich-500-ngay-dem-tri-an-liet-si/neu-cao-trach-nhiem-quyet-tam-thuc-hien-chien-dich-500-ngay-dem-1058625