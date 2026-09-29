Xã hội

Nêu cao trách nhiệm, quyết tâm thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục đẩy mạnh Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các lực lượng chuyên trách tập trung rà soát, xác minh thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm, nỗ lực đưa các liệt sĩ trở về, đáp lại mong mỏi của thân nhân và nhân dân.

Báo Quân Đội Nhân Dân
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Báo Quân đội nhân dân gửi tới độc giả phóng sự ảnh ghi lại tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và quyết tâm cao của các lực lượng tham gia thực hiện chiến dịch.

 Vận tải cơ CASA-295 vận chuyển 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được quy tập tại TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội để giám định ADN.

 Vận tải cơ CASA-295 vận chuyển 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được quy tập tại TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội để giám định ADN.

 Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại xã Thường Tân (TP Hồ Chí Minh), khép lại quá trình tìm kiếm, quy tập tại khu vực này.

 Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại xã Thường Tân (TP Hồ Chí Minh), khép lại quá trình tìm kiếm, quy tập tại khu vực này.

 Đoàn công tác Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh khảo sát, xác minh vị trí nghi có hơn 100 liệt sĩ yên nghỉ tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp (cũ).

 Đoàn công tác Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh khảo sát, xác minh vị trí nghi có hơn 100 liệt sĩ yên nghỉ tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp (cũ).

Đội K74 (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh) vẫn miệt mài, tỉ mỉ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. 

Đội K74 (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh) vẫn miệt mài, tỉ mỉ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. 

TIẾN ANH (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chien-dich-500-ngay-dem-tri-an-liet-si/neu-cao-trach-nhiem-quyet-tam-thuc-hien-chien-dich-500-ngay-dem-1058625