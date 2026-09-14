Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu và tinh thần hành động trong triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị tại điểm cầu chính Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy trực thuộc và hơn 14.300 cán bộ, đảng viên dự tại 125 điểm cầu trong toàn đảng bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới” và Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chỉ thị số 07-CT/TW, đồng chí Trần Thanh Lâm nêu rõ, xuất phát từ vị trí, vai trò của công tác tư tưởng và của việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục những hạn chế của công tác tư tưởng, của việc học tập và làm theo Bác trong thời gian qua; từ bối cảnh quốc tế đang thay đổi mang tính thời đại, tạo ra nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức lớn đan xen, mặt trận tư tưởng đã mở rộng mạnh mẽ sang không gian mạng với những phương thức chống phá hoàn toàn mới và yêu cầu tự thân của cách mạng nước ta.

Trong đó, để góp phần tạo nền tảng chính trị, tinh thần, củng cố niềm tin, đồng thuận xã hội và sức mạnh nội sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới và trước yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chỉ thị số 07-CT/TW”.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 07-CT/TW. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Theo đồng chí Trần Thanh Lâm, với Nghị quyết số 25-NQ/TW, lần đầu tiên công tác tư tưởng được xác lập ở một tầm chiến lược tổng thể, dài hạn bằng một Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị. Điều đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt và tầm nhìn xa của Đảng trong bối cảnh mới. Lần này, Bộ Chính trị xác định, trong giai đoạn phát triển mới, công tác tư tưởng lấy việc đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh để làm nội dung cốt lõi và xuyên suốt.

Về Chỉ thị số 07-CT/TW, đồng chí Trần Thanh Lâm cho biết, bước vào thời kỳ đổi mới, nhận thức của Đảng về học tập và làm theo Bác tiếp tục có bước phát triển mới, gắn với việc ban hành và tổ chức thực hiện các Chỉ thị rất quan trọng như Chỉ thị số 23-CT/TW, Chỉ thị số 06-CT/TW, Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW từ năm 2003 đến nay. Ngày 13/7/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Chia sẻ những điểm mới, nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chỉ thị số 07-CT/TW, đồng chí Trần Thanh Lâm nhấn mạnh, Bộ Chính trị yêu cầu, trong giai đoạn phát triển mới phải tạo bước chuyển căn bản, mạnh mẽ đi vào chiều sâu thực chất; xác lập tư duy hành động mới: Từ “học điều đúng” sang “học cách làm đúng”, từ “noi gương” sang “vận dụng, phát triển sáng tạo”, thấu triệt phương pháp luận khoa học của Bác để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn phức tạp đang đặt ra, tháo gỡ dứt điểm những tồn đọng, vấn đề gây bức xúc trong Nhân dân; lấy kết quả thực hành làm thước đo chủ yếu trong đánh giá tổ chức đảng, đảng viên.

Nhấn mạnh Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương có chức năng và trọng trách rất quan trọng trong triển khai Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 22/8/2026 của Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chỉ thị số 07-CT/TW, đồng chí Trần Thanh Lâm cho rằng Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết chiến lược, Chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thời gian qua; thực hiện tốt phương châm: Hiểu sâu-Hành động đúng, quyết liệt-Làm đến cùng. Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Quán triệt Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới và Quy định của Ban Bí thư về tôn vinh, trọng dụng, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ: Nghị quyết số 24-NQ/TW không chỉ tiếp nối chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo mà nâng vấn đề lên một tầm mới về yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, trách nhiệm của tổ chức và cơ chế vận hành.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Kết luận số 14-KL/TW đặt nền móng cho chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, Nghị quyết số 24-NQ/TW tiến thêm một bước căn bản, xác định dấn thân, đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung là phẩm chất cốt lõi, trách nhiệm chính trị và yêu cầu tự thân của cán bộ, đảng viên; đồng thời yêu cầu hoàn thiện cơ chế giao nhiệm vụ, giao quyền, bảo đảm điều kiện, quản trị rủi ro, tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ người hành động đúng.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, để kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết số 24-NQ/TW, Ban Tổ chức Trung ương đã xây dựng, trình Ban Bí thư xem xét ban hành Quy định về cơ chế tôn vinh, trọng dụng, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Quy định đã được Ban Bí thư thông qua tại phiên họp ngày 03/9/2026 và đang trình ký ban hành. Quy định gồm 6 chương, 20 điều và 4 phụ lục kèm theo.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Nghị quyết số 24-NQ/TW và Quy định của Ban Bí thư. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Trong đó, Quy định xác định các hình thức ghi nhận, biểu dương, khen thưởng và trọng dụng cán bộ có đề xuất mang lại hiệu quả thiết thực. Kết quả đổi mới, sáng tạo là căn cứ quan trọng trong đánh giá, xếp loại, bố trí, sử dụng cán bộ; người có thành tích nổi bật, hiệu quả hoặc đặc biệt xuất sắc được xem xét giao nhiệm vụ trọng điểm và áp dụng các chính sách trọng dụng theo quy định như ưu tiên bố trí, bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý; ưu tiên đưa vào quy hoạch cán bộ cấp chiến lược hoặc chức danh lãnh đạo cao hơn.

Quy định xác định cụ thể đối tượng, điều kiện, thẩm quyền, trình tự và biện pháp bảo vệ cán bộ. Đối tượng được xem xét bảo vệ không chỉ là người trực tiếp thực hiện mà gồm các chủ thể tham gia quá trình đề xuất, tham mưu, thẩm định, phê duyệt, phối hợp và tổ chức thực hiện.

Quy định xác định điều kiện, thẩm quyền, trình tự và các biện pháp bảo vệ về vị trí công tác, quy hoạch, bố trí, sử dụng, danh dự, uy tín và quyền, lợi ích hợp pháp; đồng thời quy định việc xem xét không xử lý, miễn, giảm trách nhiệm và phục hồi khi xử lý không đúng…

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy các đơn vị: Cơ quan Ban Nội chính Trung ương; Đài Tiếng nói Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đã tham luận, đưa ra những giải pháp, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị và các kế hoạch triển khai thực hiện của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh, những Nghị quyết, Chỉ thị được quán triệt là những chủ trương, định hướng lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác tư tưởng, phát triển lý luận, hoàn thiện thể chế và thực hiện các nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị các đảng ủy trực thuộc cần bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, kế hoạch của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan đơn vị. Yêu cầu đặt ra là không được triển khai chung chung, không sao chép máy móc, phải lựa chọn đúng những nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ cụ thể và thế mạnh của từng đảng bộ để tổ chức thực hiện. Tinh thần chung là rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ kết quả.

Cùng với đó, phải đưa việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị vào chương trình công tác thường xuyên và lấy kết quả thực chất làm căn cứ đánh giá. Sau hội nghị này, các Đảng ủy trực thuộc không dừng ở việc ban hành kế hoạch, mà phải tổ chức ngay việc thực thi, mỗi kế hoạch cần được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong chương trình công tác của cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm của từng đồng chí cấp ủy viên, người đứng đầu, từng bộ phận chuyên môn. Cần tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt, có cách làm sáng tạo hiệu quả, đồng thời chấn chỉnh những nơi triển khai chậm, hình thức thiếu thực chất.

Đồng chí Nguyễn Long Hải yêu cầu tiếp tục nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu và xây dựng tinh thần hành động trong toàn đảng bộ. Bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải là người đi đầu trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; đi đầu trong đổi mới phương pháp làm việc; đi đầu trong dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đi đầu trong giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ. Người đứng đầu phải tạo được môi trường làm việc dân chủ, trách nhiệm, khuyến khích sáng tạo, nhưng đồng thời phải giữ vững nguyên tắc, kỷ luật và kiểm soát quyền lực.