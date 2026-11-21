Chương trình làm việc nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2026 và xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027 tại các địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. ﻿Ảnh: Nguyễn Hân

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và một số doanh nghiệp đang đầu tư trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND các xã, năm 2026, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của UBND tỉnh cùng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các địa phương đều thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Trong đó, tốc độ tăng giá trị sản phẩm năm 2026 của xã Phù Cát ước đạt 9,35%, Xuân An là 9,05%, Ngô Mây 8,61%, Cát Tiến 9,87%, Đề Gi 10,22%, Hòa Hội 10,95% và Hội Sơn 5,57%.

Chủ tịch UBND xã Đề Gi Võ Văn Tài báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Ảnh: Nguyễn Hân

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2026 và dự báo tình hình, các địa phương xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027 ở mức cao, nhiều xã phấn đấu đạt mức tăng trưởng 2 con số.

Cụ thể, xã Hòa Hội đặt mục tiêu tăng 10,96%, Cát Tiến 10,65%, Đề Gi 10,22%, Phù Cát 10,02%, Xuân An 9%, Ngô Mây 9,18% và Hội Sơn 6,05%.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp, rà soát, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi để các xã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Đình Kha đề nghị các xã cần đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. Ảnh: Nguyễn Hân

Trao đổi với các địa phương, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã gợi mở, đề nghị các xã chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi liên kết để nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất.

Bên cạnh đó, từng xã cần xác định cụ thể các tiềm năng, thế mạnh, xây dựng cụ thể kịch bản tăng trưởng, các giải pháp khả thi để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp và đồng hành cùng nhà đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đô thị...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng khẳng định: Các xã thuộc khu vực Phù Cát đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá khi nằm ở vị trí kết nối các trục giao thông huyết mạch gồm: quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tuyến đường ven biển và Cảng hàng không Phù Cát.

Để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng thực chất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các xã phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát, chủ động và linh hoạt hơn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hân

Trước hết, cần chấn chỉnh ngay công tác thống kê ở cơ sở. Các xã phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan thống kê, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các sở, ngành cập nhật đầy đủ dữ liệu đầu vào từ mọi thành phần kinh tế trên địa bàn. Từng địa phương phải nắm chắc số liệu thực chất, làm cơ sở xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2027 sát thực tế và phát huy hết dư địa tăng trưởng.

Về thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng lưu ý các xã không có tâm lý ỷ lại, chờ tỉnh mời gọi dự án mà phải tự nhận diện thế mạnh, chủ động xây dựng danh mục kêu gọi đầu tư và đón tiếp, hỗ trợ nhà đầu tư chu đáo.

Đặc biệt, các xã phải tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường đối thoại tạo sự đồng thuận trong nhân dân, không để nhà đầu tư phải tự xoay xở.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các xã bám sát các chương trình, đề án của Tỉnh ủy và UBND tỉnh để cụ thể hóa thành nhiệm vụ của địa phương; rà soát, điều chuyển hợp lý đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm.

Các địa phương tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, chủ động ứng vốn tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư và tạo nguồn thu tái đầu tư hạ tầng.

Đồng thời, cần rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ đúng chuyên môn, phát huy trách nhiệm người đứng đầu với tinh thần quyết liệt, không né tránh, sẵn sàng các điều kiện để triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.