Nêu cao trách nhiệm đối với những vấn đề của Thủ đô, góp phần phát triển đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cùng dự có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội và lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo về những giải pháp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 11% trở lên; việc cụ thể hóa các thẩm quyền của Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2026 và đánh giá bước đầu các cơ chế, chính sách đi vào cuộc sống. Thành phố cũng đã báo cáo những đề xuất, kiến nghị của thành phố và báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; Toà án nhân dân thành phố và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố báo cáo tóm tắt kết quả công tác 9 tháng năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm.

Quý III năm 2026, thành phố ghi nhận bước bứt phá với mức tăng 10,02%, tăng trưởng GRDP 9 tháng ước đạt 8,85%, cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Để bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, thành phố xây dựng kịch bản tăng trưởng quý IV là 16,55%. Trong các tháng cuối năm, thành phố tăng tốc đầu tư công, khối lượng xây dựng và các dự án động lực; thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và năng lực sản xuất mới; kích cầu thương mại, tiêu dùng, du lịch, vận tải và dịch vụ; khơi thông tín dụng, đầu tư tư nhân và thị trường bất động sản...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Việc cụ thể hóa các thẩm quyền của Luật Thủ đô được Uỷ ban nhân dân thành phố triển khai trên phạm vi rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực. Các văn bản được xây dựng tập trung vào những nội dung Luật Thủ đô giao Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố quy định chi tiết hoặc theo thẩm quyền để cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện trên địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã thực hiện rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ. Một số cơ chế, chính sách đã được đưa vào thực tế, tạo cơ sở pháp lý và nguồn lực để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tổ chức. Việc triển khai các quy định mới bước đầu tạo cơ sở để thành phố chủ động hơn trong quản lý, điều hành, giải quyết các yêu cầu thực tiễn và huy động nguồn lực cho phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc phải cụ thể hóa các quyết sách của Đảng để nâng cao năng lực quản trị phát triển đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, phải nâng chất lượng lập pháp và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trong quá trình phát triển. Những điểm giao thoa giữa các luật, giao thoa về thẩm quyền giữa các cấp, các ngành cần được làm rõ. Mọi quy định cần được xem xét cả về tác động đến người dân và khả năng thực hiện của cơ quan có trách nhiệm. Chính sách phải tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo công bằng và quản lý chặt chẽ nguồn lực công. Chính sách mới cần được giải trình kỹ các bảo đảm về pháp lý. Các quyết định kế hoạch ngân sách phải đi cùng với việc giữ ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nghiên cứu các dự án trong tổng thể chính sách. Đối với các dự án về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, đấu thầu, cần phải giải quyết những vướng mắc đã bộc lộ trong thực tế. Minh bạch chính sách về giá đất, nghĩa vụ tài chính và có tính đến các tác động thực tế. Thu hồi đất phải gắn với quá trình chuẩn bị tái định cư, phục hồi sinh kế và đối thoại từ sớm để hạn chế những tranh chấp về sau. Trong quá trình tháo gỡ những dự án tồn đọng, phải phân loại nguyên nhân, xử lý đúng thẩm quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các bên, không hợp thức hóa sai phạm. Phát triển nhà ở phải chú ý nguồn cung phù hợp với khả năng chi trả. Các dự án liên quan đến y tế, giáo dục phải được xem xét từ nhu cầu của người thụ hưởng. Pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, tổ chức cơ quan điều tra đấu tranh với tội phạm phải gắn với bảo vệ quyền con người, phòng ngừa oan sai và kiểm soát quyền lực.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và từng đại biểu đề cao trách nhiệm đối với những vấn đề của Thủ đô thông qua việc thiết kế chính sách, quyết định những vấn đề lớn để phát triển thành phố, đồng thời giám sát việc tổ chức thực hiện, giám sát kết quả theo dõi việc thực hiện cam kết với cử tri. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tin tưởng, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội sẽ đóng góp có chiều sâu vào thành công của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; các đại biểu phát huy vai trò gắn với thực tiễn rất sinh động của Hà Nội.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng khẳng định tiếp thu đầy đủ các nội dung, nhất là những định hướng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tổ chức thực hiện nghiêm túc với mục tiêu xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc,nâng cao đời sống của nhân dân và bảo đảm công bằng xã hội. Đồng chí đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm, theo dõi, nắm chắc thực tiễn của thành phố để phục vụ Kỳ họp thứ 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố và các sở, ngành tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để triển khai quyết liệt hơn nữa những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm; tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các đại biểu Quốc hội hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn.