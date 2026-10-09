Nêu cao trách nhiệm đảng viên đối với nhân dân nơi cư trú

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Quy định bao gồm nguyên tắc, trách nhiệm, nhiệm vụ của đảng viên, tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác và tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác cư trú (nơi thường trú và tạm trú) trong việc thực hiện trách nhiệm với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Đối tượng thực hiện là đảng viên đang công tác tại các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên.

Tăng cường gắn bó với nhân dân

Theo Quy định, đảng viên đang công tác có quyền và trách nhiệm thực hiện quy định của Điều lệ Đảng về sinh hoạt đảng tại nơi làm việc và có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Đảng viên phải gần gũi, gắn bó với nhân dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và kịp thời phản ánh với tổ chức đảng nơi mình công tác và cư trú; khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của nhân dân nơi cư trú; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Không lợi dụng vị trí công tác để can thiệp vào công việc của địa phương nơi cư trú.

Đảng viên có trách nhiệm cập nhật, bổ sung thông tin khi có sự thay đổi về nơi cư trú trong vòng 30 ngày kể từ khi thay đổi; chịu trách nhiệm về các thông tin cá nhân được cập nhật, bổ sung và báo cáo chi bộ nơi công tác. Khi nhận được nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú, nếu đảng viên nhận thấy ý kiến nhận xét, đánh giá chưa khách quan thì có quyền phản ánh, giải trình, đề nghị chi ủy, chi bộ (nơi không có chi ủy) và cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ cư trú xem xét.

Đối với đảng viên đang công tác ở nơi cư trú có nhiệm vụ nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú.

Thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Tham gia các hoạt động, phong trào tại nơi cư trú phù hợp với điều kiện công tác, thời gian, hoàn cảnh thực tế, bảo đảm thiết thực, tránh hình thức. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương.

Phối hợp quản lý đảng viên

Tổ chức đảng nơi công tác có nhiệm vụ chỉ đạo chi ủy, chi bộ (nơi không có chi ủy) lập danh sách đảng viên giới thiệu về sinh hoạt tại nơi cư trú. Cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ nơi công tác căn cứ đề nghị của chi ủy, chi bộ (nơi không có chi ủy) cập nhật, quản lý thông tin những đảng viên của đơn vị. Chủ trì, phối hợp cấp ủy nơi đảng viên cư trú kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú. Lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ (nơi không có chi ủy) nơi đảng viên cư trú để thực hiện công tác cán bộ (khi cần thiết).

Đối với tổ chức đảng nơi cư trú, Đảng ủy trực thuộc cơ sở (nơi không có đảng ủy trực thuộc cơ sở thì đảng ủy xã, phường, đặc khu ủy quyền cho ban xây dựng Đảng hoặc ban tổ chức) tiếp nhận, lập danh sách đảng viên đang công tác được giới thiệu về sinh hoạt, giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú ở địa phương mình; giới thiệu về các chi ủy, chi bộ thôn, tổ dân phố.

Chi ủy, chi bộ (nơi không có chi ủy) nơi cư trú tiếp nhận và lập danh sách đảng viên đang công tác tham gia sinh hoạt, giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú ở đơn vị mình; thông báo cho từng đảng viên biết để liên hệ trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên nơi cư trú.

Chi ủy hoặc bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) chủ động họp với ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố để nhận xét đảng viên đang công tác thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú trên địa bàn mình, gửi về cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ trước ngày 30/11 hằng năm để tổng hợp, xác nhận và gửi đến tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác.

Đảng ủy trực thuộc cơ sở (nơi không có đảng ủy trực thuộc cơ sở thì đảng ủy xã, phường, đặc khu ủy quyền cho ban xây dựng Đảng hoặc ban tổ chức) xác nhận kết quả nhận xét của chi ủy, chi bộ (nơi không có chi ủy) nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác và gửi đến cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ nơi đảng viên công tác.

Khi có yêu cầu của cấp ủy nơi đảng viên công tác, cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ nơi cư trú phối hợp kiểm tra, giám sát đối với đảng viên đang công tác thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú và cho ý kiến đối với trường hợp các tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác lấy ý kiến để phục vụ công tác cán bộ (khi cần thiết).

Định kỳ 6 tháng hoặc khi cần thiết, cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ nơi cư trú chỉ đạo chi ủy, chi bộ (nơi không có chi ủy) nơi cư trú tổ chức họp đảng viên đang công tác cư trú trên địa bàn để thông báo tình hình, nhiệm vụ của địa phương hoặc chuyên đề cần tham khảo ý kiến đảng viên đang công tác, giúp đảng viên nắm được thông tin, tham gia góp ý kiến.

Quy định này thay thế Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 2/1/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được phổ biến đến chi bộ để thực hiện.