Nêu cao tinh thần trách nhiệm, giải đáp làm rõ nhiều kiến nghị của cử tri

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe các đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp thứ 5 và Kỳ họp thứ 6 (các kỳ họp chuyên đề), đồng thời phổ biến dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh, cử tri có nhiều ý kiến, kiến nghị thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương gửi đến đại biểu HĐND tỉnh.

TIẾP THU, GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Long Hưng đã phản ánh và kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực gắn liền với đời sống dân sinh. Cử tri cho biết tình trạng xuống cấp của một số tuyến đường giao thông gây khó khăn cho việc đi lại của người dân; hệ thống điện và dây cáp viễn thông chưa bảo đảm an toàn.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ngô Chí Cường phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Long Hưng.

Liên quan đến lĩnh vực đất đai và thuế, cử tri phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục đất đai, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất; đồng thời phản ánh tình trạng sai lệch thông tin thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Ngoài ra, cử tri cũng có ý kiến liên quan đến việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công, cán bộ nghỉ hưu, người lao động sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy; quyền lợi bảo hiểm y tế, thủ tục chuyển đổi mã quyền lợi bảo hiểm y tế và công tác tạo nguồn cán bộ ở cơ sở.

Trao đổi và giải trình tại buổi tiếp xúc, đại diện UBND xã Long Hưng và các ngành chức năng trực tiếp làm rõ nhiều nội dung thuộc thẩm quyền:

Đối với lĩnh vực đất đai, địa phương sẽ kiểm tra cụ thể các trường hợp sai lệch thông tin thửa đất, ranh giới và vướng mắc thủ tục dựa trên hồ sơ, hiện trạng và thời điểm phát sinh. Đối với các trường hợp liên quan đến lộ giới và xây dựng chưa đúng quy định, chính quyền sẽ phân biệt thời điểm phát sinh để áp dụng biện pháp xử lý tương ứng, đồng thời hướng dẫn người dân cụ thể để tránh việc đi lại nhiều lần.

Về hạ tầng và điện lưới, đại diện ngành chức năng cho biết sẽ giao đơn vị chuyên môn kiểm tra, rà soát các vị trí đường hư hỏng để duy tu, sửa chữa; phối hợp với ngành điện kiểm tra thực tế hệ thống dây cáp viễn thông, điện năng mất an toàn để có phương án khắc phục.

Cử tri xã Long Hưng nêu ý kiến.

Các ý kiến về thuế sử dụng đất nông nghiệp được ghi nhận để đối chiếu lại hệ thống và sổ sách. Cơ quan chuyên môn cũng hướng dẫn người lao động liên hệ doanh nghiệp để chuyển đổi mã quyền lợi bảo hiểm y tế, đồng thời rà soát từng trường hợp cụ thể để giải quyết chế độ cho cán bộ, người lao động sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Ngô Chí Cường đề nghị chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh; đối với những nội dung chưa thể trả lời ngay, cần kiểm tra, rà soát và có thông tin cụ thể.

Việc tiếp thu, giải quyết kiến nghị phải được thực hiện nghiêm túc, có thời hạn, tránh để người dân phản ánh nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Những nội dung đã được giao rà soát cần cố gắng hoàn thành trong khoảng một tháng; trường hợp quá thời hạn nhưng chưa có kết quả, cử tri có thể tiếp tục phản ánh đến cấp tỉnh để được xem xét, đôn đốc giải quyết.

KIẾN NGHỊ NHIỀU VẤN ĐỀ DÂN SINH

Tại buổi tiếp xúc, cử tri cử tri xã Tân Dương kiến nghị hỗ trợ tiền bồi thường cho người dân thuộc dự án Khu dân cư Hòa Thành; xây dựng thêm các tuyến thắp sáng đường quê nhằm đảm bảo an ninh, trật tự; mở rộng tuyến đường ĐT 852 nhằm đảm bảo đi lại; kiến nghị mở rộng tuyến đường Xẻo Tre bờ nghịch khu vực ấp Tân Lộc B…

Đại biểu HĐND tỉnh lắng nghe ý kiến cử tri xã Tân Dương.

Bên cạnh đó, cử tri xã Tân Dương cũng đề xuất chính sách hỗ trợ cho đối tượng hưởng bảo trợ xã hội; chế độ hỗ trợ cho cán bộ ở ấp; xem xét hỗ trợ kinh phí cho thành viên tham gia hội quần chúng; quản lý đối tượng bệnh tâm thần; hệ thống đèn chiếu sáng và dụng cụ tập thể dục Khu dân cư ấp Tân Lộc B; phân bổ ngân sách phát triển hạ tầng giao thông…

Cử tri xã Tân Dương nêu ý kiến.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Phan Văn Thắng yêu cầu các sở, ngành tỉnh và Đảng ủy, UBND xã Tân Dương cần rà soát thiết chế trong xây dựng giao thông nông thôn; rà soát lộ trình xây dựng nông thôn mới; quản lý tốt các vấn đề dân sinh; đảm bảo an ninh, trật tự; chi trả cho đối tượng bảo trợ xã hội; tập trung quản lý tốt đất công; chính sách hỗ trợ cho các hội quần chúng... Cùng với đó, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri và sẽ tổng hợp, báo cáo tại các cuộc họp Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tại kỳ họp cuối năm.

KIẾN NGHỊ VẤN ĐỀ ĐẤT ĐAI, NÔNG NGHIỆP VÀ AN SINH

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Tân Phú đã thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, tập trung vào những vấn đề thiết thực gắn liền với đời sống sản xuất và an sinh xã hội tại địa phương.

Đại biểu Phan Phùng Phú phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Phú.

Cử tri kiến nghị HĐND tỉnh quan tâm nghiên cứu cơ chế, chính sách riêng về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn để xây dựng nhà ở, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo.

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi đất lúa, đất cây lâu năm sang đất ở hiện còn nhiều vướng mắc do thiếu thông tin quy hoạch. Đặc biệt, nhiều hộ dân từng hiến đất mở đường giao thông nay nhà ở nằm sát lộ, nước tràn khi trời mưa nhưng diện tích còn lại không đủ xây dựng, muốn làm trên phần đất liền kề lại vướng thủ tục và phát sinh chi phí, rất cần chính sách hỗ trợ phù hợp.

Liên quan đến vấn đề sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ, cử tri phản ánh giá vật tư đầu vào như phân bón cùng chi phí sản xuất còn cao, trong khi giá nông sản bấp bênh. Người dân mong muốn ngành chức năng định hướng chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, hỗ trợ kết nối tiêu thụ và xây dựng đầu ra ổn định để khắc phục tình trạng "được mùa mất giá".

Trong lĩnh vực y tế, cử tri đề nghị đầu tư nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tuyến cơ sở, bổ sung trang thiết bị và nhân lực chuyên môn để đọc kết quả cận lâm sàng (siêu âm, điện tim); đồng thời nâng cao chất lượng khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và thông báo kết quả chi tiết cho người dân…

Đồng chí Trần Văn Độ, Chủ tịch UBND xã Tân Phú trả lời và làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền địa phương.

Trao đổi tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Văn Độ, Chủ tịch UBND xã Tân Phú đã ghi nhận và làm rõ nhiều nội dung thuộc thẩm quyền. Về trường hợp người dân hiến đất làm công trình công cộng nhưng gặp khó khăn về nhà ở, xã ghi nhận sự đóng góp của bà con và cho biết việc chuyển mục đích phải căn cứ quy hoạch đến năm 2030 trước khi sắp xếp đơn vị hành chính; địa phương sẽ tổng hợp để kiến nghị tỉnh xem xét cơ chế phù hợp.

Liên quan đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã đang phối hợp rà soát để kiến nghị điều chỉnh quy hoạch phù hợp với hiện trạng sản xuất, đồng thời đẩy mạnh phát triển vùng trồng gắn với mã số vùng trồng (hiện có 8 mã số và dự kiến mở rộng thêm gần 300 ha) nhằm nâng cao giá trị nông sản.

Cử tri xã Tân Phú phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Đối với lĩnh vực y tế, đồng chí Trần Văn Độ cho biết, Trạm Y tế xã hiện có 33 cán bộ, nhân viên, trong đó có 7 bác sĩ được bố trí tại 3 điểm trạm y tế; cơ sở vật chất cũng đang được quan tâm đầu tư.

Điểm Trạm Y tế Mỹ Hạnh Đông được triển khai xây dựng mới hoàn toàn với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng, hiện đạt khoảng 50% khối lượng thi công, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2026. Bên cạnh đó, địa phương đang kiến nghị ngành chức năng quan tâm sửa chữa, nâng cấp 2 điểm trạm y tế còn lại; đồng thời đầu tư bổ sung trang thiết bị, nhân lực và các điều kiện chuyên môn, từng bước nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở.

Đối với những ý kiến phản ánh về chất lượng khám, tư vấn và trả kết quả xét nghiệm, lãnh đạo xã đề nghị bộ phận Văn hóa - Xã hội phối hợp Trạm Y tế rà soát lại quy trình tổ chức, việc hướng dẫn người dân trước, trong và sau khi khám; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế để các đợt khám tiếp theo thực chất, hiệu quả hơn...

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Phú.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Phú, đại biểu Phan Phùng Phú ghi nhận những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời, đại biểu thông tin về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ nông dân ổn định thu nhập và khắc phục vướng mắc về đầu ra nông sản, chi phí sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Về đầu tư công, đại biểu đề nghị chính quyền địa phương rà soát các công trình giao thông dang dở, ưu tiên phân bổ nguồn lực đồng bộ, kết nối hạ tầng hiệu quả.

Đối với các kiến nghị về đất đai và quy hoạch, đặc biệt là những hộ đã tự nguyện hiến đất công ích nhưng gặp khó khăn về nhà ở, đại biểu Phan Phùng Phú chia sẻ với những khó khăn thực tế của người dân và cho rằng cần tiếp tục rà soát, tổng hợp những trường hợp cụ thể để kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu cơ chế phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý đất đai và quyền lợi chính đáng của người dân.

Bên cạnh đó, đại biểu lưu ý địa phương cần hỗ trợ người cao tuổi cập nhật dữ liệu bảo hiểm y tế, gắn chuyển đổi số với cải cách hành chính để không tạo rào cản khi tiếp cận an sinh xã hội.

Đại biểu Phan Phùng Phú khẳng định, sẽ tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm đại biểu dân cử, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Đồng thời mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành, chia sẻ với chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chủ động phản ánh những vấn đề phát sinh để các cấp, các ngành kịp thời xem xét, giải quyết.