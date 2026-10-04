Nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm

Tuyến đường rộng, sạch, đẹp nối các khu dân cư ở thôn Đồng Cát, xã Quy Mông có sự đóng góp của nhiều hộ dân. Để mở rộng mặt đường, người dân đã hiến đất, tháo dỡ công trình, di chuyển cây cối, tạo mặt bằng thi công. Trong đó, gia đình cựu chiến binh Hà Văn Liên đã hiến hơn 1.000 m² đất.

Việc hiến đất khiến gia đình ông Liên phải thu hẹp diện tích sản xuất, đồng thời phát sinh thêm chi phí xây dựng lại cổng, tường rào. Tuy nhiên, ông đồng thuận vì hiểu rằng, tuyến đường mới không chỉ phục vụ gia đình mà còn mang lại lợi ích lâu dài cho cả cộng đồng.

Đường làm xong thông thoáng, sạch đẹp, chất lượng cuộc sống của người dân cũng được nâng lên nên tôi ủng hộ - cựu chiến binh Hà Văn Liên chia sẻ.

Từ những việc làm cụ thể của gia đình ông Liên, tinh thần chung sức xây dựng nông thôn mới ngày càng lan tỏa. Những cựu chiến binh từng trải qua chiến tranh tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, vận động người dân đồng thuận, góp sức hoàn thiện hạ tầng và xây dựng quê hương.

Tại xã Châu Quế, khi Nhà nước có chủ trương mở rộng đường giao thông nông thôn, nhiều cựu chiến binh đã hiến đất, chặt bỏ cây trồng, tháo dỡ công trình…, tạo mặt bằng phục vụ thi công.

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh xã Châu Quế đã tuyên truyền, vận động 25 hộ, hiến gần 729 m2 đất, đóng góp gần 1,2 tỷ đồng và trên 2.000 ngày công, góp phần làm mới, nâng cấp 34 km đường giao thông nông thôn, 19 km kênh mương nội đồng, xây dựng nhiều công trình phúc lợi.

Còn tại Bản Nả, xã Việt Hồng, việc vệ sinh, chỉnh trang nhà văn hóa đã trở thành công việc thường xuyên của Chi hội cựu chiến binh. Hằng tháng, các hội viên cùng nhau quét dọn, sắp xếp đồ dùng, trang thiết bị, vệ sinh khuôn viên và chăm sóc các tuyến đường tự quản. Những công việc giản dị nhưng được duy trì đều đặn đã góp phần tạo cảnh quan sạch, đẹp, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi hội viên đối với cộng đồng.

Ông Nguyễn Đình Hứa - Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh Bản Nả, xã Việt Hồng chia sẻ: "Trong xây dựng nông thôn mới, tinh thần ủng hộ của các cựu chiến binh rất cao. Các hội viên luôn gương mẫu, xung phong tham gia chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa và các tuyến đường tự quản..."

Bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, sự tham gia của Nhân dân có vai trò quan trọng trong hoàn thiện các tiêu chí và duy trì kết quả bền vững. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, các cựu chiến binh tích cực hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công; tháo dỡ, di dời công trình, cây cối để mở rộng đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa và các công trình phúc lợi.

Cùng với đó, hội viên còn tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường tại cơ sở.

Trong 3 năm qua, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã hiến gần 175.000 m2 đất, đóng góp nhiều tỷ đồng và trên 51.000 ngày công, góp phần làm mới, nâng cấp 270 km đường giao thông nông thôn, 183,3 km kênh mương nội đồng, xây dựng nhiều công trình phúc lợi. Ông Nguyễn Minh Quyết - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

Tinh thần chung sức xây dựng nông thôn mới không chỉ thể hiện ở việc góp đất, góp công mà còn được cựu chiến binh cụ thể hóa bằng phát triển kinh tế, tạo việc làm và giảm nghèo.

Toàn tỉnh hiện có 82 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 25 hợp tác xã, 378 tổ hợp tác, 186 trang trại, gần 1.100 gia trại, 169 cơ sở chế biến nông - lâm sản và hơn 7.800 hộ kinh doanh tổng hợp do cựu chiến binh làm chủ. Toàn tỉnh có gần 2.300 hội viên đạt danh hiệu sản xuất - kinh doanh giỏi; hộ nghèo là hội viên cựu chiến binh giảm còn 2,7%.

Những mô hình kinh tế do cựu chiến binh làm chủ không chỉ tạo thu nhập cho gia đình mà còn góp phần giải quyết việc làm, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, thúc đẩy sản xuất hàng hóa ở nông thôn. Đây cũng là cách để hội viên phát huy tinh thần tự lực, chủ động vươn lên, giảm nghèo bền vững.

Cùng với phát triển kinh tế, các cấp Hội Cựu chiến binh còn tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội. Trong 3 năm qua, các cấp Hội đã phối hợp vận động, hỗ trợ 1.449 hộ cựu chiến binh thoát nghèo; huy động nguồn lực xóa 869 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên nghèo, khó khăn.

Những kết quả đó cho thấy vai trò của tổ chức Hội không chỉ dừng ở vận động hội viên tham gia xây dựng hạ tầng mà còn hướng tới nâng cao đời sống, tạo sinh kế và chăm lo những hoàn cảnh còn khó khăn.

Ở mỗi địa phương, phong trào được triển khai bằng những cách làm phù hợp. Hội cựu chiến binh các xã: Bảo Hà, Trấn Yên và Phúc Lợi đã vận động nguồn lực xã hội hóa, phối hợp với Nhân dân xây dựng các tuyến “Đường cờ Tổ quốc”, “Thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài 3,7 km, kinh phí hơn 23 triệu đồng.

Tại xã Sín Chéng, cán bộ, hội viên cựu chiến binh tích cực trồng, chăm sóc cây xanh, tạo cảnh quan trên các tuyến đường, góp phần tạo không gian xanh và nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường.

Không chỉ chung sức xây dựng quê hương, cựu chiến binh còn tiếp tục gìn giữ nghĩa tình đồng đội. Vừa qua, các cấp Hội đã phối hợp xây dựng, bàn giao 7 “Nhà nghĩa tình đồng đội” cho 7 gia đình hội viên hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 540 triệu đồng.

Mỗi ngôi nhà hoàn thành không chỉ giúp hội viên ổn định nơi ở mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm và nghĩa tình của những người từng cùng nhau trải qua những năm tháng chiến đấu.

Thời gian tới, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương.

Đồng thời, chú trọng phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Qua đó, phát huy phẩm chất, trách nhiệm và tinh thần cống hiến của người lính trong cuộc sống hôm nay.