Nêu cao tinh thần “7 dám”, thúc đẩy tiến độ, chất lượng công việc

Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tháng 10/2026, các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục bám sát và triển khai hiệu quả kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV với nhiều kết quả khởi sắc trên các lĩnh vực trọng điểm từ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thu ngân sách cho đến công tác sắp xếp tài sản công.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh.

Trong tháng 10, giá trị tăng thêm ước đạt 30.842,2 tỷ đồng, hoàn thành 33,4% mục tiêu đề ra của cả quý IV. Cả 10 dự án sản xuất, kinh doanh hoàn thành theo đúng mốc thời gian của kế hoạch. Trong đó có 7 dự án đã đi vào hoạt động như: Cảng tổng hợp Long Sơn (bến 10); Nhà máy chế biến giống cây trồng và gia công, sang chai, đóng gói vật tư bảo vệ thực vật (giai đoạn 1); Nhà máy gia công giày dép xuất khẩu Ngọc Lặc; Nhà máy chế phẩm Molypden công nghệ cao Hua Long (giai đoạn 2)...

Các chỉ tiêu khác tại Kế hoạch số 384/KH-UBND ngày 7/10/2026 của UBND tỉnh hầu hết đạt và vượt mục tiêu.

Toàm cảnh hội nghị tại điểm cầu Trụ ở UBND tỉnh.

Về xử lý tài sản công và tháo gỡ dự án tồn đọng, đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành sắp xếp, xử lý khai thác được 1.113/1.358 cơ sở nhà, đất dôi dư. Trong đó tháng 10 hoàn thành sắp xếp, xử lý thêm 578 cơ sở, tăng tỷ lệ hoàn thành từ 41,57% lên 81,96%.

Các điểm cầu dự hội nghị (Ảnh chụp màn hình).

Liên quan đến công tác GPMB, đến ngày 30/10/2026, toàn tỉnh GPMB được 1.941,27 ha/2.228,98 ha, bằng 87,09% kế hoạch năm 2026. Trong đó tháng 10 GPMB thêm 222,17 ha gồm 85,24 ha trong kế hoạch và 136,93 ha ngoài kế hoạch tại 59 xã, phường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, kết quả chưa tương xứng với yêu cầu. Qua thống kê giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 65,88% vốn tỉnh giao, thấp hơn mốc 80% là 14,12 điểm %; xuất khẩu tháng 10 chỉ đạt 83,3% mục tiêu, điện sản xuất đạt 56,1%; 28/33 doanh nghiệp thiếu lao động.

Đáng lo ngại nhất là công tác chuẩn bị đầu tư năm 2027 đến hạn 31/10 mới có 6/24 dự án hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư; 18 dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư...

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Trịnh Huy Triều phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ nhiều vấn đề nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng như nguồn bù đắp tăng trưởng quý IV; nguồn cung năng lượng; mốc thời gian vận hành chính thức của một số dự án mới; giải pháp tăng cường giá trị xuất khẩu; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; hoạt động GPMB thực hiện các dự án đầu tư mới...

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nêu bật những chuyển biến trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện theo Kế hoạch số 384/KH-UBND như phương thức điều hành mới đã đi vào nề nếp và tạo ra kết quả đo đếm được; các động lực tăng trưởng được giữ vững, thu ngân sách vượt mục tiêu tháng. Các “điểm nghẽn” về nguồn lực bắt đầu được khơi thông. Xử lý nhà, đất dôi dư tăng gấp đôi trong một tháng.

Đặc biệt, Thanh Hóa đang là địa phương đi đầu trong thực hiện chủ trương xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm...

Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa có mức tăng giải ngân lớn nhất trong tuần; Sở Xây dựng giải ngân đạt gần 80%; các xã, phường Trúc Lâm, Hà Long, Xuân Bình, Thanh Kỳ, Đào Duy Từ làm tốt giải phóng mặt bằng; 73 xã, phường đã vượt dự toán thu tiền sử dụng đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh phê bình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn giải ngân chậm và chậm đề xuất phương án xử lý kế hoạch vốn của Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc; phê bình Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đến nay vẫn có tỷ lệ giải ngân thấp nhất trong 5 chủ đầu tư lớn.

Cùng với đó, phê bình Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 10 xã, phường có tỷ lệ giải phóng mặt bằng dưới 60%; 18 xã, phường có tỷ lệ giải ngân dưới 10% và 15 xã, phường có số thu tiền sử dụng đất dưới 20%. Trong đó yêu cầu 8 địa phương đạt dưới 10% dự toán gồm: Nghi Sơn, Tân Dân, Đông Tiến, Tây Đô, Các Sơn, Nam Xuân, Trúc Lâm, Linh Sơn báo cáo nguyên nhân, giải pháp khắc phục.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ những tồn tại hạn chế cần khắc phục như giải ngân vốn đầu tư công không đạt mốc 80% đã cam kết; nguồn tăng trưởng công nghiệp và xuất khẩu chưa chắc chắn; giải phóng mặt bằng còn “điểm đen” kéo dài; nguồn lực từ đất và tài sản công chưa đồng đều; chuẩn bị đầu tư năm 2027 chậm, không bảo đảm mốc chỉ đạo. Đồng thời nhấn mạnh, những tồn tại trên có nguyên nhân chủ quan là một số người đứng đầu chưa trực tiếp vào cuộc, còn tâm lý chờ đợi, đùn đẩy; phối hợp giữa chủ đầu tư, sở chuyên ngành và địa phương chưa chặt chẽ; cam kết chưa đi liền với hành động.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giữ vững mục tiêu tăng trưởng: GRDP quý IV tăng tối thiểu 17,09%, cả năm tối thiểu 11%, phấn đấu 11,11%; thu ngân sách phấn đấu 70 nghìn tỷ đồng. Cùng với đó làm song song hai việc: dồn sức về đích năm 2026 và chuẩn bị ngay điều kiện để năm 2027 “khởi công được ngay từ quý I, giải ngân được ngay từ tháng 1”. Đồng thời tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu về chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm để xác định nhu cầu biên chế theo yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nhấn mạnh quyết tâm chính trị của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải nâng tinh thần trách nhiệm lên cao nhất đối với dự án, nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền, trong đó có cả các dự án của Trung ưng triển khai trên địa bàn.

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương quán triệt phương châm “nói đi đôi với làm, đã hứa phải thực hiện, đã làm phải hoàn thành”.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương; đồng thời, nhấn mạnh tinh thần “6 rõ”, “7 dám” - dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và dám hành động vì lợi ích chung. Đây là giải pháp then chốt nhằm phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên về hiện thực hóa các nội dung tại Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Ngay sau hội nghị giao ban toàn tỉnh, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào các nội dung thuộc chương trình phiên họp chuyên đề UBND tỉnh như: Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh Thanh Hóa (đợt 1); Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng đối với chủ đầu tư, cơ sở thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu); Đề án phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; Đề án giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026 - 2030; Đề án tuyên truyền, vận động xóa bỏ hủ tục trong tang lễ, tình trạng tảo hôn và ngăn ngừa nguy cơ hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026 - 2030 và một số nội dung quan trọng khác.