Nếu áp dụng biểu giá 5 bậc, sẽ có 94% số hộ có thể giảm tiền điện

Theo tính toán, chi phí tiền điện của các trạm sạc xe điện có thể tăng gần 3%. Ảnh: PHÚC HẬU

Bộ Công thương đang đề xuất và xin ý kiến áp dụng cơ cấu biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc thang (thay cho 6 bậc hiện hành) cùng chính sách khung giờ cao điểm, thấp điểm mới mà không phải chờ lần điều chỉnh giá điện bình quân tiếp theo.

Hiện nay, giá điện sinh hoạt vẫn được tính theo 6 bậc lũy tiến. Cụ thể, bậc 1 (0-50kWh) có giá 1.984 đồng/kWh; bậc 2 (51-100kWh) là 2.050 đồng/kWh; bậc 3 (101-200kWh) là 2.380 đồng/kWh; bậc 4 (201-300kWh) là 2.998 đồng/kWh; bậc 5 (301-400kWh) là 3.350 đồng/kWh và bậc 6 (từ 401kWh trở lên) là 3.460 đồng/kWh. Tại dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, Bộ Công thương đề xuất bỏ quy định phải chờ đến lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo mới áp dụng cơ cấu biểu giá mới. Theo đó, cơ cấu biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc thang và khung giờ cao điểm, thấp điểm, giờ bình thường mới sẽ được áp dụng khi quyết định sửa đổi này được ban hành và có hiệu lực.

Theo tính toán sơ bộ của Bộ Công thương, khoảng 94% khách hàng sử dụng điện sinh hoạt tiêu thụ từ 777 kWh/tháng trở xuống sẽ giảm tiền điện so với hiện hành. Nhóm sử dụng điện ở mức 400 kWh/tháng được tính toán có mức giảm nhiều nhất.

Nhưng với nhóm khách hàng sử dụng trên 700 kWh/tháng, Bộ Công thương lấy mức tiêu thụ bình quân 1.182 kWh/tháng để tính toán, tiền điện có thể tăng gần 190.000 đồng/tháng so với hiện hành.

Theo tính toán, chi phí tiền điện của khách hàng sản xuất sắt, thép có thể tăng bình quân dưới 9% nếu áp dụng khung giờ mới. Đối với cơ sở lưu trú du lịch, chi phí tiền điện có thể tăng dưới 6% nếu chỉ xét tác động của khung giờ mới. Tương tự, chi phí tiền điện của các trạm sạc xe điện có thể tăng gần 3%, nhưng khi áp dụng đồng thời cơ cấu biểu giá mới, chi phí tiền điện của nhóm này dự kiến giảm so với hiện hành.

Theo Bộ Công thương, kết quả tính toán như trên là đánh giá sơ bộ, chưa phản ánh đầy đủ khả năng khách hàng thay đổi hành vi sử dụng điện. Khi khung giờ mới được áp dụng, doanh nghiệp có thể điều chỉnh lịch sản xuất, vận hành hoặc thời gian sạc xe để hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm.