Netizen khui loạt lùm xùm của 'cha đẻ' PUBG PC, phân biệt đối xử giữa 2 vụ việc tương tự?

Việc hai tuyển thủ PUBG Việt Nam Himass và TanVuu bị KRAFTON cấm thi đấu vĩnh viễn vẫn đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng esports Việt Nam. Vụ việc này nhanh chóng trở thành "ngòi nổ" kích hoạt hàng loạt cáo buộc khác liên quan đến cách làm việc thiếu minh bạch, phân biệt đối xử của KRAFTON trong nhiều năm qua.

Vụ cấm thi đấu vĩnh viễn hai tuyển thủ Himass - TanVuu thổi bùng làn sóng chỉ trích hướng đến KRAFTON.

Trong đó, cáo buộc đang thu hút sự chú ý lớn của cư dân mạng sau vụ "ồn ào" xuất phát từ giải đấu PUBG Asia Stars 2026 đến từ cựu tuyển thủ LongK. Trên trang cá nhân, anh đã đăng tải bài viết dài tố KRAFTON "bùng" khoản tiền từ thiện trị giá 100.000 đôla (hơn 2,3 tỷ đồng) đáng lẽ phải được chuyển cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau khi các tuyển thủ Việt Nam vô địch giải đấu PCS Charity Showdown APAC 2020.

Cụ thể, giải đấu PCS Charity Showdown APAC 2020 được tổ chức nhằm mục đích quyên góp thiện nguyện. Đội tuyển DivisionX Gaming (DXG) của Việt Nam đã xuất sắc giành chức vô địch và nhận đủ 40.000 đôla (tương đương 920 triệu đồng tại thời điểm đó) tiền thưởng. Tuy nhiên, số tiền hơn 100.000 đôla (hơn 2,3 tỷ đồng) được KRAFTON cam kết quyên góp thay mặt các tuyển thủ và cộng đồng game thủ đến nay vẫn chưa từng được chuyển đi. Lý do mà nhà phát hành đưa ra suốt gần 5 năm qua chỉ xoay quanh các rắc rối về thủ tục hành chính và quy định thuế.

Bài viết tố cáo KRAFTON của cựu tuyển thủ LongK.

Bên cạnh đó, trong phiên livestream, Độ Mixi cũng tố KRAFTON chiếm dụng các khoản tiền tiếp thị (marketing) dành cho đội tuyển Reflex Gaming (RF) dưới trướng anh. Việc nhà phát hành giữ lại các khoản kinh phí này mà không chi trả cho đội tuyển là nguyên nhân gián tiếp khiến Độ Mixi đưa ra quyết định rút khỏi PUBG PC, dù trước đó anh đã chấp nhận tiếp tục để bảo vệ "chén cơm" cho các thành viên trong đội.

Cư dân mạng cũng "đào" lại một trường hợp được cho là có tính chất tương tự vụ Himass - TanVuu nhưng phía KRAFTON lại xử lý khác hẳn. Đó là trường hợp của tuyển thủ Gyumin tại giải đấu quốc nội PUBG Weekly Series (PWS) 2024 ở Hàn Quốc. Khi đó Gyumin bị một tuyển thủ khác tố "đá stream", giúp đội tuyển Kwangdong Freecs (KDF) giành chiến thắng. Dù vậy, tới nay vẫn chưa có bất kỳ văn bản kết luận hoặc quyết định kỷ luật gốc để xác định cách vụ việc được xử lý.

Nhiều ý kiến từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là khu vực Trung Quốc, cũng đặt nghi vấn về những biểu hiện bất thường trong khâu vận hành giải đấu của PUBG. Nhà phát hành bị nghi ngờ đã can thiệp vào thuật toán bo (vùng an toàn) trong game để tạo lợi thế vô hình cho các đội tuyển chủ nhà Hàn Quốc. Bên cạnh đó, việc sắp xếp lịch thi đấu và thể thức vòng loại cũng liên tục bị chỉ trích là được thiết kế có lợi cho các đại diện xứ sở kim chi. Quyết định chuyển đổi góc nhìn thi đấu mặc định từ góc nhìn thứ nhất (FPP) sang góc nhìn thứ ba (TPP) ở một số giai đoạn cũng được cho là động thái nhằm hỗ trợ các đội tuyển Hàn Quốc vốn gặp nhiều khó khăn ở thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất.

Trước vụ việc lần này, KRAFTON từng bị tố không minh bạch trong quản lý ở một tự game khác. Nhà phát hành này từng vướng vào vụ kiện với Unknown Worlds Entertainment (UWE) - đơn vị phát triển trò chơi Subnautica. Sau khi thâu tóm UWE với giá 500 triệu đôla (khoảng 113 nghìn tỉ đồng), cùng thỏa thuận thưởng thêm 250 triệu đôla (khoảng 56,5 nghỉn tỉ đồng) nếu dự án Subnautica 2 đạt chỉ tiêu doanh số, KRAFTON đã bất ngờ sa thải giám đốc điều hành của đơn vị này, được cho là để tránh phải chi trả khoản tiền thưởng cam kết. Phía UWE sau đó đã đưa vụ kiện ra tòa án, buộc KRAFTON phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng hợp đồng.