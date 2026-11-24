Trên diễn đàn Thequoo, có một chủ đề được nhiều netizen Hàn bàn luận sôi nổi, đó là vẻ đẹp và sự nổi tiếng đang tăng nhanh của nữ diễn viên Nhật Bản Nukumi Meru. Cô còn được gọi với biệt danh Meruru. Các bình luận nhận xét rằng “vẻ đẹp của cô ấy cho bạn biết chính xác lý do tại sao cô ấy nổi tiếng”.

Nukumi Meru sinh năm 2002. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu cho các tạp chí thời trang. Sau đó, Meruru tham gia các chương trình truyền hình thực tế, lấn sân sang diễn xuất ở các bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh.

Vào năm 2023, Nukumi Meru xuất hiện dày đặc trên các chương trình tạp kỹ xứ hoa anh đào, nhiều đến mức khán giả còn nói đùa rằng cứ bật tivi lên là thấy cô. Điều này đã giúp hình ảnh và tên tuổi Meruru trở nên phổ biến rộng rãi, cũng như giúp cô được yêu mến thêm với vẻ ngọt ngào và dễ mến.

Dù theo đuổi nghiệp diễn chưa được bao lâu nhưng vào năm 2024, Nukumi Meru đã có vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình phát sóng lúc 10 giờ tối vào thứ Ba trên kênh TBS. Đây là khung giờ vàng chuyên về dòng phim tình cảm lãng mạn, nhẹ nhàng hướng tới khán giả trẻ và đặc biệt là phái nữ.

Nukumi Meru trong Kururi: Ai Đang Yêu Tôi Vậy?

Bộ phim mang tên (tạm dịch) Kururi: Ai Đang Yêu Tôi Vậy?. Trong phim, Nukumi Meru vào vai một cô gái có cuộc sống vô cùng bình thường, thậm chí có thể gọi là “nhạt nhòa”. Cô chấp nhận sống một cuộc sống che giấu đi bản chất thật của mình vì không muốn bị mọi người xung quanh xa lánh, ghét bỏ.

Bỗng một ngày, cô gặp tai nạn, khi tỉnh dậy nhận ra mình đã bị mất trí nhớ. Có ba chàng trai, mỗi người một nghề nghiệp, một tính cách, bỗng tiếp cận cô. Cô nhận ra mình đang giữ một chiếc nhẫn, có vẻ là trước khi bị mất trí nhớ cô định tặng nó cho một chàng trai, nhưng giờ đây cô không còn nhớ nổi người đó là ai. Cả bộ phim là hành trình để cô đi tìm chàng trai bí ẩn ấy và cả con người thật của mình.

Nukumi Meru trong Bài Hát Cuối Cùng Em Để Lại.

Cô đóng chính cùng Michieda Shunsuke.

Poster phim khi chiếu ở Hàn Quốc.

Năm 2026 là một năm “rực rỡ” của Nukumi Meru khi cô liên tục xuất hiện trên màn ảnh. Ở mảng phim truyền hình, Meruru tham gia bộ phim Viral Hit (Học Cách Chiến Đấu), xuất hiện trong GTO (Great Teacher Onizuka) bản năm 2026 với vai nữ chính.

Nukumi Meru trong vai nữ sát thủ Osagari trong Sakamoto Days bản live-action.

Cũng trong năm nay, ở địa hạt điện ảnh, Nukumi Meru sánh đôi cùng Michieda Shunsuke trong phim (tạm dịch) Bài Hát Cuối Cùng Em Để Lại, hóa thân nữ sát thủ Osagari - một trong những nhân vật được yêu thích trong nguyên tác manga (truyện tranh) - trong Sakamoto Days bản live-action, và tham gia vai phụ trong phần phim điện ảnh thứ 3 của thương hiệu phim ăn khách Tokyo MER.

Netizen Hàn nhận xét rằng ở thời điểm hiện tại, Nukumi Meru đang rất nổi tiếng, là một ngôi sao đang lên vô cùng triển vọng. Không chỉ là một diễn viên có diễn xuất tự nhiên, dễ chịu, cô còn có vẻ đẹp hợp với thị hiếu của phần lớn khán giả Nhật Bản.

Một số bình luận của netizen: “Cảm giác giống Ha Yeonsoo nhỉ?” “Meruru dễ mến thật sự. Trong một quảng cáo thạch, cô ấy trông tươi tắn đáng yêu lắm luôn.” “Cô ấy có chút khí chất giống Momo.” “Cô ấy mang phong cách “gấu mèo” (raccoon style) mà người Nhật rất mê.” “Mấy năm nay cô ấy nổi tiếng thật, nhưng ngạc nhiên là chẳng có tác phẩm nào thực sự “gây sốt” cả.” “Lại thêm một người có phong cách “raccoon” nữa.” “Meruru nổi tiếng từ mấy năm trước rồi, gần đây kiểu bùng nổ hơn chứ không phải bây giờ mới nổi đâu.”

Khán giả có thể xem hai bộ phim truyền hình Viral Hit và GTO (2026) có sự tham gia của Nukumi Meru trên Netflix. Cả hai phim đều có phụ đề tiếng Việt.