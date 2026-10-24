Netizen bất ngờ với loạt ảnh đám cưới của Quân A.P

Tập này mở màn bằng màn chuẩn bị lễ gia tiên được ghi hình bằng cú máy one-shot đầy tính điện ảnh. Trong những bộ trang phục rực rỡ, các thành viên Gia tộc R tất bật chuẩn bị cho ngày vui của Quân A.P, tạo nên bầu không khí vừa náo nhiệt vừa ấm áp. Running man Vietnam thực sự đã "chơi lớn" khi đầu tư bối cảnh rất chi tiết với một đám cưới lộng lẫy và đầy đủ lễ vật.

Không khí càng thêm sôi động với sự xuất hiện của 3 khách mời: Sơn.K trong vai “anh họ chú rể”, Pháp Kiều là “bạn thanh mai trúc mã” và Minh Hằng hóa thân thành “bạn xã hội của mẹ chú rể”.

Sơn.K và Pháp Kiều tham gia Running man Vietnam, cả hai đều hào hứng khi được góp mặt trong một gameshow yêu thích. Còn Minh Hằng đã có lần thứ hai trở lại trong hai mùa gần nhất. Với kinh nghiệm từng đối đầu cùng Gia tộc R, cô được kỳ vọng sẽ là một đối thủ đáng gờm.

Nhưng không có biến số thì không phải Running man Vietnam. Ngày vui đang rộn ràng thì cúp điện, một vụ trộm đã xảy ra, gia tộc mất toàn bộ vàng cưới. Hỷ sự bỗng chốc trở thành sự cố và 7 thành viên cùng 3 khách mời có mặt tại hiện trường bỗng trở thành 10 nghi phạm. Trong đó có 2 kẻ trộm vàng, 2 điều tra viên, 5 dân làng và một nhân chứng. Để tìm ra sự thật, các nghi phạm sẽ lần lượt trải qua loạt thử thách để giành chiến thắng và thu thập manh mối về vụ án.

Trải qua các trò chơi "Ẩn thân chi thuật", "Ớt bông công lý", vòng "Lộ diện: Truy tìm kẻ trộm vàng", 10 thành viên phải tận dụng mọi manh mối đã thu thập, liên tục tìm kiếm thông tin và áp dụng phương pháp loại trừ để xác định danh tính hai kẻ trộm vàng. Tưởng như phút cuối, tại phiên toà, Gia tộc R đã tìm được 2 kẻ trộm, nhưng "cú twist chồng twist" đã khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Mặc cho Lan Ngọc thanh minh, tất cả đều khẳng định, em gái duy nhất của Gia tộc là kẻ trộm. Đặc biệt “secret” lớn nhất của tập này chính là thoáng bóng dáng cô dâu thực sự của Quân A.P trong những giây cuối cùng. Tất cả các thành viên gia tộc lẫn khách mời đều thể hiện sự ngạc nhiên, không tin vào mắt mình. Trong khi đó, chú rể Quân A.P vừa xúc động, vừa ngượng ngùng che mặt. Còn khán giả thì "nín thở" chờ danh tính cô dâu lọ diện.