Netflix xác nhận dàn diễn viên The Trauma Code mùa 2 và 3

Ngày 19/10/2026, Netflix chính thức xác nhận sản xuất đồng thời mùa 2 và mùa 3 của bộ phim y khoa Hàn Quốc The Trauma Code: Heroes on Call (Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương). Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả sau thành công của mùa đầu tiên phát hành năm 2025. Đáng chú ý, phần tiếp theo sẽ quy tụ gần như đầy đủ những gương mặt chủ chốt từng làm nên sức hút của tác phẩm, nhưng có sự thay đổi ở một nhân vật được nhiều người yêu thích.

Theo thông báo từ Netflix, Ju Ji Hoon tiếp tục đảm nhận vai Baek Kang Hyuk, bác sĩ ngoại khoa thiên tài với tính cách quyết liệt và tinh thần không khoan nhượng trước những tình huống đe dọa tính mạng bệnh nhân. Đồng hành cùng anh là Choo Young Woo trong vai Yang Jae Won, bác sĩ trẻ từng được Baek Kang Hyuk trực tiếp dẫn dắt, ngày càng trưởng thành về chuyên môn và bản lĩnh trong môi trường cấp cứu đầy áp lực.

The Trauma Code: Heroes on Call được xác nhận tiếp tục sản xuất mùa 2 và mùa 3 với sự trở lại của Ju Ji Hoon.

Hai diễn viên Yoon Kyung Ho và Jeong Jae Kwang cũng xác nhận trở lại. Yoon Kyung Ho tiếp tục hóa thân thành Han Yu Rim, người từng đối đầu gay gắt với Baek Kang Hyuk nhưng dần trở thành cộng sự đáng tin cậy. Trong khi đó, Jeong Jae Kwang tiếp tục đảm nhận nhân vật Park Gyeong Won, bác sĩ gây mê đóng vai trò quan trọng trong những ca phẫu thuật khẩn cấp.

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở nhân vật Cheon Jang Mi, nữ điều dưỡng giàu kinh nghiệm của đội cấp cứu chấn thương. Sau khi Ha Young quyết định rút khỏi dự án, vai diễn này được giao cho Jeong Ye In, nữ ca sĩ kiêm diễn viên từng hoạt động trong nhóm nhạc Lovelyz. Netflix cho biết Jeong Ye In được lựa chọn thông qua quá trình thử vai kỹ lưỡng, mở ra kỳ vọng về một cách thể hiện mới đối với nhân vật vốn đã tạo được thiện cảm trong mùa đầu tiên.

Jeong Ye In thay thế Ha Young đảm nhận vai điều dưỡng Cheon Jang Mi trong hai mùa phim mới.

Sự thay đổi diễn viên khiến đội hình quen thuộc có đôi chút xáo trộn, song Cheon Jang Mi vẫn sẽ tiếp tục hiện diện trong câu chuyện. Với vai trò là một trong những thành viên nòng cốt của đội y tế, nhân vật này có nhiều cơ hội tương tác cùng Baek Kang Hyuk và Yang Jae Won. Đây cũng được xem là thử thách đáng chú ý dành cho Jeong Ye In khi tiếp nhận một vai diễn từng gắn liền với hình ảnh của Ha Young.

Ra mắt vào tháng 1/2025, The Trauma Code: Heroes on Call nhanh chóng trở thành một trong những phim Hàn nổi bật trên Netflix nhờ cách kể chuyện dồn dập, những tình huống cấp cứu căng thẳng và màu sắc hài hước đặc trưng. Tác phẩm xoay quanh Baek Kang Hyuk, bác sĩ từng làm việc tại những vùng chiến sự, được đưa về một bệnh viện đại học để vực dậy đội cấp cứu chấn thương đang hoạt động kém hiệu quả.

The Trauma Code: Heroes on Call từng gây sốt nhờ những tình huống cấp cứu căng thẳng cùng lối kể chuyện hài hước.

Không chỉ gây ấn tượng bằng những ca phẫu thuật nghẹt thở, bộ phim còn khắc họa cuộc đấu tranh giữa lý tưởng cứu người và những rào cản trong hệ thống y tế. Tính cách thẳng thắn, đôi khi nóng nảy của Baek Kang Hyuk liên tục tạo ra xung đột với đồng nghiệp và ban quản lý bệnh viện. Tuy nhiên, chính sự kiên định cùng năng lực chuyên môn của anh từng bước thay đổi cách vận hành của đội cấp cứu.

Thành công của mùa đầu tiên cũng được phản ánh qua thành tích phát hành quốc tế. Theo Netflix, tác phẩm từng góp mặt trong bảng xếp hạng Top 10 tại 63 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời đứng đầu tại 18 thị trường trong năm 2025. Sự đón nhận rộng rãi đã tạo nền tảng để nền tảng trực tuyến này tiếp tục đầu tư vào câu chuyện của đội ngũ bác sĩ do Baek Kang Hyuk dẫn dắt.

Ju Ji Hoon ghi dấu ấn với hình tượng bác sĩ Baek Kang Hyuk tài năng, quyết đoán và hết lòng vì bệnh nhân.

Ở hai mùa tiếp theo, đội cấp cứu dự kiến phải đối diện với những tình huống nguy hiểm và phức tạp hơn. Baek Kang Hyuk không chỉ tiếp tục trực tiếp cứu chữa bệnh nhân mà còn nỗ lực mở rộng, hoàn thiện hệ thống cấp cứu chấn thương, giúp bệnh viện ứng phó hiệu quả hơn trước các trường hợp khẩn cấp. Những thay đổi trong đội ngũ cùng áp lực từ các cuộc khủng hoảng mới hứa hẹn tạo thêm chiều sâu cho mối quan hệ giữa các nhân vật.

Đạo diễn Lee Do Yoon tiếp tục giữ vai trò cầm trịch dự án và đảm nhận kịch bản mùa 2. Sang mùa 3, ông sẽ hợp tác với biên kịch mới Tomasi. Việc duy trì ê kíp sáng tạo chủ chốt được kỳ vọng giúp hai phần tiếp theo giữ được nhịp kể kịch tính, chất hài duyên dáng và tinh thần nhân văn từng làm nên dấu ấn của mùa đầu tiên.

Sự trở lại của dàn diễn viên chủ chốt khiến The Trauma Code: Heroes on Call tiếp tục nhận được sự mong đợi từ khán giả.

Hiện Netflix chưa công bố lịch phát sóng chính thức của hai mùa mới. Dù vậy, việc xác nhận sản xuất đồng thời mùa 2 và mùa 3 cùng sự trở lại của Ju Ji Hoon và các diễn viên chủ chốt đã khiến The Trauma Code: Heroes on Call trở thành một trong những dự án phim Hàn đáng chờ đợi trong thời gian tới.