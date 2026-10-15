Netflix sa thải khoảng 1.000 nhân viên giữa lúc cổ phiếu mất 40% giá trị

Biểu tượng Netflix. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tập đoàn giải trí trực tuyến Netflix dự kiến cắt giảm khoảng 1.000 nhân viên, tương đương 6% tổng số lao động, trong đợt sa thải có quy mô lớn nhất kể từ năm 2022, giữa lúc cổ phiếu công ty giảm mạnh và cạnh tranh trong ngành phát trực tuyến ngày càng gay gắt.

Theo Wall Street Journal, thông báo được gửi tới nhân viên ngày 14/10, ảnh hưởng đến các bộ phận phát triển sản phẩm, kỹ thuật, pháp lý và nhân sự. Đây là một phần trong kế hoạch điều chỉnh ngân sách và phân bổ lại nguồn lực của Netflix.

Hai đồng Tổng Giám đốc điều hành (CEO) Greg Peters và Ted Sarandos cho biết công ty cần tập trung nhân lực và tài chính vào những lĩnh vực ưu tiên, đồng thời khẳng định Netflix vẫn đang đi đúng hướng để đạt các mục tiêu lợi nhuận đã đề ra.

Netflix hiện có khoảng 325 triệu thuê bao trên toàn cầu. Tuy nhiên, cổ phiếu Netflix đã mất khoảng 40% giá trị trong vòng một năm. Sau thông tin cắt giảm nhân sự, cổ phiếu tăng khoảng 1% khi giới đầu tư theo dõi triển vọng tăng trưởng và khả năng kiểm soát chi phí của doanh nghiệp.

Để duy trì sức hút và mở rộng nguồn thu, Netflix tiếp tục đầu tư vào các chương trình podcast có hình ảnh, nội dung phát trực tiếp, phim điện ảnh và truyền hình.

Netflix cũng chuẩn bị phát hành bộ phim "Narnia: The Magician’s Nephew" do đạo diễn Greta Gerwig thực hiện.

Ngày 13/10, Netflix thông báo đã giành quyền phát sóng độc quyền Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA 2030 tại Tây Ban Nha.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu Netflix trong quý 2/2026 tăng 13%, đạt 12,6 tỷ USD. Công ty dự kiến công bố kết quả quý 3 vào tuần tới.

Trong bối cảnh cạnh tranh với các đối thủ như Disney và Amazon, Netflix đang chịu sức ép vừa duy trì tăng trưởng thuê bao, vừa kiểm soát chi phí sản xuất nội dung.

Theo tờ The New York Times, American Entertainment Alliance, một tổ chức mới thành lập, ngày 14/10 đã kêu gọi ban hành quy định buộc các nền tảng phát trực tuyến dành 50% ngân sách sản xuất nội dung nguyên tác cho các nhà sản xuất độc lập. Đề xuất này có thể ảnh hưởng đến cách các doanh nghiệp trong ngành phân bổ ngân sách sản xuất.

Hiện Netflix chưa đưa ra bình luận ngay về kế hoạch cắt giảm nhân sự. Giới quan sát cho rằng báo cáo tài chính quý 3 sắp công bố sẽ cung cấp thêm thông tin về tình hình kinh doanh và hiệu quả các biện pháp kiểm soát chi phí của Netflix./.