Netflix sa thải gần 1.000 nhân sự và hai lãnh đạo cấp cao

Greg Peters, đồng CEO của Netflix gửi một thông điệp đến toàn thể nhân viên sau một tháng 10 đầy sóng gió: công ty đang hoạt động tốt, nhưng cũng cần phải làm tốt hơn nữa.

Tại cuộc họp toàn thể nhân viên tuần này, Peters mô tả Netflix là một doanh nghiệp đang tăng trưởng, có lợi nhuận mà các đối thủ phải thèm muốn, nhưng cũng thừa nhận còn nhiều việc phải làm để thúc đẩy tăng trưởng xa hơn.

Những phát biểu này được đưa ra chưa đầy hai tuần sau khi gã khổng lồ streaming cắt giảm gần 1.000 việc làm và sa thải hai trong số những lãnh đạo nội dung cấp cao nhất.

Bloomberg gọi đây là đợt cắt giảm và biến động nhân sự lớn nhất của Netflix trong vòng 5 năm qua.

Trụ sở Netflix tại Los Angeles, Mỹ. Ảnh: Bloomberg

Đợt sa thải được thông báo vào ngày 14/10 trong một bản ghi nhớ từ Peters và đồng CEO Ted Sarandos, ảnh hưởng đến khoảng 6% lực lượng lao động, trong đó các bộ phận sản phẩm, công nghệ, pháp lý và nhân sự chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tính đến cuối năm 2025, Netflix có khoảng 16.000 nhân viên toàn thời gian.

Chiều cùng ngày, Sarandos đã gọi Giám đốc Nội dung Bela Bajaria vào văn phòng của mình vào khoảng 4:30. Ông thông báo bà bị sa thải và cựu lãnh đạo của Disney và Fox, Peter Rice, sẽ tiếp quản.

Trưởng bộ phận điện ảnh Dan Lin đã bị đuổi việc hai ngày sau đó.

Trên lý thuyết, tình hình kinh doanh của Netflix vẫn khả quan khi duy trì mức tăng trưởng hai chữ số và trên đà đạt khoảng 15 tỷ USD lợi nhuận trong năm nay, theo Bloomberg.

Vấn đề thực sự nằm ở thời lượng xem. Người đăng ký xem ít ngày hơn trong tháng và tổng thời gian dành cho dịch vụ cũng giảm đi.

Trong thư gửi cổ đông, Netflix cho biết người dùng đã xem tổng cộng hơn 97 tỷ giờ trong nửa đầu năm 2026, chỉ tăng 2% so với cùng kỳ năm 2025. Công ty cũng ghi nhận số giải Emmy đạt được thấp nhất trong một thập kỷ qua.

(Theo India Times)