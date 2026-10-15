Netflix sa thải 1.000 nhân viên giữa áp lực cạnh tranh.

Netflix thông báo cắt giảm khoảng 1.000 nhân viên, tương đương 6% lực lượng lao động, chủ yếu tại các bộ phận công nghệ, sản phẩm và nhân sự, trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường phát trực tuyến ngày càng gay gắt.

Ngày 14/10, Netflix, tập đoàn cung cấp dịch vụ phát trực tuyến hàng đầu thế giới, thông báo kế hoạch sa thải khoảng 1.000 nhân viên, tương đương 6% lực lượng lao động toàn cầu. Quyết định này chủ yếu ảnh hưởng đến các nhóm phụ trách sản phẩm, công nghệ, pháp lý và nhân sự.

Theo bản ghi nhớ nội bộ được CNBC tiếp cận, hai đồng Giám đốc điều hành Netflix là Ted Sarandos và Greg Peters cho biết việc cắt giảm nhằm tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực có khả năng tạo ra tác động lớn nhất đối với hoạt động kinh doanh.

Lãnh đạo Netflix nhấn mạnh sứ mệnh mang nội dung giải trí đến khán giả toàn cầu đòi hỏi doanh nghiệp phải duy trì kỷ luật trong phân bổ nhân sự và nguồn lực. Đáng nói, đợt sa thải không diễn ra trong bối cảnh Netflix công bố khủng hoảng tài chính. Ngược lại, ban lãnh đạo khẳng định hoạt động kinh doanh vẫn duy trì sức mạnh và công ty đang đi đúng lộ trình thực hiện mục tiêu doanh thu cả năm.

Netflix cũng cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực trọng tâm nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ, thúc đẩy đổi mới và mở rộng hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, công ty không đưa ra bình luận bổ sung ngoài nội dung bản ghi nhớ của hai CEO.

Thông tin cắt giảm nhân sự xuất hiện trước thời điểm Netflix dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý vào ngày 20/10. Báo cáo này sẽ cung cấp thêm dữ liệu để nhà đầu tư đánh giá tình hình tăng trưởng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Động thái trên diễn ra chỉ vài tuần sau khi ông Ted Sarandos thừa nhận tại hội nghị Bloomberg Screentime rằng tốc độ phát triển của Netflix chưa đạt kỳ vọng của ông. Phát biểu này cho thấy áp lực tăng trưởng đang hiện hữu ngay cả với doanh nghiệp giữ vị thế lớn trong ngành phát trực tuyến.

Vì sao Netflix phải tinh giản bộ máy?

Netflix đang đối mặt với một nghịch lý trong hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp tiếp tục duy trì lợi nhuận và quy mô lớn trên thị trường phát trực tuyến, nhưng tốc độ tăng thời gian xem nội dung có dấu hiệu chững lại.

Trong những năm gần đây, Netflix đã sử dụng hai giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng. Đầu tiên là siết chặt việc chia sẻ mật khẩu giữa các hộ gia đình, qua đó khuyến khích người xem đăng ký tài khoản riêng. Giải pháp thứ hai là triển khai gói thuê bao có quảng cáo với mức phí thấp hơn, mở rộng khả năng tiếp cận đối với nhóm khách hàng nhạy cảm về giá.

Hai biện pháp này hỗ trợ hoạt động kinh doanh, nhưng không thể thay thế hoàn toàn nhu cầu liên tục tạo ra nội dung hấp dẫn để giữ chân người dùng. Trong ngành giải trí trực tuyến, thời gian xem là một chỉ dấu quan trọng phản ánh khả năng thu hút khán giả. Khi người dùng dành ít thời gian hơn cho nền tảng, doanh nghiệp có thể đối mặt với áp lực duy trì thuê bao và gia tăng doanh thu quảng cáo.

Netflix từng hưởng lợi từ những loạt phim có sức lan tỏa toàn cầu như Stranger Things và Squid Game. Các tác phẩm này tạo ra hiệu ứng truyền thông rộng lớn, thu hút khán giả mới và khuyến khích người dùng tiếp tục duy trì đăng ký.

Tuy nhiên, việc liên tục sản xuất những nội dung có sức hút tương tự không dễ dàng, trong khi chi phí đầu tư vào sản xuất và mua bản quyền vẫn là khoản chi quan trọng đối với các nền tảng phát trực tuyến. Trong bối cảnh đó, Netflix phải cân đối giữa việc đầu tư cho nội dung, phát triển công nghệ và kiểm soát chi phí vận hành.

Việc cắt giảm nhân sự ở các bộ phận sản phẩm và công nghệ có thể phản ánh sự điều chỉnh thứ tự ưu tiên đầu tư của Netflix. Tuy nhiên, bản ghi nhớ chưa cung cấp đủ thông tin để xác định công ty sẽ thu hẹp những dự án công nghệ cụ thể nào.

Netflix sa thải 1.000 nhân viên giữa áp lực cạnh tranh.

YouTube và các đối thủ gia tăng sức ép

Một trong những thách thức lớn nhất đối với Netflix đến từ YouTube, nền tảng video thuộc Google.

Khác với Netflix, vốn tập trung vào các chương trình giải trí và phim được sản xuất hoặc mua bản quyền chuyên nghiệp, YouTube sở hữu hệ sinh thái nội dung đa dạng do người dùng và nhà sáng tạo sản xuất.

Mô hình này cho phép YouTube liên tục bổ sung video mới, phục vụ nhiều nhóm khán giả với sở thích khác nhau.

Sự cạnh tranh giữa hai nền tảng vì thế không chỉ xoay quanh số lượng người đăng ký mà còn liên quan trực tiếp đến thời gian người dùng dành cho mỗi dịch vụ. Bên cạnh YouTube, Netflix còn đối mặt với sức ép từ các tập đoàn truyền thông truyền thống đang tái cơ cấu hoạt động phát trực tuyến.

Theo thông tin được công bố, Skydance đang thúc đẩy kế hoạch tích hợp Paramount+ và HBO Max sau thương vụ hợp nhất Paramount và Warner Bros. Discovery. Nếu được triển khai theo kế hoạch, việc kết hợp hai dịch vụ có thể tạo ra một đối thủ sở hữu thư viện nội dung phong phú và khả năng cạnh tranh lớn hơn trên thị trường giải trí trực tuyến.

Việc các tập đoàn truyền thông hợp nhất nền tảng có thể làm thay đổi tương quan cạnh tranh, buộc Netflix phải nâng hiệu quả đầu tư và duy trì sức hấp dẫn của dịch vụ trước những lựa chọn ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Để thích ứng, Netflix đã mở rộng hoạt động ra ngoài lĩnh vực phim truyền hình và điện ảnh truyền thống.

Doanh nghiệp tăng đầu tư vào thể thao trực tiếp, phim tài liệu và trò chơi điện tử nhằm tiếp cận những nhóm khán giả mới. Chiến lược đa dạng hóa này giúp Netflix mở rộng phạm vi nội dung, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu quản lý danh mục đầu tư phức tạp hơn.

Mỗi lĩnh vực có đặc điểm kinh doanh, chi phí bản quyền, công nghệ vận hành và hành vi người dùng khác nhau. Do đó, doanh nghiệp phải lựa chọn những hoạt động có khả năng tạo ra giá trị phù hợp với nguồn lực hiện có.

Làn sóng tinh giản nhân lực lan sang các tập đoàn truyền thông

Netflix không phải doanh nghiệp truyền thông duy nhất thực hiện cắt giảm nhân sự trong thời gian gần đây. Tháng 9/2026, Disney thông báo kế hoạch sa thải khoảng 300 nhân viên, phần lớn thuộc các bộ phận nhân sự và công nghệ.

Các quyết định này phản ánh áp lực kiểm soát chi phí và tổ chức lại hoạt động trong ngành truyền thông, nơi doanh nghiệp phải đầu tư liên tục để duy trì khả năng cạnh tranh. Việc Netflix và Disney cùng cắt giảm lao động ở những bộ phận hỗ trợ và công nghệ cũng đặt ra câu hỏi về cách các tập đoàn phân bổ nguồn lực trong giai đoạn tiếp theo.

Khi thị trường phát trực tuyến bước vào giai đoạn cạnh tranh về hiệu quả khai thác người dùng, các doanh nghiệp có thể ưu tiên những nhóm trực tiếp tạo doanh thu, phát triển sản phẩm cốt lõi hoặc nâng hiệu quả vận hành.

Tuy nhiên, chưa có căn cứ từ thông báo của Netflix để kết luận việc sa thải liên quan trực tiếp đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo hay tự động hóa. Công ty cũng chưa công bố cụ thể số lượng vị trí bị cắt giảm tại từng bộ phận. Đối với người lao động trong ngành công nghệ và nội dung số, những diễn biến này cho thấy quy mô và khả năng sinh lời của doanh nghiệp không đồng nghĩa với việc bộ máy nhân sự sẽ liên tục mở rộng.

Trong môi trường cạnh tranh thay đổi nhanh, các tập đoàn có thể đồng thời duy trì tăng trưởng doanh thu, tăng đầu tư vào một số lĩnh vực và cắt giảm nhân sự tại những bộ phận khác. Quyết định sa thải khoảng 1.000 nhân viên của Netflix vì thế cho thấy áp lực cân bằng giữa tăng trưởng và hiệu quả hoạt động đang trở thành bài toán quan trọng đối với ngành giải trí trực tuyến.

Kết quả kinh doanh dự kiến công bố ngày 20/10 sẽ là dữ liệu tiếp theo giúp thị trường đánh giá khả năng duy trì tăng trưởng của Netflix trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt.