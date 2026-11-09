Netflix ra mắt tiền truyện Stranger Things

Netflix chính thức bật đèn xanh cho Other Worlds: A Stranger Things Adventure, dự án tiền truyện người đóng thuộc vũ trụ Stranger Things. Được ấp ủ trong nhiều năm, bộ phim dự kiến ra mắt vào năm 2028, với bối cảnh hoàn toàn mới và dàn nhân vật chưa từng xuất hiện trong loạt phim gốc.

Thông tin được công bố nhân dịp Stranger Things Day, thời điểm đánh dấu sự kiện Will Byers mất tích trong tập đầu tiên của Stranger Things, diễn ra ngày 6.11.1983. Thay vì tiếp tục khai thác những câu chuyện tại thị trấn Hawkins, Netflix lựa chọn đưa khán giả trở về thập niên 1950, mở rộng thế giới khoa học viễn tưởng và kinh dị đã làm nên thành công của thương hiệu.

Netflix xác nhận phát triển Other Worlds, dự án tiền truyện mới thuộc vũ trụ kinh dị khoa học viễn tưởng Stranger Things. Ảnh: Netflix.

Theo những thông tin được hé lộ, Other Worlds lấy bối cảnh tại Marion, bang Nevada, vào ngày 19.4.1955. Đây là khoảng thời gian trước các sự kiện trong loạt phim gốc cũng như vở kịch Stranger Things: The First Shadow, tác phẩm khai thác quá khứ của Henry Creel vào năm 1959. Như vậy, dự án mới sẽ đưa khán giả đến gần hơn với những bí ẩn hình thành từ nhiều năm trước khi nhóm bạn Hawkins đối mặt với thế lực siêu nhiên.

Đoạn teaser đầu tiên của Netflix chưa tiết lộ nhiều về nội dung, nhưng vẫn tạo được không khí bí ẩn đặc trưng của thương hiệu. Hình ảnh một chiếc xe đạp bị bỏ lại bên ngoài khu vực hạn chế, chiếc radio phát nhạc giữa màn đêm và bầu trời xuất hiện hiện tượng kỳ lạ gợi mở một biến cố bất thường đang diễn ra tại thị trấn. Chi tiết thời gian và địa điểm xuất hiện ở cuối đoạn giới thiệu cũng xác nhận hướng đi mới của câu chuyện.

Teaser đầu tiên hé lộ bầu không khí kỳ bí tại Marion, Nevada, với những dấu hiệu bất thường xuất hiện giữa thị trấn. Ảnh: Netflix.

Trước đó, anh em Matt và Ross Duffer từng hé lộ tiền truyện sẽ tập trung vào giai đoạn trước khi Henry Creel tiếp xúc với một loại vật chất đến từ thế giới khác, yếu tố có liên quan đến sự hình thành năng lực siêu nhiên của nhân vật. Đây cũng là một trong những nút thắt được khán giả quan tâm sau khi quá khứ của Henry được mở rộng trong Stranger Things và The First Shadow. Tuy nhiên, Netflix hiện chưa công bố cốt truyện chi tiết, vì vậy những liên hệ cụ thể giữa các nhân vật và thế lực siêu nhiên vẫn cần chờ thông tin chính thức.

Về đội ngũ sáng tạo, Kate Trefry sẽ đảm nhận vai trò đồng sáng tạo, biên kịch và showrunner. Cô từng tham gia viết kịch bản cho Stranger Things từ mùa thứ hai, đồng thời là tác giả của vở kịch The First Shadow. Anh em nhà Duffer tiếp tục tham gia đồng sáng tạo và giữ vai trò giám đốc sản xuất thông qua hãng Upside Down Pictures.

Kate Trefry, biên kịch từng tham gia nhiều mùa Stranger Things, đảm nhận vai trò showrunner của dự án mới. Ảnh: Netflix.

Đáng chú ý, Joe Wright được giao đạo diễn ba tập đầu tiên. Nhà làm phim người Anh từng ghi dấu ấn qua các tác phẩm điện ảnh như Pride & Prejudice, Atonement và Darkest Hour. Sự góp mặt của ông được kỳ vọng mang đến cách tiếp cận hình ảnh mới, đồng thời tạo nên màu sắc điện ảnh riêng cho câu chuyện lấy bối cảnh giữa thập niên 1950.

Bên cạnh đó, Shawn Levy cùng các cộng sự tại 21 Laps cũng tham gia sản xuất. Quá trình ghi hình dự kiến diễn ra tại bang New Mexico. Dàn diễn viên của dự án hiện chưa được công bố, trong khi ê-kíp sản xuất cho biết quá trình tuyển chọn diễn viên sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Sau khi loạt phim chính thức khép lại vào cuối năm 2025, Stranger Things vẫn tiếp tục được Netflix mở rộng thông qua những câu chuyện và hình thức thể hiện mới. Bên cạnh vở kịch The First Shadow và loạt hoạt hình Stranger Things: Tales from ’85, Other Worlds đánh dấu bước tiếp theo trong kế hoạch phát triển thương hiệu.

Other Worlds là dự án tiếp theo trong kế hoạch mở rộng vũ trụ Stranger Things của Netflix sau khi loạt phim chính khép lại. Ảnh: Netflix.

Với bối cảnh lùi sâu về quá khứ, nhân vật mới và những bí ẩn chưa được giải đáp, Other Worlds có cơ hội mở rộng thần thoại của Stranger Things thay vì đơn thuần lặp lại công thức của loạt phim tiền nhiệm. Bộ phim dự kiến phát hành độc quyền trên Netflix vào năm 2028.