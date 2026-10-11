Netflix lên kế hoạch tranh giải Oscar cho Possible Love của Lee Chang-dong

Bảy mùa giải sau khi Ký Sinh Trùng làm nên lịch sử với chiến thắng Phim hay nhất tại Oscar, Netflix đang đặt kỳ vọng vào một tác phẩm Hàn Quốc khác là Possible Love của đạo diễn Lee Chang-dong. Nền tảng này dự kiến triển khai chiến dịch vận động ở nhiều hạng mục, trong đó đặc biệt chú trọng cơ hội giúp nữ diễn viên Jeon Do-yeon nhận đề cử Nữ chính xuất sắc.

Possible Love là bộ phim đầu tiên của đạo diễn Lee Chang-dong sau 8 năm. Tác phẩm đã giành Giải thưởng lớn của Ban giám khảo tại Liên hoan phim Venice, đứng thứ hai trong cuộc bình chọn giải Khán giả quốc tế tại Liên hoan phim quốc tế Toronto và được đánh giá là một trong những phim nhận phản hồi chuyên môn tích cực nhất năm 2026. Trên Rotten Tomatoes, bộ phim đạt 100% đánh giá tích cực, trong khi điểm số trên Metacritic là 93.

Possible Love của đạo diễn Lee Chang-dong được Netflix lên kế hoạch vận động tranh giải Oscar ở nhiều hạng mục. Ảnh: Netflix

Netflix đang lên kế hoạch vận động cho Possible Love ở nhiều hạng mục tại Oscar. Bên cạnh Phim quốc tế xuất sắc, hạng mục mà Hàn Quốc đã chọn tác phẩm làm đại diện chính thức từ tháng 8, nền tảng này còn nhắm đến các đề cử Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc và Kịch bản gốc xuất sắc dành cho Lee Chang-dong cùng Oh Jung-mi.

Những mục tiêu này được đánh giá có cơ sở trong bối cảnh các tác phẩm không nói tiếng Anh ngày càng có vị thế tại Oscar trong khoảng một thập kỷ qua. Việc Viện Hàn lâm mở rộng đáng kể số lượng thành viên sinh sống bên ngoài nước Mỹ cũng góp phần thay đổi cách các bộ phim sử dụng ngôn ngữ khác tiếng Anh được nhìn nhận, khi rào cản về phụ đề không còn là trở ngại lớn như trước.

Tuy nhiên, Netflix dường như đặt kỳ vọng đặc biệt vào màn trình diễn của Jeon Do-yeon trong vai Mi-ok. Nhân vật là người phụ nữ thuộc tầng lớp lao động, có tính cách thẳng thắn và cùng chồng trở thành đối tượng được một cặp vợ chồng giàu có tiếp cận vì những toan tính riêng. Nền tảng này dự định vận động mạnh mẽ để nữ diễn viên 53 tuổi có cơ hội góp mặt trong danh sách đề cử Nữ chính xuất sắc tại Oscar.

Jeon Do-yeon được Netflix ưu tiên vận động cho đề cử Nữ chính xuất sắc tại Oscar với vai diễn Mi-ok trong Possible Love. Ảnh: Netflix

Jeon Do-yeon từng hợp tác với Lee Chang-dong trong Secret Sunshine (2007). Vai diễn trong tác phẩm này giúp cô trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes. Sau nhiều năm hoạt động, Jeon hiện là một trong những ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Hàn Quốc.

Chiến dịch vận động của Netflix cũng cho thấy hãng không lựa chọn một hướng đi chung cho toàn bộ dàn diễn viên. Với bộ phim không nói tiếng Anh khác của năm 2026 là La Bola Negra, nền tảng này quảng bá các diễn viên trong những hạng mục diễn xuất phụ. Trong khi đó, bốn diễn viên chính của Possible Love được định hướng tranh giải ở những hạng mục khác nhau.

Ngoài Jeon Do-yeon ở hạng mục Nữ chính xuất sắc, Netflix dự kiến vận động cho Sul Kyung-gu, người thủ vai Ho-seok, người chồng mang nhiều tổn thương tâm lý của Mi-ok, ở hạng mục Nam chính xuất sắc. Cho Yeo-jeong, diễn viên từng góp mặt trong Ký Sinh Trùng, được hướng đến đề cử Nữ phụ xuất sắc với vai Ye-ji, người phụ nữ giàu có muốn phỏng vấn Ho-seok cho một bộ phim tài liệu. Trong khi đó, Zo In-sung, đảm nhận Sang-woo, người chồng đào hoa của Ye-ji, sẽ được vận động ở hạng mục Nam phụ xuất sắc.

Bên cạnh Oscar, Netflix cũng kỳ vọng Possible Love nhận được sự chú ý tại Actor Awards, giải thưởng trước đây mang tên SAG Awards. Đây là nơi Ký Sinh Trùng từng tạo dấu mốc lịch sử khi nhận đề cử và sau đó chiến thắng ở hạng mục Dàn diễn viên xuất sắc. Một đề cử tương tự dành cho Possible Love sẽ là tín hiệu tích cực đối với triển vọng của bộ phim trong mùa giải năm nay.

Sau thành công lịch sử của Ký Sinh Trùng, Netflix kỳ vọng Possible Love tiếp tục đưa điện ảnh Hàn Quốc đến gần hơn với các giải thưởng lớn của Hollywood. Ảnh: Netflix

Quả cầu vàng cũng được xem là thước đo đáng chú ý cho cơ hội tiến xa của tác phẩm. Bộ phim được Netflix gửi tranh giải ở các hạng mục chính kịch, thay vì nhóm nhạc kịch hoặc hài. Đáng chú ý, hai ứng viên được quan tâm trong cuộc đua Nữ chính xuất sắc tại Oscar là Julianne Moore của The Debut và Inde Navarrette của Obsession được dự kiến cạnh tranh ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim nhạc kịch hoặc hài tại Quả cầu vàng.

Điều này khiến cuộc đua Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim chính kịch tại Quả cầu vàng trở nên rộng mở hơn, qua đó có thể tạo thuận lợi cho Jeon Do-yeon. Dù các chiến dịch vận động chưa bảo đảm một đề cử chính thức, việc Netflix dành sự ưu tiên rõ rệt cho nữ diễn viên cho thấy hãng đang xem màn trình diễn của cô là một trong những lợi thế quan trọng nhất của Possible Love trong mùa giải thưởng năm nay.