Netflix dự kiến sa thải 1.000 người

Netflix đưa ra quyết định cắt giảm nhân sự trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Ảnh: Francis Mascarenhas/Reuters.

Netflix lên kế hoạch sa thải khoảng 1.000 nhân viên, tương đương 6% lực lượng lao động, theo Reuters ngày 14/10. Đây là đợt cắt giảm lớn nhất của nền tảng phát trực tuyến kể từ năm 2022, thời điểm công ty loại bỏ khoảng 450 vị trí sau khi lần đầu ghi nhận số lượng thuê bao sụt giảm trong hơn một thập kỷ.

Theo bản ghi nhớ nội bộ do 2 đồng CEO Greg Peters và Ted Sarandos gửi nhân viên, các bộ phận chịu ảnh hưởng nhiều nhất gồm sản phẩm, công nghệ, pháp lý và nhân sự. Lãnh đạo Netflix cho biết hoạt động kinh doanh vẫn tăng trưởng, công ty tiếp tục hướng tới mục tiêu tài chính cả năm, nhưng cần phân bổ nhân sự và nguồn lực một cách kỷ luật hơn.

Netflix cắt giảm nhân sự giữa áp lực cạnh tranh

Đợt sa thải diễn ra trong bối cảnh Netflix chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ các nền tảng như YouTube và TikTok. Những dịch vụ miễn phí với nội dung do người dùng tạo ra có lợi thế trong việc thu hút thời gian xem, trong khi Netflix vẫn phụ thuộc đáng kể vào mô hình thuê bao trả phí.

Nhà phân tích Ross Benes của eMarketer nhận định với Reuters rằng Netflix đang tìm kiếm nguồn doanh thu mới để giảm phụ thuộc vào thuê bao. Công ty mở rộng sang quảng cáo, chương trình phát trực tiếp và trò chơi. Song, những hướng đi này chưa tạo ra nguồn doanh thu đủ lớn để thay đổi đáng kể mô hình kinh doanh.

Netflix cũng thất bại trong nỗ lực mua lại mảng phát trực tuyến và phim trường của Warner Bros. Discovery hồi đầu năm. Diễn biến này làm gia tăng câu hỏi về chiến lược phát triển của công ty trong bối cảnh thị trường truyền thông biến động.

Đáng chú ý, Netflix không công bố việc cắt giảm nhân sự lần này là hệ quả trực tiếp của AI. Trường hợp của hãng cho thấy làn sóng tinh giản tại các doanh nghiệp lớn còn gắn với áp lực cạnh tranh, điều chỉnh chiến lược và yêu cầu phân bổ nguồn lực. Thực tế này không chỉ xuất phát từ tự động hóa.

Netflix phải đối mặt khó khăn về thị trường, chi phí và vận hành. Ảnh: Bloomberg.

Uber, Microsoft tái cơ cấu bộ máy

Trong quý III/2026, Uber là một trong những doanh nghiệp công bố đợt cắt giảm đáng chú ý. Theo Reuters ngày 2/9, công ty gọi xe dự kiến loại bỏ khoảng 3.300 vị trí, tương đương 10% nhân sự, trong đợt tinh giản lớn nhất kể từ đại dịch Covid-19.

CEO Dara Khosrowshahi cho biết Uber muốn giảm các tầng quản lý, đơn giản hóa cơ cấu tổ chức và rút ngắn quá trình ra quyết định. Theo ông, bộ máy gọn gàng giúp nhân viên tập trung nhiều hơn vào phát triển sản phẩm thay vì dành thời gian phối hợp đội nhóm.

Microsoft cũng cắt giảm khoảng 4.800 nhân sự, tương đương 2,1% lực lượng lao động toàn cầu, trong đợt công bố hồi tháng 7. Việc tinh giản tập trung vào một số bộ phận kinh doanh và mảng trò chơi Xbox.

Tại Xbox, lãnh đạo bộ phận Asha Sharma cho biết hoạt động kinh doanh đối mặt những vấn đề về biên lợi nhuận và chi phí linh kiện phần cứng. Microsoft đồng thời lên kế hoạch cắt giảm thêm 1.600 vị trí trong năm tài chính mới. Công ty nhấn mạnh rằng những vị trí bị loại bỏ trong đợt này không được thay thế trực tiếp bằng AI.

Trường hợp Microsoft cho thấy việc doanh nghiệp đầu tư mạnh vào AI và tinh giản nhân sự diễn ra song song, nhưng không thể mặc định mọi quyết định cắt giảm đều do công nghệ mới. Các yếu tố như hiệu quả kinh doanh, chi phí vận hành và thay đổi chiến lược sản phẩm cũng góp phần định hình kế hoạch nhân sự.

Microsoft xác nhận cắt giảm nhân sự tại Việt Nam trong đợt điều chỉnh cơ cấu hoạt động của tập đoàn. Ảnh: Reuters.

Tại Việt Nam, Microsoft cũng xác nhận điều chỉnh nhân sự trong tháng 10. Trả lời Tri Thức - Znews tối 13/10, người phát ngôn tập đoàn cho biết những thay đổi trong cách vận hành và tổ chức đội ngũ có thể bao gồm các quyết định ảnh hưởng vị trí việc làm. Công ty không công bố số lượng nhân viên bị ảnh hưởng, nhưng khẳng định sẽ hỗ trợ họ trong quá trình chuyển đổi và tiếp tục cam kết với đối tác, khách hàng tại thị trường Việt Nam.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng toàn bộ đội ngũ kỹ sư tại Việt Nam bị sa thải. Tuy nhiên, Microsoft không xác nhận thông tin này. Trước đó, đội ngũ nghiên cứu và phát triển (R&D) của tập đoàn hoạt động tại cả Hà Nội và TP.HCM, phụ trách phát triển các giải pháp Microsoft 365 cho thị trường toàn cầu.

Làn sóng cắt giảm nhân sự trong quý III và đầu tháng 10 cho thấy các tập đoàn lớn tiếp tục điều chỉnh quy mô và cách tổ chức hoạt động. Tuy nhiên, việc cho rằng mọi đợt sa thải đều liên quan đến AI là tương đối thiếu căn cứ.