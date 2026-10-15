Netflix cắt giảm nhân sự quy mô lớn sau 4 năm

Đây là đợt sa thải quy mô lớn nhất của công ty kể từ năm 2022, diễn ra trong bối cảnh “gã khổng lồ” công nghệ đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt và bài toán làm mới chiến lược tăng trưởng.

Ảnh chụp từ trang web của Netflix

Thông tin về việc cắt giảm việc làm trên được gửi tới toàn thể nhân viên ngày 14-10 trong một bức thư điện tử từ đồng Giám đốc điều hành Greg Peters và Ted Sarandos. Phần lớn các vị trí bị cắt giảm tập trung vào các bộ phận sản phẩm, công nghệ, pháp chế và nhân sự.

Trong thông điệp gửi đi, ban lãnh đạo Netflix nhấn mạnh: “Sứ mệnh của chúng tôi - giải trí cho thế giới - là rất lớn lao, và để hiện thực hóa điều đó, chúng tôi cần phải kỷ luật trong việc ưu tiên phân bổ nhân sự và nguồn lực. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi vẫn vững mạnh, tiếp tục tăng trưởng và bám sát mục tiêu dự báo cả năm. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các lĩnh vực có tác động cao nhằm cải thiện dịch vụ, thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo”.

Ngay sau thông tin này, cổ phiếu của Netflix - vốn đã giảm khoảng 25% kể từ đầu năm - đã nhích lên 0,7% trong phiên giao dịch. Tính đến cuối năm ngoái, công ty có khoảng 16.000 nhân viên chính thức.

Động thái tái cơ cấu diễn ra chỉ vài tuần sau khi đồng Giám đốc điều hành Ted Sarandos thừa nhận tại một hội nghị ngành rằng tốc độ tăng trưởng của công ty đang chậm lại so với kỳ vọng.

Dù tiếp tục duy trì lợi nhuận và vị thế dẫn đầu thị trường phát trực tuyến, Netflix đang ghi nhận dấu hiệu chững lại về thời gian xem của người dùng. Trong khi đó, tăng trưởng thuê bao mới thời gian qua chủ yếu đến từ việc siết chặt chia sẻ mật khẩu và triển khai gói cước giá rẻ có quảng cáo.

Bên cạnh đối thủ lớn nhất hiện nay là YouTube, Netflix còn vấp phải áp lực từ sự dịch chuyển của thị trường truyền thông toàn cầu. Việc không thành công trong thương vụ theo đuổi các tài sản truyền thông của Warner Bros. Discovery hồi đầu năm nay càng khiến giới đầu tư thêm hoài nghi về chiến lược dài hạn của hãng.

Trong khi đó, thương vụ sáp nhập trị giá 110 tỷ USD giữa Paramount và Warner Bros. để hình thành pháp nhân mới Skydance đã chính thức hoàn tất vào đầu tháng này, hứa hẹn tạo ra những đối thủ đáng gờm trên thị trường.

Các chuyên gia phân tích thị trường nhận định Netflix vẫn đang loay hoay tìm kiếm một nguồn doanh thu chủ lực mới ngoài mô hình thuê bao truyền thống vốn đang dần chạm ngưỡng giới hạn.

Nhằm duy trì sức hút trong bối cảnh thiếu vắng những “cú hit” toàn cầu từng tạo ra hiện tượng như Stranger Things hay Squid Game, công ty đã liên tục đa dạng hóa nội dung sang lĩnh vực thể thao trực tiếp, phim tài liệu và trò chơi điện tử.

Đợt sa thải gần đây nhất của Netflix diễn ra vào năm 2022, khi nền tảng này cắt giảm khoảng 450 nhân sự qua hai đợt sau khi ghi nhận số lượng thuê bao sụt giảm lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ.

Giới quan sát đánh giá làn sóng cắt giảm chi phí này không chỉ riêng Netflix đối mặt, mà đang trở thành xu thế chung trong toàn ngành truyền thông và công nghệ toàn cầu khi các doanh nghiệp buộc phải tối ưu hóa bộ máy để thích ứng với giai đoạn kinh tế nhiều biến động.