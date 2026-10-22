Netflix cắt giảm 1.000 nhân sự, chật vật giải bài toán tăng trưởng

Thu hẹp quy mô bộ máy dù kinh doanh đi đúng lộ trình

Đây là đợt cắt giảm nhân sự có quy mô lớn nhất của Netflix kể từ năm 2022, thời điểm hãng phải chia tay khoảng 450 nhân viên sau khi ghi nhận lượng người dùng đăng ký mới sụt giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ. Thông báo nội bộ được hai Giám đốc điều hành Greg Peters và Ted Sarandos gửi đi vào ngày 14/10 cho biết đợt tinh gọn bộ máy lần này sẽ tác động chủ yếu đến các phòng ban sản phẩm, công nghệ, pháp lý và nhân sự. Tính đến thời điểm cuối năm ngoái, quy mô toàn cầu của tổ chức này đạt khoảng 16.000 nhân viên.

Trong văn bản gửi người lao động, ban lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn đang duy trì sự vững chắc và đi đúng quỹ đạo để hoàn thành các dự báo tài chính của cả năm. Mặc dù vậy, nền tảng này thừa nhận cần có sự tính toán rất kỹ lưỡng để ưu tiên phân bổ lại nhân sự và nguồn lực tài chính cho những lĩnh vực quan trọng nhất.

Áp lực cạnh tranh và bài toán đa dạng hóa doanh thu

Quyết định tinh gọn nhân sự được đưa ra khi gã khổng lồ truyền hình trực tuyến đang đối mặt với những hoài nghi từ giới đầu tư về năng lực duy trì đà tăng trưởng. Thời gian sử dụng và mức độ tương tác của khán giả đang bị chia sẻ mạnh mẽ bởi các nền tảng video ngắn như YouTube và TikTok. Các đối thủ này thu hút lượng lớn người xem bằng nguồn nội dung do chính người dùng tự tạo ra miễn phí, qua đó tạo lập lợi thế vượt trội về chi phí so với việc phải đầu tư ngân sách khủng để sản xuất phim.

Thêm vào đó, chiến lược mở rộng quy mô của doanh nghiệp cũng gặp trắc trở khi để lỡ cơ hội sáp nhập mảng phát trực tuyến và sản xuất phim của Warner Bros Discovery hồi đầu năm nay. Đầu tháng này, đối thủ Paramount đã chính thức hoàn tất thương vụ thâu tóm nhãn hiệu này với trị giá 110 tỷ USD để hình thành tập đoàn Skydance. Giới phân tích đánh giá công ty hiện vẫn phụ thuộc quá nhiều vào mô hình thu phí thuê bao. Khi thị trường người dùng trả phí dần chạm ngưỡng bão hòa, doanh nghiệp bắt buộc phải mở rộng sang các dịch vụ phát quảng cáo, sự kiện phát sóng trực tiếp và trò chơi điện tử để tìm kiếm doanh thu mới, dù quá trình chuyển đổi này được dự báo sẽ vô cùng khó khăn.