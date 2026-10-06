NetApp xóa bỏ điểm nghẽn lưu trữ cho các AI Factory

Theo đại diện công ty, NetApp Novus được xây dựng để hỗ trợ hệ thống tệp quy mô zettabyte, kiến trúc thế hệ mới này cho phép các AI Factory (nhà máy AI) duy trì nguồn dữ liệu liên tục cho hàng triệu GPU, từ đó tối đa hóa hiệu suất, khả năng khai thác và lợi nhuận từ các khoản đầu tư vào hạ tầng AI.

Các neocloud (nhà cung cấp dịch vụ đám mây thế hệ mới, tối ưu cho hạ tầng AI) và nhà cung cấp dịch vụ GPU-as-a-Service đang xây dựng những AI Factory có quy mô mà các kiến trúc lưu trữ truyền thống chưa từng được thiết kế để đáp ứng, dẫn đến tình trạng nghẽn dữ liệu, làm giảm hiệu suất sử dụng GPU và đội chi phí hạ tầng. Trong các mô hình lưu trữ cũ, mức sử dụng GPU có thể giảm xuống dưới 30% khi hệ thống không thể cung cấp đủ dữ liệu cho GPU xử lý, khiến các AI Factory không đạt được kết quả mong muốn và khó thu hồi vốn đầu tư.

Ông Syam Nair, Giám đốc Sản phẩm của NetApp, cho biết: “Hiệu quả của AI Factory phụ thuộc không chỉ vào GPU mà còn vào khả năng cung cấp dữ liệu. Khi dữ liệu không theo kịp tốc độ xử lý, GPU sẽ bị lãng phí và chi phí vận hành AI tăng cao. Các hệ thống lưu trữ được thiết kế cho thời kỳ HPC không còn đủ sức đáp ứng quy mô vận hành của AI Factory hiện đại - ngành công nghiệp cần một kiến trúc được xây mới từ đầu dành riêng cho AI. Các AI Factory từ lâu đã tìm kiếm một hạ tầng có khả năng mở rộng đáp ứng tốc độ của AI. Tận dụng sức mạnh của nền tảng NetApp, Novus mang đến hiệu năng mở rộng không giới hạn, đạt tới 100 TB/giây, vượt trội so với mọi giải pháp hiện có trên thị trường, trở thành kiến trúc lưu trữ hiệu năng cao thế hệ mới cho quy mô AI. Novus khai mở toàn bộ sức mạnh của hàng triệu GPU và tạo ra hiệu quả đầu tư ấn tượng, góp phần thúc đẩy làn sóng đổi mới sáng tạo AI tiếp theo. Đây là hệ thống lưu trữ có tốc độ nhanh nhất thế giới, được phát triển chuyên biệt dành cho kỷ nguyên AI.”

NetApp Novus được thiết kế để giải quyết những thách thức mà các AI Factory đang gặp phải bằng cách cung cấp kiến trúc thế hệ mới. Kiến trúc này loại bỏ các giới hạn về khả năng mở rộng bằng cách tách riêng phần quản lý siêu dữ liệu (metadata) khỏi luồng dữ liệu chính. Nhờ đó, hiệu năng, dung lượng lưu trữ và khả năng xử lý đồng thời có thể được mở rộng độc lập mà vẫn hoạt động trong cùng một không gian dữ liệu thống nhất (single namespace) sử dụng giao thức chuẩn NFS. Ở phiên bản đầu tiên, Novus kết hợp NetApp Novus Data Director - phần mềm quản lý metadata - vận hành trên hạ tầng Supermicro đạt chuẩn, cùng với các dịch vụ dữ liệu NetApp ONTAP được cung cấp qua hệ thống AFF A90.

Sự kết hợp này tạo nên một kiến trúc tách rời giữa lớp quản lý và lớp dữ liệu (disaggregated architecture), có khả năng đạt tốc độ truyền dữ liệu vượt 100 TB/giây và hỗ trợ hàng trăm nghìn GPU hoạt động với hiệu suất cao. Đồng thời, hệ thống vẫn duy trì các tính năng quản trị, bảo vệ và quản lý dữ liệu cấp doanh nghiệp mà khách hàng đã tin tưởng trên nền tảng ONTAP. Kiến trúc này được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của các AI Factory quy mô đám mây (cloud-scale) phục vụ nhiều khách hàng hoặc nhiều nhóm người dùng cùng lúc (multi-tenant). Giải pháp đã sẵn sàng để đặt hàng ngay hôm nay và cũng mở ra lộ trình triển khai hoàn toàn bằng phần mềm trong tương lai, trong khi vẫn giữ nguyên không gian dữ liệu, mô hình vận hành và nền tảng dữ liệu hiện có.

Những lợi ích nổi bật mà các khách hàng triển khai kiến trúc Novus có thể nhận được:

Tối đa hóa hiệu suất của mọi GPU: Novus được thiết kế để tối đa hoá mức sử dụng GPU bằng cách tách riêng dịch vụ metadata khỏi luồng dữ liệu, giảm thiểu các điểm nghẽn liên quan đến lưu trữ và bảo đảm hạ tầng AI luôn được cung cấp dữ liệu tốc độ cao.

Mở rộng quy mô liền mạch, không phân mảnh: Novus cho phép hàng tỷ tệp và các bộ dữ liệu (dataset) AI khổng lồ tăng trưởng trong một namespace thống nhất, giúp metadata, băng thông và dung lượng mở rộng độc lập mà không tạo ra các ốc đào (silo) lưu trữ hay làm tăng độ phức tạp vận hành.

Nâng cao hiệu quả hạ tầng AI: Novus cho phép các đơn vị vận hành AI Factory mở rộng đúng những tài nguyên cần thiết cho từng tải công việc, từ đó giảm tiêu thụ điện năng, tiết kiệm không gian và hạn chế chi phí hạ tầng. Đồng thời, hệ thống vẫn duy trì khả năng phục hồi, bảo mật và hỗ trợ nhiều khách thuê - những yếu tố cốt lõi đối với môi trường AI dùng chung.

Ông Mike Leone, Phó Chủ tịch kiêm Nhà phân tích cấp cao tại Moor Insights & Strategy, chia sẻ: “Khi các nhà cung cấp hạ tầng AI mở rộng môi trường GPU, hiệu quả kinh tế ngày càng phụ thuộc vào việc duy trì sử dụng tài nguyên tính toán ở mức tối đa. Nếu hệ thống lưu trữ không cung cấp dữ liệu đủ nhanh ở quy mô lớn, hiệu suất huấn luyện AI và lợi nhuận đầu tư sẽ bị ảnh hưởng. NetApp Novus giải quyết vấn đề này bằng cách kết hợp quản lý metadata tách rời với dịch vụ dữ liệu hiệu năng cao, tạo nền tảng lưu trữ linh hoạt và dễ mở rộng cho các AI Factory.”

Ông Tony Palmer, Nhà phân tích trưởng của Omdia, nói: “Trong quá trình kiểm thử, chúng tôi ghi nhận NetApp Novus có khả năng mở rộng hiệu năng gần như tức thì khi các cụm ONTAP được bổ sung vào một namespace dữ liệu toàn cầu duy nhất. Dựa trên các bài kiểm thử nghiêm ngặt mà chúng tôi quan sát, mô hình của chúng tôi dự báo kiến trúc tách lớp metadata và dữ liệu của NetApp Novus có thể mở rộng lên mức thông lượng đọc tuần tự 100 TB/giây với hàng chục exabyte dung lượng hiệu dụng, và còn vượt xa hơn. Chúng tôi tin tưởng giải pháp này có thể đáp ứng nhu cầu của các triển khai ở quy mô zettabyte, phục vụ những ứng dụng AI đòi hỏi dữ liệu lớn và tốc độ cao nhất.”

Ông Jeremy Foster, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Giám đốc mảng Cisco Compute, phát biểu: “Quan hệ hợp tác lâu dài giữa Cisco và NetApp luôn hướng đến việc kết hợp sức mạnh tính toán, mạng và dữ liệu để đơn giản hóa hạ tầng phức tạp cho khách hàng. Khi AI đẩy cấp độ hạ tầng mới về quy mô và tốc độ, yếu tố tạo khác biệt không chỉ nằm ở GPU - mà chính là dữ liệu và cách khách hàng khai thác nó. NetApp Novus, cùng với toàn bộ giải pháp kèm theo, giúp khách hàng biến dữ liệu thành giá trị và tạo nên những kết quả quan trọng cho doanh nghiệp.”