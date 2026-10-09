NetApp trao quyền cho doanh nghiệp xây dựng bất kỳ điều gì, bất cứ nơi đâu

Theo đó, những cải tiến mới cho phép các doanh nghiệp dễ dàng triển khai chiến lược dữ liệu hiện đại trên cả môi trường tại chỗ lẫn đám mây, với khả năng vận hành nhất quán, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chủ quyền dữ liệu, quản trị và kiểm soát mức tiêu thụ.

Khi các ứng dụng doanh nghiệp và khối lượng công việc AI ngày càng được triển khai trên nhiều môi trường khác nhau - từ hạ tầng tại chỗ, các đám mây công cộng, những khu vực tuân thủ chủ quyền dữ liệu cho đến các kiến trúc Nhà máy AI (AI Factory) mới - các tổ chức không chỉ cần sự linh hoạt của hạ tầng. Họ cần một mô hình vận hành thống nhất, đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu ở tốc độ máy, đồng thời đảm bảo các tiêu chuẩn về quản trị, khả năng phục hồi, hiệu quả và kiểm soát pháp lý. Việc quản trị thủ công truyền thống, các công cụ rời rạc và chiến lược dữ liệu thiếu kết nối có thể kìm hãm đổi mới sáng tạo, gia tăng rủi ro vận hành và khiến việc kiểm soát chi phí ở quy mô lớn trở nên thách thức hơn.

Ông Sandeep Singh, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Tổng Giám đốc bộ phận Nền tảng, NetApp, nhấn mạnh: “Kiến trúc lưu trữ dữ liệu là nền tảng quyết định hiệu năng và cách vận hành của mọi ứng dụng. Khách hàng không nên phải lựa chọn giữa hiệu năng và khả năng kiểm soát của hạ tầng tại chỗ với sự linh hoạt của đám mây. Với các năng lực đa đám mây lai mới này, NetApp đang giúp doanh nghiệp phá bỏ mọi ranh giới giữa các môi trường đám mây, vận hành với mức độ tự chủ cao hơn, và coi tính hiệu quả, chủ quyền dữ liệu cùng quyền kiểm soát là trọng tâm của chiến lược dữ liệu.”

Những năng lực mới được công bố giúp tăng cường sức mạnh của nền tảng NetApp Platform với khả năng điều khiển tự động, hiệu quả kinh tế vượt trội, dịch vụ lưu trữ với ưu tiên tính chủ quyền (sovereignty-aware storage-as-a-service), cùng phạm vi quản lý rộng hơn trên toàn bộ môi trường đa đám mây lai. Sự kết hợp này giúp khách hàng duy trì vận hành nhất quán giữa trung tâm dữ liệu và các đám mây công cộng, giảm thiểu rủi ro chi phí khi dữ liệu tăng trưởng, đồng thời bảo toàn quyền kiểm soát đối với vị trí lưu trữ dữ liệu, hỗ trợ kỹ thuật, telemetry và toàn bộ hoạt động vận hành.

Các tính năng đa đám mây lai mới bao gồm:

NetApp Keystone Sovereign mang đến khả năng quản trị dữ liệu theo khu vực rõ ràng hơn, giúp tăng mức độ tin cậy và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về chủ quyền dữ liệu cũng như nơi lưu trữ dữ liệu. Khách hàng đủ điều kiện tại Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) hiện có thể áp dụng các cơ chế kiểm soát chủ quyền dữ liệu để hỗ trợ các yêu cầu tuân thủ và lưu trú dữ liệu trong khu vực. Các yêu cầu này không chỉ liên quan đến vị trí lưu trữ dữ liệu mà còn bao gồm các yếu tố về kỹ thuật, vận hành và quy định của từng khu vực.

NetApp Console Autonomous Operations loại bỏ hoàn toàn gánh nặng quản trị phát sinh khi phải vận hành các công cụ rời rạc trong những hệ thống lai quy mô lớn. Giải pháp thay thế các quy trình phê duyệt thủ công bằng cách tự động phê duyệt dựa trên kết quả, giúp mang lại giá trị kinh doanh nhanh hơn và vẫn đảm bảo an toàn ngay cả trong các môi trường được cô lập hoàn toàn khỏi Internet (air-gapped). Các tính năng mới cung cấp vận hành tự động được hỗ trợ bởi AI dưới sự giám sát của con người, đồng thời cung cấp bảng điều khiển cho NetApp Platform, giúp đội ngũ chủ động dự đoán sự cố, rút ngắn thời gian xử lý và tối ưu hóa dung lượng cũng như chi phí thông qua thiết kế thông minh, ưu tiên API và khả năng điều phối nhờ tích hợp agentic AI.

NetApp Console Fleet Management: Giải pháp mới cung cấp các khả năng quản lý tập trung, giám sát hệ thống và ứng dụng AI thông qua mô hình triển khai Console được cài đặt trực tiếp trong môi trường của khách hàng. NetApp Console hiện mang đến một giải pháp với hai mô hình triển khai linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của khách hàng dù dữ liệu của họ ở bất kỳ đâu.

NetApp Console AI ChatOps Interface thay thế các quy trình thủ công bằng tự động hóa an toàn, dựa trên hội thoại và định hướng kết quả. Giải pháp giảm tải đáng kể cho các quản trị viên CNTT - những người phải vận hành một loạt các công cụ phân mảnh trong các hệ thống lai quy mô lớn - mà vẫn duy trì đầy đủ khả năng quản trị và kiểm soát. Giao diện ChatOps trong NetApp Console cung cấp vận hành lưu trữ tự động, cấp phát tài nguyên theo ý muốn và các chính sách bảo mật cho hệ thống lưu trữ ONTAP. Đồng thời, giải pháp cung cấp báo cáo do AI xây dựng, phân tích dự báo và tự động khắc phục sự cố. Vận hành thông qua cổng LLM mở, khách hàng có thể triển khai ứng dụng AI an toàn, tận dụng LLM của riêng mình trong khi đảm bảo mọi hành động đều tuân thủ các lớp lưu trữ, chính sách và ranh giới quản trị đã được thiết lập.

Nutanix và NetApp đồng hành cùng doanh nghiệp khi bối cảnh ngành đang chuyển dịch nhanh chóng và tự do trong thiết kế kiến trúc. Quan hệ hợp tác này giúp các tổ chức tối ưu hóa môi trường ảo hóa, bảo vệ các khoản đầu tư nền tảng hiện có, đồng thời mở ra mức độ linh hoạt vận hành mới. Bằng cách kết hợp NetApp ONTAP với Nutanix Cloud Infrastructure, khách hàng sẽ được hưởng lợi từ khả năng mở rộng, bảo mật và tính linh hoạt cần thiết cho các ứng dụng ảo hóa. Năng lực tích hợp này dự kiến sẽ được phát hành chính thức vào mùa thu năm nay.

Với những cập nhật này, NetApp đang thúc đẩy một chiến lược nền tảng được định hình bởi khả năng vận hành nhất quán, kiểm soát dữ liệu có quản trị và hiệu quả hạ tầng có thể mở rộng theo nhu cầu của các ứng dụng hiện đại. Nhờ hợp nhất hoạt động quản lý trên mọi môi trường, kích hoạt vận hành tự động bên trong các biện pháp bảo mật của khách hàng, và mở rộng mô hình cung cấp dịch vụ đến các thị trường có yêu cầu cao về chủ quyền dữ liệu, NetApp cung cấp cho doanh nghiệp sự linh hoạt để xây dựng ở bất kỳ đâu họ cần, đồng thời đảm bảo dữ liệu luôn sẵn sàng, được bảo vệ và nằm trong tầm kiểm soát.

Ông Dave McCarthy, Phó Chủ tịch Nhóm, mảng Đám mây và Trung tâm Dữ liệu, Hạ tầng Doanh nghiệp tại IDC, nhận định: “Các lãnh đạo CNTT đang chịu áp lực phải hỗ trợ các ứng dụng trong kỷ nguyên AI trên những môi trường ngày càng phân tán, đồng thời vẫn phải duy trì các tiêu chuẩn về quản trị, kiểm soát chi phí và khả năng vận hành bền vững. Chiến lược đa đám mây lai của NetApp giải quyết thách thức đó bằng cách kết hợp vận hành tự động, dịch vụ dữ liệu nhất quán, cam kết hiệu quả và mô hình cung cấp dịch vụ với yêu cầu chủ quyền dữ liệu cao trên một nền tảng thống nhất. Cách tiếp cận này đảm bảo các tổ chức có sự linh hoạt tối ưu để vận hành các ứng dụng ở nơi phù hợp nhất, đồng thời duy trì mức độ kiểm soát và nhất quán cần thiết cho hạ tầng trọng yếu.”