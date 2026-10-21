Nét xanh ở Nhiệt điện Bà Rịa

Gắn trách nhiệm môi trường với hoạt động sản xuất điện

Tại Nhiệt điện Bà Rịa, việc chăm sóc cây xanh, vệ sinh khu vực chung, phân loại rác tại nguồn, sắp xếp nơi làm việc và tiết kiệm điện, nước được khuyến khích hằng ngày.

Những hàng cây, thảm cỏ và lối đi sạch sẽ tạo nên khoảng xanh giữa các hạng mục sản xuất điện tại phường Long Hương, TP.HCM.

Cảnh quan ấy là phần dễ nhận thấy trong nỗ lực đưa trách nhiệm môi trường vào hoạt động của một doanh nghiệp đã vận hành hơn ba thập kỷ.

Tiền thân công ty là trạm phát điện tuabin khí hình thành đầu những năm 1990. Theo giấy phép môi trường được công bố năm 2026, cơ sở có diện tích hơn 115.600m², công suất thiết kế 388,9MW với 10 tổ máy, gồm tám tổ máy tuabin khí và hai tổ máy tuabin hơi.

Đặc thù điện khí khiến bài toán môi trường ở đây khác với nhà máy nhiệt điện than. Công nghệ chu trình hỗn hợp tận dụng nhiệt từ tuabin khí để tiếp tục phát điện qua tuabin hơi, nâng hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Dù vậy, điện khí vẫn đòi hỏi kiểm soát phát thải và phòng ngừa sự cố.

Tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày 20/1/2026, Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) cho biết các nhà máy trực thuộc đều có giấy phép môi trường hợp lệ, duy trì công trình xử lý và thực hiện quan trắc theo quy định. Với các nhà máy tuabin khí chu trình hỗn hợp Phú Mỹ và Bà Rịa, thông số khí thải được báo cáo ở mức thấp, trong giới hạn cho phép.

Nhiệt điện Bà Rịa công khai giấy phép môi trường trên website từ tháng 1/2026. Văn bản quy định yêu cầu đối với nước thải, tiếng ồn, độ rung, quản lý chất thải và phòng ngừa sự cố, đồng thời đặt ra trách nhiệm vận hành công trình xử lý đúng quy trình.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật và công tác kiểm soát chất thải, Nhiệt điện Bà Rịa còn chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người lao động trong bảo vệ môi trường. Bởi hiệu quả của công tác này không chỉ được đánh giá qua những chỉ số quan trắc mà còn thể hiện ở ý thức, hành động của mỗi cá nhân.

Từ những thói quen giản dị trong công việc hằng ngày, tinh thần sống xanh đang từng bước lan tỏa ra ngoài khuôn viên nhà máy, góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng.

Lan tỏa thói quen xanh từ nơi làm việc ra cộng đồng

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2026, đoàn viên thanh niên cùng người lao động Nhiệt điện Bà Rịa ra quân thu gom rác, quét dọn, phát quang cây cỏ và làm sạch tuyến đường trước cổng công ty.

Hoạt động ấy đưa trách nhiệm bảo vệ môi trường ra ngoài hàng rào nhà máy. Qua việc cùng nhau làm sạch một đoạn đường, người lao động được nhắc nhở rằng ý thức gìn giữ không gian sống cần tiếp tục ở nơi cư trú, chứ không dừng lại sau mỗi ca sản xuất.

Trước đó, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” được Công đoàn công ty triển khai gắn với chăm sóc cây xanh, cải thiện điều kiện làm việc và phòng ngừa rủi ro. Với một cơ sở phát điện, môi trường lao động còn được đánh giá bằng quy trình an toàn, bảo dưỡng thiết bị và khả năng nhận diện mối nguy.

Áp lực duy trì tiêu chuẩn môi trường cũng không nhỏ. Báo cáo tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cho thấy doanh nghiệp phải ứng phó với nguồn nhiên liệu khí suy giảm và thiết bị vận hành lâu năm. Yêu cầu vận hành an toàn, tối ưu hiệu quả sản xuất điện vì thế cần đi đôi với kiểm soát tác động môi trường.

Một khuôn viên xanh không đủ chứng minh nhà máy đã “xanh hóa” toàn diện. Nhưng khi sự gọn gàng của nơi làm việc đi cùng số liệu quan trắc được công bố, hoạt động bảo vệ môi trường có cơ sở để chuyển từ khẩu hiệu thành những việc có thể kiểm chứng.

Tại Nhiệt điện Bà Rịa, sự kết hợp giữa quản lý môi trường trong sản xuất với việc hình thành nếp sống văn minh đang góp phần tạo dựng văn hóa doanh nghiệp theo hướng phát triển bền vững.

Trong bối cảnh ngành năng lượng đứng trước yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi trường và chuyển đổi xanh, những chuyển biến từ Nhiệt điện Bà Rịa cho thấy ý nghĩa của việc bắt đầu từ những hành động cụ thể, thiết thực.

Từ khuôn viên nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa, những giá trị xanh đang từng bước lan tỏa đến cộng đồng, góp phần gắn kết mục tiêu sản xuất kinh doanh với trách nhiệm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

(Nguồn: Nhiệt điện Bà Rịa)