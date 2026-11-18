Ngày 18/11, tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, TP Đà Nẵng tổ chức triển lãm 70 tác phẩm ảnh về đời sống văn hóa các dân tộc, góp phần tôn vinh bản sắc truyền thống và lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Triển lãm là hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026; đồng thời góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc.

Tại đây, các hoạt động văn hóa truyền thống và đời sống thường ngày của đồng bào dân tộc thiểu số được tái hiện sinh động qua những khuôn hình giàu cảm xúc.

Đời sống văn hóa các dân tộc trên địa bàn TP Đà Nẵng được giới thiệu đến công chúng thông qua hình ảnh.

Nhiều hình ảnh gây chú ý như già làng Bríu Pố, nghệ nhân Clau BLao, những bà mẹ Cơ Tu, thiếu nữ Cor, trẻ em M'Nông; hình ảnh phụ nữ miệt mài bên khung dệt, những đôi bàn tay khéo léo tạo nên hoa văn thổ cẩm hay nghệ nhân khôi phục nghề chế tác trang phục từ vỏ cây rừng.

Thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, các nghệ sĩ đã ghi lại những gương mặt, sinh hoạt, nghề truyền thống và không gian văn hóa đặc trưng của các cộng đồng dân tộc.

Ảnh già làng Bríu Pố - người giữ hồn núi rừng do nghệ sĩ nhiếp ảnh Đỗ Văn Pháp ghi lại.

Nụ cười của thiếu nữ sơn cước do nghệ sĩ Huỳnh Châu ghi lại

Tác phẩm già làng Nóc Xơ Rơ của tác giả Huỳnh Bá Khoa ghi lại khoảnh khắc truyền dạy nghề đan lát truyền thống cho thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP Đà Nẵng, cho biết văn hóa Chăm với dấu ấn Mỹ Sơn; văn hóa Cơ Tu với nhà Gươl, điệu múa Tung tung da dá, nghề dệt thổ cẩm; văn hóa Cor với tiếng chiêng, lễ hội và phong tục cộng đồng, cùng bản sắc của đồng bào Ca Dong, M'Nông, Mường và các dân tộc khác đã tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng của thành phố.

Màu văn hóa các dân tộc được lưu giữ qua ảnh.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

Theo ông Khiêm, văn hóa không chỉ hiện diện trong lễ hội mà còn được lưu giữ trong nếp nhà, trang phục, tiếng nói, lao động, cách ứng xử với thiên nhiên và sự gắn bó giữa các thành viên trong cộng đồng.

Ông mong muốn các nghệ sĩ nhiếp ảnh tiếp tục đi sâu vào đời sống, đến với những bản làng xa, gặp gỡ nghệ nhân, người nắm giữ tri thức dân gian để ghi lại những nghề truyền thống, tập quán có nguy cơ mai một và những đổi thay trong cuộc sống của đồng bào.