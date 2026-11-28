Trong miền Non nước Cao Bằng, thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao và động Dơi mở ra ba không gian khác biệt. Ở Bản Giốc, dòng Quây Sơn vượt qua vách đá, đổ xuống thành những tầng nước trắng xóa. Trong động Ngườm Ngao, ánh sáng dẫn lối qua các vòm hang và khối thạch nhũ mang hình dáng phong phú. Còn tại động Dơi, vách đá phơi lộ những dấu tích của một hệ sinh thái biển đã tồn tại từ hàng trăm triệu năm trước.

Thác Bản Giốc trên dòng Quây Sơn.

Các con sông lớn trên trái đất thường chảy theo các đứt gẫy địa chất, bởi vì trong quá trình hoạt động, đứt gẫy đã làm đất đá ở 2 bên cánh của nó chà xát với nhau, tạo thành một đới dập vỡ, cà nát, kém bền vững. Điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho dòng nước mặt chảy theo, cuốn đi những vật liệu bở rời, đào lòng xuống sâu, lâu dần tạo thành dòng sông.

Thác Bản Giốc trên dòng Quây Sơn chảy dọc theo đới đứt gãy Tĩnh Tây - Bản Giốc - Lam Sơn theo hướng từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Nhưng sự hình thành thác Bản Giốc lại đến từ yếu tố địa tầng, sự khác nhau về thành phần của các loại đá. Chính tại khu vực thác là ranh giới địa tầng của hai loại đá khác nhau, phần thác lùi dần về phía thượng lưu là các đá vôi của hệ tầng Nà Quản tuổi Devon (D­1-2 nq) sớm giữa, phần từ chân thác xuống hạ lưu là đá trầm tích lục nguyên thuộc hệ tầng Lược Khiêu có tuổi Devon hạ (D1 lk).

Một bên là đá vôi một bên là trầm tích lục nguyên, qua thời gian, nước cuốn theo cát, sạn và những mảnh đá nhỏ. Chúng va đập, cọ xát, làm mòn lòng sông, chính sự khác biệt về khả năng chống xói mòn của các loại đá khác nhau đã dẫn đến sự tạo bậc của lòng sông. Phần chân thác bị xói mòn nhanh hơn, trong khi phần trên của thác mài mòn chậm hơn dần dần tạo sự phân bậc ngày càng rõ, dòng nước vượt qua mép cao rồi rơi xuống với tốc độ lớn, tập trung năng lượng ở chân thác.

Thác Bản Giốc cấu tạo 3 tầng, nhìn từ trên cao.

Quá trình mài mòn và khoét sâu chân thác diễn ra liên tục hàng nghìn năm trước và vẫn còn tiếp diễn trong giai đoạn hiện nay, nhưng để hình thành hoặc thay đổi một cảnh quan thiên nhiên như thác Bản Giốc không thể diễn ra trong một khoảnh khắc mà là quá trình địa chất lâu dài.

Nằm cách thác Bản Giốc không xa, động Ngườm Ngao và động Dơi cùng hình thành trong các khối đá vôi có nguồn gốc từ môi trường biển cổ. Khoảng 400 triệu năm trước, trong kỷ Devon, bùn carbonat cùng vật liệu từ vỏ và khung xương sinh vật tích tụ dưới đáy biển, rồi bị nén chặt và gắn kết thành đá vôi. Tại động Dơi, vách và trần hang còn phơi lộ hóa thạch như Amphipora, Stringocephalus và san hô, lưu dấu một hệ sinh thái biển cổ.

Các vận động của vỏ trái đất nâng những tầng đá vôi lên khỏi mặt biển, đồng thời uốn nếp và làm đá nứt vỡ. Nước mưa thấm qua lớp đất giàu chất hữu cơ, hấp thụ khí carbon dioxide (CO₂) và tạo thành axit carbonic loãng. Dung dịch yếu này len vào khe nứt, hòa tan dần canxi carbonat. Qua thời gian dài, các khe mở rộng thành đường dẫn nước, hốc, phòng hang và lối đi ngầm. Quá trình hòa tan đá vôi và hình thành địa hình hang động này được gọi là karst hóa.

Những nhũ đá trong động Ngườm Ngao.

Sau khi lòng hang hình thành, nước vẫn tiếp tục kiến tạo cảnh quan bên trong. Hai hang cùng thuộc địa hình karst nhưng có những dạng kết tụ và điều kiện nước khác nhau. Ở Ngườm Ngao, nước nhỏ giọt và chảy thành màng trên vách, nền hang góp phần tạo thạch nhũ và nhũ dòng chảy. Tư liệu về động Dơi ghi nhận các chu kỳ ngập rồi rút và dao động mực nước, tạo điều kiện hình thành những cấu trúc canxit gắn với hồ nước và đường bờ trong hang.

Tại Ngườm Ngao, một số khối nhũ gợi hình cây xương rồng và bông sen đá. Hình dáng của chúng được tạo nên khi canxit bồi tụ không đều: nước rỉ, nhỏ giọt hoặc bắn tóe đến các vị trí khác nhau; đường nước có thể dịch chuyển; bề mặt đá, tạp chất và luồng khí cũng ảnh hưởng đến nơi khoáng vật kết tinh. Một điểm nhấn của hang là khối nhũ dòng chảy gợi hình bông sen úp ngược. Trên các bề mặt dốc, nước chảy thành màng mỏng; canxit kết tủa dọc những gờ tràn, tạo thành các bồn nước nối tiếp nhau. Khi gờ cao dần, bồn giữ được nhiều nước hơn, hình thành những bậc canxit như ruộng bậc thang thu nhỏ trong lòng hang.

Những nhũ đá được hình thành trong động Dơi.

Ở Động Dơi, các chu kỳ ngập và rút làm thay đổi ranh giới tiếp xúc giữa nước, đá và không khí. Trên nền dốc, nước chảy thành màng mỏng có thể bồi canxit ở các mép gồ, tạo gờ chắn và những hồ nhỏ nối tiếp nhau như bậc thang. Khi mực nước duy trì tương đối ổn định, khoáng vật có thể bồi tụ quanh rìa hồ, hình thành cấu trúc dạng khay. Nếu canxit phát triển quanh thân trụ tại cao độ mặt nước, vành nhô ngang có thể tạo dáng giống mũ nấm. Trong hốc nước nông, hạt cát hoặc mảnh vụn nhỏ có thể làm nhân để canxit bồi tụ thành nhiều lớp đồng tâm; khi nhân dịch chuyển trong nước, lớp phủ có thể tương đối đều, tạo nên ngọc động. Các khối dạng trứng và cụm kết hạch canxit gắn với nền hang cũng ghi lại những điều kiện bồi tụ khác nhau.

Thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao và động Dơi làm nên một cụm cảnh quan có nhiều lớp giá trị địa chất. Hiểu cơ chế hình thành giúp nhận ra trong mỗi bậc thác, vòm hang, lớp hóa thạch và gờ canxit là dấu vết của một quá trình tự nhiên. Bảo vệ các di sản cũng là gìn giữ những dấu tích ấy, để lịch sử của nước, đá và sự sống cổ tiếp tục được nhận diện giữa Non nước Cao Bằng.