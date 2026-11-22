Nét di sản văn hóa chèo cạn - múa bông Đồng Hới
Chèo cạn, múa bông là một loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc, gắn liền với sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của cư dân miền biển ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Chèo cạn, múa bông không chỉ là di sản văn hóa phi vật thể quý giá thể hiện tinh thần lao động sáng tạo của người dân nơi đây, mà còn là niềm tự hào góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam.
Ảnh: Đức Thành
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/phong-su-ky-su/phong-su-anh/202611/net-di-san-van-hoa-cheo-can-mua-bong-dong-hoi-f352ad6/