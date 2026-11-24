Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (bên phải) cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào thực hiện nghi thức đặt lễ vật cúng dường vào bình bát của chư tăng. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone; Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào; lãnh đạo thủ đô Viêng Chăn cùng hàng vạn Phật tử, người dân và du khách trong nước và quốc tế.

Đông đảo Phật tử, người dân và du khách ngồi ngay ngắn dọc khuôn viên dưới chân tháp vàng Pha Thatluang từ sáng sớm để chuẩn bị thực hiện nghi lễ Tắc bạt. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Theo phong tục truyền thống của Lào, người tham gia nghi lễ Tắc bạt cởi bỏ giày dép, trải chiếu ngồi trong khuôn viên tháp hoặc đứng xếp hàng ngay ngắn, chuẩn bị sẵn xôi nếp, bánh kẹo, hoa quả, nước uống, hoa tươi hoặc tịnh tài. Khi đoàn nhà sư đi chân trần ngang qua trong không khí trang nghiêm và tĩnh lặng, người dân thành kính đặt lễ vật vào bình bát của từng vị sư, sau đó cùng thọ giới, nghe thuyết pháp, nhận lời chúc phúc và thực hiện nghi thức vẩy nước cầu bình an, may mắn cũng như hồi hướng công đức cho tổ tiên, người thân đã khuất.

Người dân và Phật tử thành kính dâng xôi nếp, hoa tươi và lễ vật cúng dường chư tăng trong không khí trang nghiêm của Lễ Tắc bạt. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Đối với chư tăng, việc khất thực, nhận lễ vật cúng dường giúp gìn giữ lối sống xuất gia và phẩm hạnh khiêm tốn; lễ vật nhận được không chỉ phục vụ tăng đoàn mà còn được sẻ chia cho những người nghèo khó và trẻ em cơ nhỡ, thể hiện tinh thần từ bi và gắn kết cộng đồng. Với người dân và Phật tử, lễ Tắc bạt là dịp bày tỏ lòng thành kính với Phật giáo, tích lũy công đức, gột rửa điều không may và cầu chúc bình an cho gia đình.

Người dân tham gia lễ hội That Luang ở Viêng Chăn, Lào, ngày 23/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Sau lễ Tắc bạt, người dân và Phật tử quây quần sinh hoạt vui hội theo phong tục truyền thống với các món ăn đặc trưng như gà luộc, cơm lam. Chiều 24/11, lúc 13h, tại Quảng trường Thatluang diễn ra lễ rước quả cầu Tikhi và trận thi đấu môn thể thao dân gian đánh cầu Tikhi giữa đội lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đội nhân dân. Tối cùng ngày, vào lúc 19h, lễ hội tiếp tục với nghi thức thắp hương, rước nến và bắn pháo hoa chiêm bái, cúng dường Tháp Thatluang.

Người dân tham gia lễ hội That Luang ở Viêng Chăn, Lào, ngày 23/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tháp Thatluang có diện tích 8.418 m2, cao 45m, phần chân tháp dài 69m và rộng 49m. Được xây dựng các nghệ nhân Lào cổ xưa xây dựng với kỹ thuật tinh xảo, công trình mang giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật đỉnh cao của Vương quốc Lào Lanxang thời kỳ hưng thịnh. Đối với người dân Lào các dân tộc, Tháp Thatluang là biểu tượng quốc gia, nơi hội tụ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; trong quan niệm truyền thống, mỗi người dân Lào đều mong muốn ít nhất một lần trong đời hành hương về dự Lễ hội Thatluang và thực hiện nghi lễ Tắc bạt. Việc duy trì trang trọng nghi lễ này góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường gắn kết cộng đồng và giáo dục thế hệ trẻ trân trọng di sản mà cha ông để lại.