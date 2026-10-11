Nét đẹp văn hóa hội tụ tại Lễ hội Cà phê Sơn La 2026

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt khẳng định, Lễ hội cà phê 2026 Sơn La là dịp tôn vinh chuỗi giá trị ngành cà phê, đồng thời truyền tải thông điệp nâng cao vị thế và thương hiệu Arabica Sơn La trên thị trường quốc tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh tập trung phát triển vùng nguyên liệu chất lượng cao, xanh và bền vững; đẩy mạnh chế biến sâu, lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực và khoa học - công nghệ làm nền tảng.

Tiết mục văn nghệ trong lễ khai mạc. Ảnh: Hà Hoàng

Sơn La cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế trong phát triển chuỗi giá trị và du lịch cà phê; đồng thời kêu gọi người nông dân tích cực đổi mới canh tác, số hóa và minh bạch nguồn gốc sản phẩm để tạo nền tảng vững chắc cho thương hiệu.

Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 13/10, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư và trải nghiệm, hướng tới quảng bá thương hiệu cà phê Arabica Sơn La trên thị trường trong nước và quốc tế.

Năm nay, quy mô lễ hội được mở rộng. Du khách được trực tiếp thưởng thức những tách cà phê thơm ngon, đậm đà hương vị núi rừng Sơn La do chính những người nông dân trồng cà phê giới thiệu. Tại chương trình khai mạc, người dân được xem 500 drone được lập trình tạo hình đồng bộ và trình diễn trong không gian Quảng trường Tây Bắc.

Trong khuôn khổ lễ hội, hội chợ triển lãm “Cà phê Sơn La - Kết nối giá trị, phát triển bền vững” được tổ chức tại Quảng trường Tây Bắc, quy tụ 240 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh, trưng bày cà phê, nông sản, sản phẩm OCOP, hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm phục vụ sản xuất. Đây cũng là dịp để tỉnh Sơn La giới thiệu tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp, thúc đẩy kết nối giao thương và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Bên cạnh đó, lễ hội có nhiều hoạt động đáng chú ý như cuộc thi “Arabica Sơn La Master Cup” với các nội dung pha chế, rang và thử nếm cà phê; hội thảo về phát triển cà phê bền vững theo hướng sinh thái; hội nghị kết nối giao thương cà phê Sơn La năm 2026; giải Marathon “Arabica Sơn La”; hội thi “Nhà nông đua tài” và chương trình biểu diễn nghệ thuật “Giai điệu Arabica Sơn La”...

Tại lễ khai mạc, người dân và du khách được thưởng thức màn trình diễn của 500 thiết bị bay không người lái tạo hình thành ly cà phê trên không. Ảnh: Hà Hoàng

Thông qua lễ hội, Sơn La tiếp tục quảng bá tiềm năng, lợi thế của cà phê Arabica, tôn vinh người trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh cà phê; đồng thời thúc đẩy kết nối thương mại, thu hút đầu tư và phát triển du lịch gắn với vùng nguyên liệu. Qua đó, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và cải thiện đời sống người trồng cà phê.

Cà phê Arabica là sản phẩm nông nghiệp chủ lực, giữ vai trò quan trọng đối với kinh tế và sinh kế người dân Sơn La. Từ hơn 33.000 ha năm 2023, diện tích cà phê toàn tỉnh đã đạt khoảng 45.000 ha vào năm 2026, hình thành nhiều vùng chuyên canh và chuỗi liên kết. Hiện Sơn La duy trì 5 chuỗi cà phê, 5 sản phẩm OCOP và 8 đơn vị được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Cà phê Sơn La”.

Trước các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe về chất lượng và môi trường, tỉnh Sơn La định hướng phát triển vùng nguyên liệu chất lượng cao, đẩy mạnh chế biến sâu, ứng dụng khoa học - công nghệ và tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp.