Lan tỏa từ những việc làm thiết thực

Ở thôn Trung Giang, xã Bến Hải, công trình “Ánh sáng đường quê” với trị giá 150 triệu đồng được trao tặng nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là một minh chứng cụ thể. Những bóng đèn được lắp đặt trên các tuyến đường giúp đi lại thuận tiện, an toàn mà còn góp phần xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, giữ gìn an ninh trật tự và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Điều đáng nói, giá trị của công trình không chỉ nằm ở hệ thống chiếu sáng được hoàn thành, mà còn ở ý thức trách nhiệm cộng đồng trong quản lý, bảo vệ và duy trì công trình.

Theo Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Trung Giang Dương Thị Xuân, để công trình phát huy hiệu quả lâu dài, Ban công tác Mặt trận sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia giữ gìn, bảo trì thường xuyên. Qua đó, mỗi người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể trực tiếp vun đắp những thành quả chung.

Trao biển tượng trưng công trình “Ánh sáng đường quê” tại Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư Trung Giang, xã Bến Hải - Ảnh: N.L

Trên địa bàn xã Sen Ngư, sức mạnh cộng đồng được phát huy trong phát triển kinh tế, tạo dựng sinh kế. Với lợi thế địa bàn ven biển, người dân nơi đây đang từng bước khai thác tiềm năng quê hương thông qua các hoạt động sản xuất, chế biến thủy sản, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Trong quá trình ấy, sự liên kết, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau giữa các hộ sản xuất, kinh doanh có ý nghĩa quan trọng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Sen Ngư Võ Danh Thuấn cho biết: “Địa phương xác định đoàn kết phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục vận động Nhân dân phát huy tinh thần tự quản, tương trợ, giúp nhau phát triển kinh tế; đồng thời chung sức xây dựng hạ tầng, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự. Từ đó, phát huy được vai trò chủ thể của người dân, để Nhân dân vừa tham gia tạo dựng, vừa được thụ hưởng thành quả phát triển của quê hương”.

Gìn giữ và trao truyền bản sắc văn hóa

Không chỉ thể hiện qua những công trình dân sinh hay mô hình phát triển kinh tế, sức mạnh đại đoàn kết còn được nuôi dưỡng từ việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Trong không gian Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Làng Vây, xã Lao Bảo, tiếng cồng chiêng của đồng bào Bru-Vân Kiều, Pa Kô vang lên, kết nối các thế hệ trong niềm tự hào về bản sắc dân tộc. Những nghệ nhân lớn tuổi mang đến ngày hội không chỉ tiếng chiêng, điệu nhạc mà còn cả ký ức, kinh nghiệm và kỹ năng được tích lũy qua nhiều thế hệ. Trong khi đó, lớp trẻ có cơ hội lắng nghe, tìm hiểu, trực tiếp thực hành và cảm nhận giá trị văn hóa của cộng đồng mình.

Trong những câu chuyện về bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, những người lớn tuổi ở thôn Làng Vây đều cảm thấy rất vui khi lớp trẻ hôm nay biết trân trọng những nét văn hóa do ông cha để lại. Trước đây, việc thực hành và gìn giữ chủ yếu do những người lớn tuổi đảm nhận, lớp trẻ ít có dịp học hỏi, trải nghiệm thực tế. Nay, thông qua các hoạt động cộng đồng, người già và người trẻ có điều kiện cùng tham gia, cùng học, cùng thực hành. Họ luôn mong muốn tiếng cồng chiêng không chỉ vang lên trong ngày hội mà tiếp tục hiện diện thường xuyên trong đời sống bản làng, được trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Qua đó để thấy rằng, bảo tồn văn hóa không thể chỉ dừng lại ở việc giới thiệu hay biểu diễn trong những dịp lễ hội. Điều quan trọng là tạo được môi trường để người dân, nhất là thế hệ trẻ tham gia thực hành, tiếp nối và làm giàu thêm những giá trị truyền thống. Bởi khi văn hóa trở thành nhu cầu tự thân và niềm tự hào của cộng đồng, sức sống của bản sắc sẽ được duy trì bền vững.

Toàn tỉnh có 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và phát động xây dựng mô hình “Tự quản-Đoàn kết-Ấm no-An toàn-Hạnh phúc”, tạo sự thống nhất, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Trong đó có 916/916 khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, 897 khu dân cư tổ chức đầy đủ phần lễ, phần hội và “Bữa cơm Đại đoàn kết”; biểu dương 2.795 tập thể, 13.365 hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu; trao hàng nghìn suất quà với hàng tỉ đồng; 100% gia đình chính sách, người có công được thăm hỏi, động viên.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 2026 đã khép lại, nhưng ánh sáng trên những tuyến đường quê vẫn tiếp tục được thắp lên. Những hoạt động sản xuất vẫn tiếp tục tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Tiếng cồng chiêng vẫn ngân vang khi người trẻ còn học hỏi và người già còn trao truyền. Đó là khi tinh thần đại đoàn kết được chuyển hóa thành trách nhiệm, sự sẻ chia và những hành động cụ thể trong đời sống. Đặc biệt, khi người dân còn đồng lòng, những việc làm thiết thực còn được tiếp nối, những giá trị văn hóa còn được gìn giữ và lan tỏa, thì tinh thần đại đoàn kết vẫn luôn hiện hữu trong từng khu dân cư, từng mái nhà và trong nhịp sống mỗi ngày.