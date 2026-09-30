Nét đẹp tín ngưỡng trong ngày giỗ Đức Thánh Trần

Dâng sớ báo công tại Đền thờ Đức Thánh Trần tại số 40 An Dương Vương, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Lễ giỗ là dịp tưởng nhớ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - vị danh tướng có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ non sông, đất nước.

Đền thờ Đức Thánh Trần tại Đà Lạt được ông Nguyễn Ngọc Toản khởi công xây dựng năm 1956. Trải qua nhiều năm, ngôi đền trở thành một địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa của người dân địa phương và du khách khi đến Đà Lạt.

Ban Tế lễ dâng nến và rượu

Bước vào không gian nội cung, du khách ngay lập tức cảm nhận được sự trang nghiêm, tĩnh mịch. Gian chính điện đặt bức tượng đồng Hưng Đạo Đại Vương được đúc năm 1989, nặng 500 kg.

Bức tượng đồng Hưng Đạo Đại Vương được đúc năm 1989, nặng 5 tạ

Theo cấu trúc tín ngưỡng truyền thống, không gian thờ tự được bố trí vô cùng quy củ. Gian tả (bên trái) thờ vương phụ và vương mẫu; gian hữu (bên phải) thờ danh tướng Phạm Ngũ Lão, hai vị quận chúa và bốn vị vương tử.

Đặc biệt, đền còn có gian thờ vọng Quốc tổ Hùng Vương, thể hiện đạo lý hướng về cội nguồn dân tộc.

Chủ tế dâng hương ngày húy kị Hưng Đạo Đại Vương

Khu vực bái đường của đền nổi bật với hệ thống hoành phi, đại tự mang đậm tinh thần hào khí Đông A. Ngay gian giữa là bức hoành phi trang trọng mang bốn chữ “Trần triều hiển thánh”, kết hợp cùng các bức đại tự “Đông A đế trụ” và “Nam đảo tiên tông” ở hai gian tả, hữu.

Hát mừng chiến công của Đức Thánh Trần

Đặc biệt, tại hậu cung của đền, đôi câu đối do ông Nguyễn Xuân Định soạn chính là bản tổng kết hào hùng về cuộc đời và sự nghiệp của Đức Thánh Trần: “Xuất vi tướng, nhập vi vương, vạn cổ kỳ huân minh quốc sử; Sinh hữu từ, thác hữu miếu, ức niên linh khí hộ đồng bào”.

Nội dung đôi câu đối thể hiện sự tôn kính đối với Hưng Đạo Đại Vương và đạo lý tưởng nhớ những người có công với đất nước.

Văn nghệ ca ngợi chiến công của Hưng Đạo Đại Vương

Hằng năm, cứ đến ngày 20/8 âm lịch, ngày giỗ Đức Thánh Trần, Đền thờ tại số 40 đường An Dương Vương được tổ chức với các nghi thức tế lễ trang nghiêm.

Sự kiện thu hút đông đảo Nhân dân, phật tử và du khách thập phương về dâng hương, tưởng niệm, cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Người dân địa phương và du khách về ngưỡng vọng chiêm bái

Hai cụ bà ngoài 90 tuổi cũng về dự Lễ húy kị Hưng Đạo Đại Vương ngày 20/8 âm lịch

Sự kiện thu hút đông đảo Nhân dân, phật tử và du khách thập phương về dâng hương