Nét đẹp rạng rỡ của thiếu nữ các dân tộc trong ngày hội sắc màu biên cương

Trong không khí sôi động của Lễ hội “Mường Khương - sắc màu biên cương” lần thứ I năm 2026, hình ảnh những thiếu nữ dân tộc Mông, Pa Dí, Dao, Nùng và Bố Y trong trang phục truyền thống rực rỡ đã trở thành niềm tự hào của người dân địa phương và là điểm nhấn thu hút sự chú ý của du khách. Những nụ cười tươi tắn, ánh mắt rạng ngời cùng vẻ đẹp duyên dáng, tự tin của các thiếu nữ đã góp phần làm nên bức tranh lễ hội đầy sức sống.

Tham gia hoạt động diễu diễn đường phố với 700 người, đại diện cho 5 dân tộc, các thiếu nữ không chỉ khoe sắc trong những bộ trang phục truyền thống mà còn góp phần giới thiệu, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương Mường Khương. Mỗi bộ trang phục mang một sắc màu, họa tiết và nét đặc trưng riêng, phản ánh đời sống văn hóa phong phú của cộng đồng các dân tộc vùng cao.

Qua từng khoảnh khắc, vẻ đẹp của những thiếu nữ vùng cao không chỉ được thể hiện ở nét duyên dáng bên ngoài mà còn ở niềm tự hào, tình yêu và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Họ chính là những bông hoa rực rỡ, góp phần tô điểm sắc màu nơi miền biên cương Lào Cai.

Trang phục của phụ nữ Bố Y lưu giữ những dấu ấn riêng về phong tục, tập quán và quan niệm thẩm mỹ của cộng đồng.

Nét dịu dàng của thiếu nữ dân tộc Dao.

Vẻ đẹp thiếu nữ dân tộc Mông trong ngày hội.

Thiếu nữ Pa Dí rạng rỡ và tự hào. Với giá trị và nghệ thuật thêu trang trí trên trang phục, năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Pa Dí là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Niềm vui ngày hội của thiếu nữ dân tộc Nùng.

Thiếu nữ Nùng Dín trong trang phục truyền thống khi đến với lễ hội. Ảnh: Khắc Toàn