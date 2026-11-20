Nhà trường tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên và đổi mới căn bản phương pháp giáo dục, rèn luyện học viên; qua đó, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Học viên Học viện Hải quân tham gia huấn luyện đường dài trên biển.

Tại các lớp học chuyên ngành, không khí thi đua diễn ra sôi nổi nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026). Ở Trung tâm Huấn luyện mô phỏng, các học viên tập trung cao để lắng nghe giảng viên hướng dẫn thực hành điều khiển mô hình tàu chiến, phối hợp tác chiến trong không gian ảo cận thực tế với đầy đủ các yếu tố sóng, gió, hệ thống radar, sonar và liên lạc vô tuyến. Hệ thống này được lập trình dựa trên dữ liệu thực tế tại các vùng biển Việt Nam, giúp học viên rèn luyện bản lĩnh và kỹ năng xử lý hiệu quả những tình huống phức tạp.

Chuẩn Đô đốc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thành Công, Giám đốc Học viện Hải quân nhấn mạnh, nhà trường xác định công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là nhân tố then chốt quyết định trực tiếp đến khả năng sẵn sàng chiến đấu. Để đáp ứng các yêu cầu, thời gian qua, học viện chú trọng phổ cập kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, an ninh mạng, công nghệ mô phỏng, nâng cao trình độ ngoại ngữ và mở rộng hợp tác khoa học trong, ngoài quân đội.

Học viện đã đưa vào vận dụng nhiều mô hình hiện đại như lớp học thông minh, học liệu số và mô phỏng tác chiến, mang lại hiệu quả thiết thực. Hệ thống học liệu, đề thi được quản lý qua “ngân hàng” dữ liệu trên mạng LAN. Đến nay, 100% quân nhân đã có tài khoản Bình dân học vụ số, hoàn thành đầy đủ nội dung học tập trên hệ thống mạng quân sự nội bộ và internet.

Trong huấn luyện chiến đấu và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, nhà trường tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, học viên vận dụng kiến thức sát thực tiễn qua các đợt đi biển, giao lưu đối ngoại và hội nhập quốc tế. Riêng năm 2026, Học viện đã tổ chức 3 chuyến huấn luyện đường dài tại vùng biển Trường Sa, Nhà giàn DK1 kết hợp nghiên cứu thực tế; đồng thời triển khai chuyến đối ngoại quân sự kết hợp huấn luyện đường dài trên Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn, thăm và giao lưu với Hải quân Thái Lan, Campuchia.

Học viên Học viện Hải quân thực hành ở Trung tâm Huấn luyện mô phỏng tàu.

Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Học viện Hải quân hiện đạt 100% trình độ đại học trở lên; trong đó 93,12% có trình độ sau đại học, 24,05% là tiến sĩ, gồm 1 giáo sư, 10 phó giáo sư và 32 nhà giáo đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Hải quân cho biết, đội ngũ giảng viên giữ vai trò nòng cốt trong đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra, bám sát thực tiễn chiến trường và xu hướng tác chiến hiện đại. Giảng viên tích cực cập nhật, biên soạn giáo trình, bổ sung kiến thức về nghệ thuật quân sự Hải quân đặc thù.

Từ việc đổi mới phương pháp giảng dạy ở từng giờ học đến thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đội ngũ, Học viện Hải quân đang từng bước nâng cao chất lượng cán bộ giảng dạy theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Bên cạnh nhiệm vụ học tập, Học viện luôn chú trọng bồi dưỡng cho học viên kỹ năng giao tiếp, sự tự tin trình bày trước tập thể và ý thức giữ gìn tác phong quân nhân, khắc họa hình ảnh người chiến sĩ hải quân thanh lịch, bản lĩnh, sẵn sàng hội nhập.

Mới đây, hội thi “Học viên thanh lịch - Bản lĩnh và hội nhập” được tổ chức sôi nổi, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo học viên. Qua các phần thi, các học viên đã thể hiện toàn diện nét đẹp của người sĩ quan Hải quân tương lai: nghiêm túc, chuẩn mực trong thực hành điều lệnh; thanh lịch, tự tin trong phong cách; khỏe khoắn, năng động khi thực hiện nội dung thể chất; sáng tạo và giàu bản sắc ở phần thi tài năng. Đặc biệt, phần thi hùng biện và ứng xử đã làm nổi bật tư duy, bản lĩnh cùng khả năng diễn đạt lưu loát trước những vấn đề thực tiễn.

Đạt giải Nhất hội thi, Thượng sĩ Đỗ Sơn Tùng, học viên Tiểu đoàn 1 chia sẻ, kết quả đạt được là nỗ lực của bản thân cùng sự giúp đỡ nhiệt tình từ tập thể. Hội thi không chỉ là sân chơi văn hóa mà còn là nơi khẳng định vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh, phẩm chất và khát vọng cống hiến của người học viên sĩ quan. Qua đó, học viên thêm nâng cao nhận thức về giá trị danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ", tự giác rèn luyện và giữ gìn phẩm chất, danh dự ở mọi lúc, mọi nơi.

Các đại biểu trao giải cho các thí sinh xuất sắc hội thi “Học viên thanh lịch – Bản lĩnh và hội nhập”.

Đại tá Nguyễn Văn Tôn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Hải quân cho biết, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và truyền thống vẻ vang của Quân đội, Quân chủng. Thông qua các hội thi thanh lịch, Học viện mong muốn khơi dậy sự tự tin, giúp học viên tiếp tục hoàn thiện bản thân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Hải quân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tri thức toàn diện, tác phong chính quy và lối sống văn hóa, góp phần xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh.

Những hoạt động giáo dục, rèn luyện thiết thực cùng tinh thần đổi mới toàn diện đang tạo nên diện mạo mới cho Học viện Hải quân. Đây là nền tảng vững chắc để nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng đội ngũ sĩ quan Hải quân tương lai đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.