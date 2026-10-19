Nét đẹp phụ nữ Hà Nội trên cao nguyên Lâm Đồng

Qua năm tháng, những phẩm chất ấy tiếp tục được bồi đắp, góp phần làm nên diện mạo đời sống văn hóa và kinh tế trên vùng đất cao nguyên.

Bà Hoàng Thị Khương (bên trái) chia sẻ câu chuyện về hành trình xây dựng cuộc sống trên vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Giữ nếp sống người Hà Nội

Ở tuổi ngoài 80, bà Hoàng Thị Khương ở thôn Ba Đình, xã Nam Ban Lâm Hà vẫn giữ thói quen dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa, chăm chút từng góc vườn và lo toan những việc nhỏ trong gia đình. Nếp sinh hoạt ấy đã theo bà từ những năm tháng còn là thiếu nữ ở Hà Nội, qua hành trình vào vùng kinh tế mới Lâm Đồng đến tận hôm nay.

Bà Hoàng Thị Khương ở thôn Ba Đình, xã Nam Ban Lâm Hà vẫn giữ thói quen dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc gia đình

Nửa thế kỷ trước, vùng đất bà Khương đặt chân đến còn hoang sơ, cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Bà vừa tham gia công tác tại vùng kinh tế mới Hà Nội ở Lâm Đồng, vừa chăm sóc con nhỏ, vừa tìm cách phát triển kinh tế để từng bước ổn định cuộc sống. Những ngày tháng ấy đòi hỏi người phụ nữ phải thật sự bền bỉ, tháo vát.

Niềm vui của bà Hoàng Thị Khương là được chăm chút từng góc nhỏ trong nhà

Bà Hoàng Thị Khương chia sẻ: “Ngày ấy, chị em chúng tôi kiên cường và bền bỉ lắm. Đi làm việc nước về lại lo việc nhà. Ngày nào cũng dậy từ 5 giờ sáng mới đủ thời gian lo việc. Bây giờ nghỉ hưu rồi nhưng không bỏ được thói quen dậy sớm. Mình làm cho vui, vừa làm gương, vừa giúp con cái bớt được việc nhà”.

Với bà Khương, những gì thuộc về Hà Nội không chỉ nằm trong ký ức mà còn hiện diện trong từng góc nhỏ của ngôi nhà. Ngày mới vào Lâm Đồng, vợ chồng bà mang theo giống cây vú sữa từ quê hương miền Bắc để trồng trước nhà.

Bà Hoàng Thị Khương luôn dành sự chăm sóc đặc biệt cho cây vú sữa đã được gia đình vun trồng từ những ngày đầu vào Lâm Đồng lập nghiệp

Thời gian trôi qua, người bạn đời đã không còn, nhưng cây vú sữa vẫn được bà chăm sóc mỗi ngày. Cây đã lớn lên cùng gia đình, chứng kiến bao đổi thay của vùng đất và trở thành một phần ký ức về quê hương mà bà luôn trân quý.

Cũng như bà Khương, bà Phạm Thị Mỹ vẫn nâng niu những kỷ vật ít ỏi còn lưu giữ được trong những năm tháng vào vùng kinh tế mới.

Bà Phạm Thị Mỹ, thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Ban Lâm Hà (áo đỏ) tiếp đón hội viên phụ nữ xã đến thăm nhân ngày 20/10

Trong ngôi nhà khang trang ở thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Ban Lâm Hà, những giấy khen, bằng khen và tấm ảnh cũ được bà đặt ở vị trí trang trọng trong phòng khách. Đó là những dấu mốc của một thời vỡ đất, dựng nhà và vun đắp cuộc sống giữa bao thiếu thốn, gian nan.

Bà Phạm Thị Mỹ giới thiệu những tấm hình kỷ niệm trong quá trình lập nghiệp ở vùng kinh tế mới

Mỗi khi có dịp, bà lại kể cho con cháu, bà con xóm làng nghe về những ngày đầu lập nghiệp, về sự đùm bọc giữa những người đồng hương và những nỗ lực giữ gìn nếp nhà giữa không gian văn hóa mới. Với bà, truyền lại ký ức không chỉ để con cháu hiểu về quá khứ mà còn giúp các thế hệ sau trân trọng những giá trị đã làm nên cuộc sống hôm nay.

Trước kia, vùng đất này hoang sơ lắm nhưng bây giờ cuộc sống thay đổi, phát triển quá nhiều. Đó là công sức của cả một thế hệ, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Bà Phạm Thị Mỹ, thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Ban Lâm Hà

Đảm đang, năng động, làm giàu trên đất mới

Nếu những năm đầu lập nghiệp, người dân vùng kinh tế mới chủ yếu khai hoang, trồng bắp, trồng đậu để có cái ăn, thì qua thời gian, phương thức sản xuất cũng từng bước thay đổi. Cây cà phê dần trở thành cây trồng chủ lực, cùng với đó là nhiều mô hình sản xuất mới được đưa vào thực tiễn.

Cà phê là cây trồng chủ lực của phụ nữ xã Nam Ban Lâm Hà

Tại xã Nam Ban Lâm Hà, tinh thần ấy được thể hiện qua nhiều mô hình sản xuất của hội viên phụ nữ. Từ kinh nghiệm tích lũy trong lao động, sự tìm tòi, học hỏi những cách làm mới và sự đồng hành của tổ chức hội, ngày càng nhiều gia đình có điều kiện nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Phụ nữ xã Nam Ban Lâm Hà chủ động trao đổi kỹ thuật mới trong sản xuất

Chị Trần Thị Kiều, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Ba Đình, là một trong những người chủ động thay đổi phương thức sản xuất để cải thiện thu nhập. Những ngày đầu, gia đình chị chủ yếu trông vào cây cà phê. Nhận thấy cần đa dạng nguồn thu và tận dụng tốt diện tích đất sản xuất, từ năm 2011, chị bắt đầu phát triển thêm mô hình trồng dâu, nuôi tằm.

Từ những bước đi ban đầu khó khăn, mô hình dần mang lại hiệu quả. Hiện gia đình chị có nguồn thu ổn định từ 6 sào cà phê, đồng thời thu hơn 10 triệu đồng mỗi tháng từ trồng dâu, nuôi tằm.

Chị Trần Thị Kiều, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Ba Đình (ở giữa) chia sẻ kinh nghiệm trồng dâu, nuôi tằm với phụ nữ địa phương

Việc kết hợp các mô hình sản xuất giúp chị chủ động hơn về kinh tế, giảm phụ thuộc vào một loại cây trồng, từ đó có thêm điều kiện chăm lo cho gia đình và tham gia tốt phong trào tại địa phương.

Chị Trần Thị Kiều chia sẻ: “Trước đây, kinh tế khó khăn lắm. Mình cũng học người dân bản địa cách làm cà phê. Sau này, thấy mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp, có thu nhập tốt hơn nên mình mạnh dạn làm. Đến nay, kinh tế gia đình ổn định hơn rất nhiều”.

Mô hình trồng cà phê kết hợp trồng dâu, nuôi tằm giúp gia đình chị Trần Thị Kiều có nguồn thu nhập cao

Từ câu chuyện của chị Kiều có thể thấy, những người phụ nữ Hà Nội trên cao nguyên đã từng bước hòa nhập với điều kiện sản xuất tại địa phương, học hỏi kinh nghiệm của người dân bản địa và phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo để xây dựng cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Hội LHPN xã Nam Ban Lâm Hà cùng các tổ chức hội, đoàn thể chỉnh trang lại không gian thôn, xóm chào mừng Kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Toàn xã hiện có 4.148 hội viên, trong đó chỉ còn 40 hội viên thuộc diện nghèo; phần lớn là người cao tuổi, người neo đơn và phụ nữ dân tộc thiểu số. Đối với phụ nữ gốc Hà Nội, đa số các gia đình đã có cuộc sống khá ổn định, nhiều hộ vươn lên khá, giàu. Nguồn: Hội LHPN xã Nam Ban Lâm Hà

Kết quả ấy không chỉ phản ánh sự phát triển của vùng đất kinh tế mới sau nhiều thập niên mà còn cho thấy vai trò của phụ nữ trong xây dựng sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nền tảng vững chắc cho mỗi gia đình.

Lan tỏa nét đẹp, vun đắp cộng đồng văn hóa

Giữa vùng đất hội tụ nhiều dân tộc, nhiều phong tục và nếp sống khác nhau, những người phụ nữ Hà Nội đã mang theo sự hòa nhã, tinh thần tôn trọng tình làng nghĩa xóm để cùng hòa nhập với cộng đồng. Những tên gọi Ba Đình, Từ Liêm, Hai Bà Trưng… được đặt cho các thôn, xóm như một cách lưu giữ dấu ấn quê hương.

Hội LHPN xã Nam Ban Lâm Hà đồng diễn dân vũ Kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và Kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Còn trong đời sống thường ngày, nét đẹp của phụ nữ Hà Nội tiếp tục được gìn giữ và thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Đó là sự khéo léo trong ứng xử, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm với gia đình và sự tích cực tham gia các phong trào thi đua.

Trong quá trình xây dựng tổ chức, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Nam Ban Lâm Hà chú trọng triển khai các hoạt động phù hợp với đặc điểm của địa bàn, phát huy vai trò của hội viên trong xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế và giữ gìn nếp sống văn hóa.

Phụ nữ xã Nam Ban Lâm Hà tích cực tham gia vệ sinh, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, góp phần thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Những mô hình, câu lạc bộ và hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao cộng đồng không chỉ tạo môi trường giao lưu, học hỏi mà còn góp phần kết nối các thế hệ phụ nữ, để những giá trị tốt đẹp tiếp tục được lan tỏa.

Hội LHPN xã xây dựng các mô hình, giúp chị em lan tỏa vẻ đẹp hiện đại, đồng thời gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của người Hà Nội trên vùng đất mới. Bà Nguyễn Thị Huyền Tâm, Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Ban Lâm Hà

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động giao lưu, văn nghệ hay thể dục thể thao, hội viên phụ nữ còn tích cực tham gia những phong trào thiết thực như đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, mỗi hội viên trở thành một nhân tố góp phần gắn kết cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh và vun đắp tình đoàn kết giữa các dân tộc.

Chương trình "Ngày thứ bảy vì môi trường" được tổ chức định kỳ, thu hút đông đảo phụ nữ xã Nam Ban Lâm Hà tham gia

Ở vùng đất mới, sự thanh lịch của người phụ nữ Hà Nội được thể hiện bằng cách ứng xử chân thành, sự sẻ chia với cộng đồng; đức tính đảm đang được nối dài bằng tinh thần chủ động phát triển kinh tế; còn tình yêu quê hương được gửi gắm trong việc gìn giữ ký ức, chăm lo gia đình và đóng góp cho nơi mình đang sống.

Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường khác cũng được phụ nữ xã Nam Ban Lâm Hà tích cực tham gia

Ông Phan Tiến Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Ban Lâm Hà khẳng định: "Phát huy vai trò của phụ nữ Thủ đô trong hành trình xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng, Hội LHPN xã Nam Ban Lâm Hà đã chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các mô hình sinh kế, tạo việc làm, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và tích cực tham gia các phong trào thi đua".

Những đóng góp của hội viên phụ nữ địa phương đã góp phần xây dựng vùng kinh tế mới của người Hà Nội ở xã Nam Ban Lâm Hà ngày càng phát triển, giàu bản sắc. Ông Phan Tiến Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Ban Lâm Hà

Nửa thế kỷ gắn bó với cao nguyên Lâm Đồng, những người phụ nữ Hà Nội đã chung sức dựng xây quê hương thứ hai bằng sự cần cù, đảm đang và tinh thần vượt khó. Những giá trị ấy không chỉ tạo nên những mái ấm gia đình bền vững, những mô hình kinh tế hiệu quả mà còn vun đắp nếp sống văn hóa, nghĩa tình trong cộng đồng.

Đó cũng chính là dấu ấn riêng của phụ nữ Hà Nội trên cao nguyên, làm đẹp thêm diện mạo Nam Ban Lâm Hà hôm nay, hướng tới một vùng quê ngày càng phát triển, văn minh và giàu bản sắc.